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Ключ от сейфа

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На прошлой неделе в бухте Северная Хасанского района состоялось знаковое для отечественного рыбоводства событие - специалисты Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета начали вылов первых партий из разрешенных к изъятию 7,4 тонн трепанга дальневосточного, выращенного здесь же в бухте.

По словам ректора Дальрыбвтуза, профессора, доктора технических наук Георгия КИМА, это только первый шаг в развитии технологий, которые могут вывести Дальний Восток на первые роли в поставках ценнейшего товара на рынок АТР.

Досье

Трепанг дальневосточный запрещен к вылову в Приморском крае. Несмотря на это, он подвергается беспощадному браконьерскому промыслу из-за высокой стоимости на "черном" рынке. В результате массового истребления популяция трепанга в Приморье практически исчезла. В июле 2006 г. в бухте Северная был открыт мини-завод по воспроизводству трепанга. В период с 2005 г. по 2010 г. в акватории было высажено около 5,5 млн экземпляров жизнестойкой молоди ценнейшего "морского огурца". Ежегодно мини- завод высаживает около миллиона молоди трепанга, в дальнейшем выживает порядка 30- 50% особей. 28 апреля этого года по результатам конкурса по закреплению РПУ для товарного рыбоводства Дальрыбвтуз получил промысловый участок в пользование на 20 лет.

Браконьеры, которых в Северной называют "бакланами", до сих пор досаждают марикультурному хозяйству вуза, вынуждая защищать переданную ему акваторию от варварского разграбления.

"Мы занимаемся воспроизводством гидробионтов в отдельно взятой бухте Северная более 10 лет, - говорит Георгий Ким. - Первая часть была теоретическая, вторая - практическая, третья - научная, и только на четвертом этапе мы начали промышленный вылов. Это значимое событие не только для нашего вуза, но и для всей рыбодобывающей отрасли Дальнего Востока. Мы показываем на своем примере - сегодня смело можно вкладывать деньги в марикультуру и получать от этого прибыль. Считаю, что закрепление морского участка в пользование на 20 лет - это логичный шаг со стороны государства, стимулирующий заниматься марикультурой. Уверен, что в ближайшее время все существующие сегодня недостатки в законодательной базе будут исчерпаны. Мы, со своей стороны, готовы поделиться со всеми желающими и технологиями, и теорией, и кадрами. Здесь, на этом мини-заводе мы создали не только производство, но и научную школу, условия для проведения занятий циклом. Занятия для старшекурсников проходят именно здесь с живым материалом".

Георгий Ким настроен оптимистически: "Мы вели переговоры с одним известным китайским предпринимателем. Он сказал, что бухта Северная - это сейф с деньгами. Я ему - так дайте нам ключ от него, то есть - технологии".

По его словам, дальневосточный трепанг, выращенный в естественной среде, превосходит зарубежный по всем параметрам, в том числе по цене. На эту партию ценного гидробионта уже выстроилась очередь из покупателей из Китая, Японии и других стран. Например, представители Хоккайдо готовы приобрести партию трепанга и при этом предоставить Дальрыбвтузу технологии по его переработке.

"Мы рассчитываем, что первая партия нашего трепанга будет востребована на местном рынке: он должен быть на столе россиян - это мое мнение", - отметил ректор.

В Приморье существуют несколько хозяйств, которые занимаются воспроизводством трепанга так называемым пастбищным способом. Так, на берегу бухты Киевка в Лазовском районе выращивается около 5 млн экземпляров дальневосточного трепанга в год. Завод биотехнологий является совместным проектом ФГУП "ТИНРО-центра" и Преображенской базы тралового флота. Теперь, после первой "пробы" Дальрыбвтуза, можно говорить о начале в крае полного цикла промышленного воспроизводства "морского огурца".

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