Кавалеровские котельные перейдут на уголь

Две котельных Кавалеровского района - Рудненская и Хрустальненская - по решению районной и краевой администраций будут переведены с мазута на уголь. Это будет сделано в рамках краевой целевой программы «Энергоресурсосбережение и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края».

В программу вошли котельные «мазутных» городов вроде Находки, Арсеньева, Дальнегорска. Удалось пробиться в программу, рассчитанную на 2010-2014 г., и Кавалеровскому району. Перевод котельных на уголь позволит не повышать плату за теплоэнергию. Себестоимость калории теплоэнергии в районе - более 3 тыс. руб. Кавалеровцы платят всего 1 300 руб. Разницу в сумме КГУП «Примтепло-энерго» покрывает из краевого бюджета. Но в перспективе правительство ставит задачу уйти от бюджетных дотаций в сферу ЖКХ, поэтому готовиться к этому надо уже сегодня. Важно снизить себестоимость тепла, чтобы платежи были по карману населению. Сырьем для угольных котельных послужит уголь с местного Возновского месторождения.