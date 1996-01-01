Факторинг: шанс на обновление

Последние два года вывели с рынка факторинга ряд крупнейших операторов. В 2009 г. разорилась ФК «Еврокоммерц», Межрегиональная факторинговая компания «Траст» была продана ВТБ.

Факты показательны. В свое время, в 2007 г., обе эти компании стали инициаторами создания профессионального объединения - Ассоциации факторинговых компаний, которая существует и поныне. Но с уходом таких крупных операторов факторинг не перестал существовать, он лишь диверсифицировал свои риски и сконцентрировался главным образом «под крышей» банковских структур.

Перемены на рынке

Вопреки существующему мнению, что факторинг в Дальневосточном регионе не получил должного развития, сегодня на Дальнем Востоке факторинг имеют в линейке своих продуктов Альфа-Банк, Далькомбанк, Промсвязьбанк, Примсоцбанк. Форпостами факторинга, по-прежнему остаются Владивосток и Хабаровск. На Сахалине, Камчатке, в Магаданской и Амурской областях услуга так и не получила распространения.

По словам руководителя по развитию факторинга Владивостокского филиала Промсвязьбанка Олеси БЫКОВОЙ, в 2009 г. с рынка окончательно ушли игроки, не способные вести факторинговый бизнес. Остались лучшие, и им в ближайшие несколько лет предстоит определить новый облик российского факторинга. Ключевыми элементами успеха на обновленном рынке станут качественный риск-менеджмент, внимание к IТ-инфраструктуре бизнеса, гибкость и оперативность в работе с клиентами.

Заместитель начальника кредитного управления Примсоцбанка Дмитрий ЯШУНИН: «Спрос на факторинг с наступлением кризиса увеличился. Произошло это в том числе и из-за общего повышения уровня экономической образованности предпринимателей. Однако нельзя рассматривать факт повышения интереса к факторингу исключительно с положительной стороны. Усиление внимания к этому инструменту финансирования было во многом обусловлено ухудшением в прошедшем году условий традиционного кредитования - проблемы в бизнесе заемщиков заставили банки повысить требования к претендентам на кредиты. Ужесточение коснулось и залогового обеспечения. Банки стали менее охотно брать в залог товар в обороте, а ведь именно торговые компании являются основными потребителями факторинговых услуг».

Лучший друг

При факторинге банк (или факторинговая компания) по сути дела выступает посредником между продавцом и покупателем, который не может сразу оплатить товар, - за него платит банк, а потом взимает с покупателя долг с процентами. Схема очень удобна, например ритейлерам, и прибыльна для банков, так как факторинг часто дешевле кредита.

Не приуменьшая достоинств своего традиционного продукта - кредитования, банки советуют бизнесу внимательнее присмотреться к факторингу. Этот продукт создан для тех, кто не собирается останавливаться на достигнутом, готов развиваться и расти. Факторинг как нельзя кстати подойдет для оптовой торговли продовольственными, промышленными товарами, строительными материалами, ГСМ и т.д. Все эти направления предполагают изначально реализацию товара, а затем появление денег на счетах. Факторинг для таких компаний - лучший друг, поскольку за товар заплатит третья сторона.

Как показывает российская практика, наиболее востребованным на сегодня продуктом является внутренний факторинг с правом регресса. Популярность данного вида факторинга у компаний объясняется его относительно низкой стоимостью, поскольку риск полной или частичной неоплаты поставок дебитором поставщик принимает на себя.

По словам начальника Управления по работе с корпоративными клиентами филиала «Хабаровский» Альфа-Банка Марины КОСТИНОЙ, в 2010 г. уже наблюдается стабильный рост спроса на факторинговое обслуживание. Хабаровский бизнес оценил основные преимущества подобных расчетов и использует возможность пополнять оборотный капитал и покрывать кассовые разрывы без предоставления дополнительного обеспечения, так как факторинговое обслуживание - это беззалоговое финансирование.

«Сегодня факторинг наиболее востребован компаниями, деятельность которых предполагает систематические поставки товаров на условиях отсрочки платежа и долгосрочные перспективы сотрудничества с контрагентами», - добавляет Олеся Быкова.

Фактор клиента

В течение 2010 г. дальневосточный рынок показывает положительную динамику, поэтому с определенной долей оптимизма можно сказать, что факторинг прижился и на наших просторах. В последние 1,5 года в режиме факторинга активно работают продавцы-покупатели пищевых продуктов и бытовой химии.

Идеальным клиентом для банка в сфере факторинга является финансово устойчивый бизнес: поставщики торговых сетей, крупных компаний, надежные сырьевые и промышленные предприятия, с хорошо диверсифицированной дебиторской задолженностью, говорит Марина Костина.

«В настоящее время мы в первую очередь предоставляем факторинговое обслуживание производителям и оптовикам, работающим на рынках продуктов питания и товаров повседневного спроса среднего и низшего ценового сегмента», - уточняет Олеся Быкова. Торговые компании - лучшие клиенты для факторинга. Кстати, их доля в обороте Промсвязьбанка приближается к 80%.

Компания может рассчитывать на факторинг, если поставки в адрес покупателя носят регулярный характер, осуществляются по «безналу» и с отсрочкой платежа, условия предоставления факторингового финансирования определяются индивидуально по итогам анализа контрагентов и истории поставок между ними.

Фактор риска

Факторинг не терпит лжи в отношениях. По словам одного из участников дальневосточного факторингового рынка, в банке буквально по ниточкам распускают все швы на бизнесе клиента и его контрагентов, чтобы узнать реальное положение вещей. Если клиент предоставляет в качестве партнера предприятие с нестабильным финансовым положением, банк может и отказать. В свою очередь, поставщики часто платят за своих покупателей, чтобы поддержать свою положительную деловую репутацию. Факторинг - действительно в первую очередь доверие к клиенту и его поставщикам.

Банк рассчитывает на то, что деньги за факторинговое обслуживание должны обязательно вернуться. И основным требованием при принятии решения о факторинговом обслуживании между поставщиком и покупателем является договор поставки. Обязательное условие этого документа - указание срока отсрочки платежа, а также объем и суммы поставки. Исходя из этих параметров, определяются объемы факторингового обслуживания, его сроки и т.д. Таким образом, факторинг еще и финансирование роста компании. Как утверждают специалисты, от того, насколько контрагенты интересны друг другу, настолько в рамках факторингового финансирования они позволяют себе увеличивать отсрочки платежей, предоставлять бонусы и скидки.

Если год назад спрос на факторинг серьезно превышал предложение, то в третьем квартале нынешнего года все иначе. Дмитрий Яшунин полагает, что клиентам стоит рассчитывать, что ситуация, наблюдаемая сегодня (повсеместное снижение ставок кредитования), будет способствовать и ценовому улучшению факторинга.