Владивосток-Москва и дальше

Программа субсидирования пассажирских авиаперевозок с Дальнего Востока в Москву и Санкт-Петербург действует третий год. В 2009 г. на 163 тыс. льготников в возрасте старше 60 и до 23 лет «Росавиацией» в виде компенсации авиакомпаниям потрачено 1,2 млрд руб. В текущем 2010 г. запланировано перевезти 340 тыс. пассажиров, сумма компенсации - 2,5 млрд руб.

Окончательные цифры реально воспользовавшихся ситуацией пока не подведены, программа перевозок на 2010 г. закончилась лишь 31 октября. Однако уже сейчас можно сказать, что для большинства дальневосточных льготников посещение столицы - лишь стартовая точка для европейского круиза. Желающих прокатиться по «Золотому Кольцу» в поисках национальной идентичности - единицы.

Всего слетать за половину обычной стоимости авиабилета в текущем году можно было по 26 маршрутам. Из Анадыря, Благовещенска, Владивостока, Магадана, Мирного, Нерюнгри, Петропавловска-Камчатского, Полярного, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Якутска, Комсомольска-на-Амуре, Норильска и Кызыла - в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Из Приморского края в столицу льготников перевозят четыре авиакомпании - «Трансаэро», «Аэрофлот», «S7» («Сибирь») и «Владивосток Авиа». По данным «Росавиации» ( июль 2010 г.), больше всего льготников с Дальнего Востока успел перевезти «Аэрофлот» - 6285539 пассажиров, что дало прирост в 10,8% относительно успехов прошлого года, и заполняемость кресел - 76,6%. Второй показатель у «Трансаэро» - 3 553 298 пассажиров, рост - 2,5%, заполняемость кресел - 83,4%. Авиакомпания S7 («Сибирь») - 2 699 607 пассажиров, рост - 2,5%, заполняемость кресел - 75,8%. «Владивосток Авиа» отстает - 694 478 пассажиров, падение относительно прошлого года - 2,9%, заполняемость кресел - 74%. Объективная причина отставания местного авиаперевозчика - заполняемость кресел можно обеспечить только перелетом по маршруту Владивосток-Москва (10 рейсов в неделю). Между тем по тому же маршруту «Аэрофлот» делает 7 рейсов в неделю, «Трансаэро» - 6 рейсов. И летают общероссийские операторы по 18 дальневосточным направлениям. Заполняемость кресел у всех примерно одинаковая, то есть желающих полететь всегда меньше запланированных к перевозке. В итоге, чтобы улучшить показатели к концу года и иметь право на участие в раздаче компенсаций от «Росавиации» за перевозку льготных категорий граждан на следующий год, сразу три компании - «Аэрофлот», «Трансаэро» и «Владивосток Авиа» провели еще одну скидку на московское направление. В столицу за 2000 руб.! Красиво!

Российский туроператор Star travel, специализирующийся на работе со студентами, переориентировал менеджеров компании на продажу туров в Европу. До введения «Росавиацией» льготных перевозок на вопрос романтически настроенной парочки «куда бы нам слетать на пару недель вдвоем» им предлагали чартер на Таиланд. Сейчас показывают автобусные маршруты по нескольким странам Европы. Дешево. Схема работы проверена на себе, при звонке в Star travel и представлении в качестве студентки, интересующейся льготными планами на следующий сезон, мне порекомендовали встать в очередь сразу после новогодних праздников: «Мы сейчас приблизились по стандартам к Москве, где съездить на выходные в Прагу попить пиво все равно, что у нас в Суйфэньхэ поесть креветок. Подберем что-нибудь на ваш вкус». При дальнейшем общении выяснилось, что для молодежных туроператоров введение льготных авиабилетов повлекло за собой как минимум две серьезные проблемы: визовую («сдаваться на Шенген лучше за месяц, а молодежь хочет лететь уже на следующей неделе») и необходимость поиска новых форм работы («таких клиентов не интересуют культурные достопримечательности, они предпочитаю событийный туризм, просят предоставить расписание выступлений каких-то звезд в местных ночных клубах»).

У «Билетур», в том числе специализирующейся на продаже дешевых авиабилетов, проблема другая. Появилось множество умеющих самостоятельно разбираться в поиске спецтарифов клиентов. Нет ничего сложного в запуске skyskaner, и при определенном навыке можно слетать из Москвы в Лиссабон и обратно за $240. Клиенты приходят с уже готовым туром, где расписано, каким рейсом и какой авиакомпанией они хотят лететь и в каких отелях жить. Однако льготные тарифы распространяются только (по российским меркам) на относительно несамостоятельную группу клиентов, до 23 и после 60, им требуется сопровождающий. На этом туроператоры и зарабатывают.