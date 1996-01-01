Хабаровская недвижимость дешевле Владивостока

Большинство объектов коммерческой недвижимости, представленных на хабаровском рынке недвижимости, - небольшие по площади многофункциональные помещения, пригодные под любой вид коммерческой деятельности - под офис, магазин или бизнес, связанный с оказанием услуг населению. Таких объектов порядка 70% предложений.

Офис в центре

Площадь многофункциональных помещений в среднем составляет около 100 кв. м, а цена - 50 000 руб./кв. м. Наиболее дорогие предложения недвижимости расположены в Центральном районе окружной столицы, что и понятно. Далее по уровню цен с заметным отставанием следует Индустриальный район, за ним - Кировский район и самые доступные объекты - в Краснофлотском и Железнодорожном районах, где цены существенно ниже.

Аренда объектов сегмента коммерческой недвижимости в целом по Хабаровску составляет 80-1100 руб./кв. м в месяц, в зависимости от расположения и состояния помещений. Большинство же предложений крутятся вокруг цифры 500 руб. за квадрат с учетом коммунальных платежей. Однако максимальные и минимальные цены могут отличаться в 7 раз.

Торговое место

Средняя стоимость помещений, предназначенных непосредственно под офис или торговлю, примерно на 20% выше, чем у многофункциональных объектов, и составляет без малого 59 000 руб./кв. м. Несмотря на относительную близость средних цен на офисы и цен торговых объектов при продаже, при аренде офисы обходятся несколько дешевле. Средние ставки аренды офисов и магазинов составляют соответственно 550 и 1000 руб. с учетом коммунальных платежей. Впрочем, диапазон ставок значителен, что обусловлено и качеством, и местоположением объекта недвижимости. И если офисы варьируют в диапазоне 100 и 1500 руб. в месяц, то торговые объекты сдаются от 200 до 2200 руб./кв. м.

Теплый склад

Производственно-складской сектор Хабаровска представлен как помещениями, так и отдельно стоящими зданиями. Площадь предложений данного сектора колеблется от 115 до 7780 кв. м, а цена от 10000 до 67000 руб./кв. м. Основная масса предложений продается в районе 21000 руб./кв. м. Если объект крупный или весьма изношенный, или имеет значительную территорию, то цена на 1 кв. м может быть и ниже 10 000 кв. м. Аренда производственных и складских помещений начинается от 50 руб.(кв. м в месяц) и доходит до 500 руб. с учетом коммунальных платежей.

Цена земли доходит до четверти стоимости объекта

Что касается земельных участков под строительство, то их ценовой диапазон разбросан еще значительнее, чем в других сегментах. Цена на землю колеблется от 100 до 14 000 руб./кв. м. По мере удаления от центра Хабаровска стоимость уменьшается. Также имеет значение размер участка, как известно, оптимален для строительства, скажем, 0,5-2,5 га. И, наконец, на цену влияет функциональное назначение земли. Наиболее дорогостоящие предложения приходятся на участки под строительство бизнес-центров, торговых комплексов или жилых многоквартирных домов, стоимость таких земель и доходит до максимума, хотя в большинстве случаев составляет порядка 7000 руб./кв. м для Центрального района города.

В целом, ситуация на рынке недвижимости Хабаровска мало чем отличается, в плане тенденций, от ситуации других городов, в частности Владивостока. Действительно, везде стоимость недвижимости зависит от расположения, которое определяется центром города и зонами его социально-экономической активности, а также от качества строения и его назначения. Поэтому самыми дорогостоящими объектами недвижимости являются современные административные и торговые центры в наиболее эффективных зонах городов. Вместе с тем, цены на недвижимость в Хабаровске традиционно ниже, чем на аналогичные объекты во Владивостоке.

По итогам 3-го квартала 2010 г. отставание составило от 20% до 80%, в зависимости от сегмента. При этом наиболее сильно отличается цена на производственно-складскую недвижимость, которая во Владивостоке более дефицитна, чем в Хабаровске. Цены Хабаровска в данном сегменте уступают даже стоимости производственно-складских объектов в Артеме. Также и земельные участки, ввиду дефицита земли в центральной части Владивостока, участки могут стоить и 30 000 и 45 000 руб./кв. м, что существенно превышает максимальные значения цен в Хабаровске.

Минимальное же отличие цен между двумя городами, в пределах 20%, наблюдается на рынке жилой, офисной и торговой недвижимости, предложение которой, по всей видимости, везде достаточно.