Картофель может остаться под снегом

Урожай картофеля, по прогнозам специалистов, в этом году превысит показатели прошлого года.

Количество собранного картофеля растет, прежде всего, за счет крупных картофелеводческих предприятий. В этом году сельхозпредприятиями площади, отведенные под эту культуру, были увеличены на 1 тыс. га. К тому же урожайность этого года превышает прошлогодние показатели. Если в прошлом году она составила 143,3 центнера с гектара, то уже собранные 12 тыс. тонн с 20% картофельных полей показали урожайность 146,6 тыс. тонн с гектара.

Впрочем, спешить с окончательными выводами не стоит, тем более учитывая сложную ситуацию, в которой оказались два крупных производителя картофеля в Чугуевском районе. Ежегодно с уборкой картофеля предприятиям помогали сначала военные, а последние годы спецучреждение. До нынешнего года серьезных проблем сельхозпредприятия не знали. Каждый день в это время ИК выводила до 100 заключенных на поля, давая им возможность заработать на уборке картофеля. В этом году такой возможности не стало. По данным администрации Чугуевского района, 108 га полей, где выросло порядка 2,5 тыс тонн картофеля, без дополнительной рабочей силы предприятия убрать не смогут. Сейчас им помогают местные школьники, но их сил явно не хватит на все эти гектары. Если не будет помощи, то значительная часть выращенного урожая останется под снегом, говорят чугуевские чиновники.