Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Санта-Клауса заказывали?
Если не заказывали, не беда. Все туры по Европе накануне Рождества ознаменованы встречей путешественников с Санта-Клаусом. В особенности если вы готовитесь в путешествие по Финляндии - родине Деда Мороза, Муми-троллей и радиотелефонов Nokia. С ноября в Финляндии идет подготовка к Рождеству, а вскоре наступает и знаменитая "неделя света", когда все города и села, улицы и площади северной страны озарены тысячами лампочек, свечей и елочных гирлянд. Разумеется, Санта-Клауса вы встретите и на знаменитых финских лыжных курортах, а их более 140, и в Хельсинки, и в любой стилизованной под сказочную старину лапландской деревушке.
Йоулупукки, а по-русски Дед Мороз
Однако исторической родиной Санта Клауса, правда, сами финны называют его смешным словом "Йоулупукки", считается небольшой лапландский городок Рованиеми. Здесь и живет рождественский дед. Для "паломников" выстроена специальная гостиница, никогда не пустующая в новогоднюю неделю и которая носит гордое имя "Санта-Клаус". Но не только дети могут быть счастливы в Рованиеми. Здесь есть все для семейного отдыха. Например, сафари на снегокатах на оленью ферму, где можно покататься на оленьих упряжках. А для устойчивых к морозам - подледная рыбалка.
Во время любого сафари можно остановиться на привал в лесу, в саамском чуме, где горит очаг, а гостеприимная хозяйка угостит местными разносолами: подрумяненным на огне лососем, тушеной олениной с ягодным соусом и жареным сыром и вареньем из морошки. А уж в новогоднюю ночь всех ждет шикарный ужин, древнее гадание на олове и горячий глинтвейн!
Париж - это не всегда трезво
Впрочем, Рождество и новогодняя неделя - великолепный праздник в любой европейской стране. Это маски и фестивали, костры и фейерверки. Не забудьте, кстати, и про зимние каникулы детей. Многие туристические фирмы готовы к этому - они предлагают семейные туры, где программа рассчитана так, чтобы удовольствие получили и дети, и их родители. Например, в Праге взрослым - Пражский Град, Карлов Мост, монастырь на Святой Горе со знаменитой чудодейственной статуэткой Черной Мадонны, многочисленные замки, храмы, дворцы а детям - музей игрушек и развлекательный комплекс BABYLON: кафе, бассейны, лунапарк и восхитительный аквапарк. Фотографии, сделанные в путешествии по Европе, будут согревать вас всю послерождественскую зиму.
И, конечно, не обойти вниманием в самый волшебный праздник и самый волшебный город, мечту любого нефранцуза. Париж! Не будем рассказывать о том, как прекрасны его памятники и дворцы. В свой новогодний отпуск можно просто побродить по нему. Ведь Париж - это неисчислимое количество сияющих витрин, за которыми есть все - от одежды, косметики и драгоценностей до мебели и бытовой техники. Тем, кто хочет сделать недорогие покупки, следует посетить универмаги на площади Республики и бульваре Барбе Рошешуар. Сами парижане предпочитают радовать себя походами в магазины на бульваре Осман - "Галери Лайфайет" и "Прентан". А еще Париж славится "блошиными" рынками. Многие дизайнеры признаются, что нигде в мире вы больше не найдете такой концентрации уникальных вещей на один квадратный сантиметр площади.
Вот еще одна прекрасная особенность Парижа - винная карта. Приезжайте! Ведь Франция - это родина великих красных кларетов и сладких сотернов, бордо, бургундских и луарских вин, кальвадоса, коньяка и арманьяка. И это тоже праздник, да еще какой!
Красота при низких температурах - настоящая красота
Эти слова Нобелевского лауреата и нашего бывшего соотечественника Иосифа Бродского - о зимней Венеции. "Летом бы я сюда не приехал и под дулом пистолета", - продолжает он. И дает такую характеристику: "Люди, едва попав сюда, в первую очередь женщины, но мужчины тоже, оголтело атакуют прилавки. Окружающая красота такова, что почти сразу возникает по-звериному смутное желание не отставать, держаться на уровне... Ибо это город для глаз, остальные чувства играют здесь еле слышную вторую скрипку".
И это все о нем, городе-сне Венеции. Не случайно именно зимой здесь проводится всемирно прославленный венецианский карнавал, ведущий свою историю с 1094 года. Но, судя по всему, карнавал никогда не покидает этот город, расположенный на 120 песчаных островах, соединенных 400 мостами и мостиками. На острове Мурано до сих пор производится знаменитое венецианское стекло, Бурано славится прекрасными кружевами... Словом, Венеция зимой таинственна и неповторима.
P.S. Туристические компании Приморья помогут совершить вам любое путешествие по зимней Европе. Однако выбрать маршрут желательно заранее, оставив хотя бы недели две на оформление визы.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Завещанному не верить
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"