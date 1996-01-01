Аптеки заморозили цены

Вопросы ценообразования и эффективность управления аптечным бизнесом обсудили фармацевты Дальневосточного региона на конференции, прошедшей во Владивостоке в рамках VII Межрегионального конгресса «Человек и лекарство».

Нынешний год можно охарактеризовать как своего рода переломный для отечественного фармацевтического рынка: с апреля в России введено государственное регулирование цен на лекарства, относящиеся к категории жизненно важных. И это уже не первая попытка государства пресечь свободное ценообразование на лекарственном рынке. Вводить ограничения на торговые надбавки региональные власти начали еще с 1996 г., но остановить рост цен в розничной аптечной сети с помощью их регулирования так и не удалось. При этом оптовикам стали невыгодны поставки некоторых видов лекарств, что привело к сокращению ассортимента.

Надо сказать, что цена на лекарства никогда не была для аптек столь актуальной, как сегодня. Поставленные в жесткие ценовые рамки и тем самым лишенные возможности конкурировать друг с другом, многие аптеки сегодня находятся на грани фола. Но самое главное, госрегулирование фактически ничего не дало потребителю - к моменту принятия правительственного постановления цены на лекарства, достигнув своего потолка, уже перестали расти. Об этом свидетельствуют данные статистических исследований, озвученные в ходе конференции профессором Российского университета дружбы народов А.КОСОВОЙ.

Анализ ежемесячного роста цен показал, что он был почти равномерным (в среднем 1% в 2007 г. и 2% в 2008 г.), и вследствие имевшихся товарных запасов фармацевтический рынок не сразу среагировал на кризис. Но уже с конца 2008 г. (а на ЖНВЛС с июля 2008 г.) до середины 2009 г. цены росли более высокими темпами. А затем, начиная с июня 2009 г., цены на лекарства начали снижаться.

Учитывая, что правительственное постановление о госрегулировании цен на ЖНВЛС было принято в августе прошлого года, а начало действовать лишь с апреля нынешнего, можно с уверенностью констатировать, что причиной снижения цен на лекарства явились не административные, а рыночные факторы.

Озвученные москвичами статданные подтвердили и дальневосточные фармацевты. По словам представителя крупнейшей торговой сети региона - компании «Хабаровская фармация», с апреля 2009 г. по май 2010 г. цены на лекарства в Хабаровском крае практически не росли. Так что государство спохватилось слишком поздно: взялось за регулирование лекарственного рынка, когда в этом уже не было необходимости.

В условиях жесткой конкуренции и будучи поставленными государством в одинаковые ценовые рамки, аптеки привлекают клиентов путем предоставления им всевозможных скидок.

По словам Антонины РОМАНЧУК, исполнительного директора Приморского отделения Российской фармацевтической ассоциации, предоставление скидок стимулирует продажи, что, в свою очередь, сказывается на объеме поступающих в распоряжение аптеки денежных средств, а значит, и на оборачиваемость товарных запасов. Скидки - это средство формирования устойчивой клиентской базы на длительной основе, что способствует стабильному поступлению выручки и, следовательно, определяет финансовую устойчивость предприятия в долгосрочной перспективе и повышает его конкурентоспособность.

Наиболее активные аптечные организации Приморского края уже давно формируют и развивают политику скидок как важную часть своей ценовой политики. Это и карточки постоянного клиента (скидка 10%), и накопительные дисконтные карты, и скидки по пенсионному удостоверению и др.

Дисконтная карта - один из наиболее распространенных элементов маркетинговой политики аптек. Таким образом аптека психологическим путем пытается привязать к себе покупателя. Вновь открываемые аптеки для привлечения покупателя делают адресную рассылку буклетов с предложением воспользоваться услугами данной аптеки. К примеру, аптека ООО «Медфарм» вместе с рассылкой отправляла дисконтную карту и после проведения этой акции получила новых клиентов.

«В условиях жесткой конкуренции очень важна лояльность клиента, - заявила зам. генерального директора КГУП «Приморская краевая аптека» Любовь УСТИНОВА. - Лояльный клиент предпочитает продукцию определенной компании и продолжает покупать ее даже при наличии альтернативы и более выгодного предложения. Лояльные покупатели обеспечивают аптекам стабильный доход. Наступление кризиса увеличило чувствительность населения к ценам на лекарства, а нагнетание СМИ «искусственного напряжения» путем публикации и трансляции материалов о фальсифицированных лекарственных средствах и обмане со стороны аптечных организаций вызвало рост недоверия покупателей к фармацевтической отрасли в целом. Мы тоже ощутили некоторый отток клиентов. Но после введения бонусной программы «Василиса» темпы оттока клиентов сократились на 11%, возросла доля покупок в денежном и количественном эквиваленте».

Как сказывается на финансовом состоянии аптек вынужденная необходимость раздавать клиентам все больше и больше «пряников»? Как заверяют сами аптекари, сегодня они работают на грани рентабельности, едва сводя концы с концами. А что еще им остается делать?