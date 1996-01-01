Санта-Клауса заказывали?

Если не заказывали, не беда. Все туры по Европе накануне Рождества ознаменованы встречей путешественников с Санта-Клаусом. В особенности если вы готовитесь в путешествие по Финляндии - родине Деда Мороза, Муми-троллей и радиотелефонов Nokia. С ноября в Финляндии идет подготовка к Рождеству, а вскоре наступает и знаменитая "неделя света", когда все города и села, улицы и площади северной страны озарены тысячами лампочек, свечей и елочных гирлянд. Разумеется, Санта-Клауса вы встретите и на знаменитых финских лыжных курортах, а их более 140, и в Хельсинки, и в любой стилизованной под сказочную старину лапландской деревушке.

Йоулупукки, а по-русски Дед Мороз

Однако исторической родиной Санта Клауса, правда, сами финны называют его смешным словом "Йоулупукки", считается небольшой лапландский городок Рованиеми. Здесь и живет рождественский дед. Для "паломников" выстроена специальная гостиница, никогда не пустующая в новогоднюю неделю и которая носит гордое имя "Санта-Клаус". Но не только дети могут быть счастливы в Рованиеми. Здесь есть все для семейного отдыха. Например, сафари на снегокатах на оленью ферму, где можно покататься на оленьих упряжках. А для устойчивых к морозам - подледная рыбалка.

Во время любого сафари можно остановиться на привал в лесу, в саамском чуме, где горит очаг, а гостеприимная хозяйка угостит местными разносолами: подрумяненным на огне лососем, тушеной олениной с ягодным соусом и жареным сыром и вареньем из морошки. А уж в новогоднюю ночь всех ждет шикарный ужин, древнее гадание на олове и горячий глинтвейн!

Париж - это не всегда трезво

Впрочем, Рождество и новогодняя неделя - великолепный праздник в любой европейской стране. Это маски и фестивали, костры и фейерверки. Не забудьте, кстати, и про зимние каникулы детей. Многие туристические фирмы готовы к этому - они предлагают семейные туры, где программа рассчитана так, чтобы удовольствие получили и дети, и их родители. Например, в Праге взрослым - Пражский Град, Карлов Мост, монастырь на Святой Горе со знаменитой чудодейственной статуэткой Черной Мадонны, многочисленные замки, храмы, дворцы а детям - музей игрушек и развлекательный комплекс BABYLON: кафе, бассейны, лунапарк и восхитительный аквапарк. Фотографии, сделанные в путешествии по Европе, будут согревать вас всю послерождественскую зиму.

И, конечно, не обойти вниманием в самый волшебный праздник и самый волшебный город, мечту любого нефранцуза. Париж! Не будем рассказывать о том, как прекрасны его памятники и дворцы. В свой новогодний отпуск можно просто побродить по нему. Ведь Париж - это неисчислимое количество сияющих витрин, за которыми есть все - от одежды, косметики и драгоценностей до мебели и бытовой техники. Тем, кто хочет сделать недорогие покупки, следует посетить универмаги на площади Республики и бульваре Барбе Рошешуар. Сами парижане предпочитают радовать себя походами в магазины на бульваре Осман - "Галери Лайфайет" и "Прентан". А еще Париж славится "блошиными" рынками. Многие дизайнеры признаются, что нигде в мире вы больше не найдете такой концентрации уникальных вещей на один квадратный сантиметр площади.

Вот еще одна прекрасная особенность Парижа - винная карта. Приезжайте! Ведь Франция - это родина великих красных кларетов и сладких сотернов, бордо, бургундских и луарских вин, кальвадоса, коньяка и арманьяка. И это тоже праздник, да еще какой!

Красота при низких температурах - настоящая красота

Эти слова Нобелевского лауреата и нашего бывшего соотечественника Иосифа Бродского - о зимней Венеции. "Летом бы я сюда не приехал и под дулом пистолета", - продолжает он. И дает такую характеристику: "Люди, едва попав сюда, в первую очередь женщины, но мужчины тоже, оголтело атакуют прилавки. Окружающая красота такова, что почти сразу возникает по-звериному смутное желание не отставать, держаться на уровне... Ибо это город для глаз, остальные чувства играют здесь еле слышную вторую скрипку".

И это все о нем, городе-сне Венеции. Не случайно именно зимой здесь проводится всемирно прославленный венецианский карнавал, ведущий свою историю с 1094 года. Но, судя по всему, карнавал никогда не покидает этот город, расположенный на 120 песчаных островах, соединенных 400 мостами и мостиками. На острове Мурано до сих пор производится знаменитое венецианское стекло, Бурано славится прекрасными кружевами... Словом, Венеция зимой таинственна и неповторима.

P.S. Туристические компании Приморья помогут совершить вам любое путешествие по зимней Европе. Однако выбрать маршрут желательно заранее, оставив хотя бы недели две на оформление визы.