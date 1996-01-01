Элитный «эконом»

Строительство малоэтажного жилья во Владивостоке сегодня в основном ориентировано на людей с достатком выше среднего. Слишком уж «кусаются» цены на землю, собственно строительство, «привязку» к сетям и пр.

Однако предполагается, что уже в ближайшие годы малоэтажный «эконом-класс» должен появиться. По крайней мере, именно такую задачу ставит Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (Фонд РЖС) перед будущим застройщиком большой городской территории, который должен выявиться по итогам предстоящего до конца года аукциона.

На минувшей неделе в течение трех дней канадские специалисты из компаний MVH Urban Planning & Design Inc. и Don Wuori Design, представляющих Канадскую государственную корпорацию по жилью и ипотеке, при содействии городской и краевой администраций занимались подготовкой предварительной концепции развития малоэтажного района вблизи пос. Трудовое.

Предлагается «евростандарт»

Итак, на 400 га справа на выезд из Владивостока от федеральной трассы М-60 и вплоть до границ с Артемом в районе Синей сопки должен появиться новый большой район города с жилищным фондом примерно в 1 млн кв. м. Примерно вторая «Снеговая падь». Но жить здесь, полагают канадцы, будут около 20-25 тыс. горожан, так как на одного среднего жителя здесь предполагается получить площадь жилья около 50 кв. м. То есть, первые прикидки сделаны не по нашим скромным социальным нормам, а по европейским стандартам.

На презентации проекта президент MVH Urban Planning & Design Inc. Майкл ВАН ХАЙЗЕН отметил, что участок очень хорошо расположен - недалеко от международного аэропорта и будущего горнолыжного курорта «Синяя сопка». Проходящая через него новая городская дорога будет выводить к игорной зоне на побережье Уссурийского залива. Что же касается внутренней «сетки» дорог этого района, то «существующие грунтовые дороги требуется развить либо перенести».

Анализ ландшафта, по мнению специалистов, дает очень хорошие условия развития этой территории. Склоны холмов в этом районе средней крутизны и позволяют вести строительство всюду за исключением отдельных участков. Хороши панорамные виды на сопки и море. Небольшие речушки позволяют построить систему прудов и объектов на воде, а деревья и кустарники, произрастающие здесь, создают уникальное окружение, повышают качество воздуха и защищают от ветров.

Под первоочередную застройку предлагается использовать свободные от леса участки. А в дальнейшем, очень осторожно, может быть осуществлена вторая очередь застройки, которая потребует «точечной вырубки» деревьев и «включение жилья в рекреацию». При этом зонирование территории показывает, что здесь есть участки, где предпочтительнее строительство зданий до 3 этажей, и есть зона, удачная для зданий свыше 6 этажей.

В центре территории предполагается разместить «городской центр» с магазинами и объектами сферы услуг. Он должен «поддерживаться» большим спортивным ядром регионального бизнес-парка, который в дальнейшем может быть переориентирован под жилье или что-то иное. Городской центр могут окружать три других района.

Без бульвара никак

Одним из основных акцентов должен стать центральный бульвар, проходящий вдоль центральной оси застройки. По сути это будет длинный линейный парк или прогулочная развлекательная зона, позволяющая размещать зоны рекреации. Другие наиболее важные компоненты - это спортивный парк и «городской центр».

К центральному бульвару должны выходить дороги, соединяющие жилые зоны и отдельные участки жилых зон. Пешеходные дорожки, «коридоры» и зеленые зоны должны позволять пересекать всю территорию, не заходя в жилые зоны. В центре на первых этажах - магазины, выше - квартиры. Здесь же должна быть большая парковка.

Канадские специалисты предлагают разместить на территории пять типов малоэтажной застройки. Первый - упомянутый уже смешанный тип застройки в центре города. Второй - среднеэтажная малоквартирная застройка. Третий - зона таунхаусов и индивидуальных жилых домов. Четвертый - чисто индивидуальная застройка. И пятое - инновационный тип или кластерная застройка индивидуальных домов с максимальным сохранением на участке растительности при той же плотности застройки, которую дает обычное малоэтажное строительство.

В целом на четырех квадратных километрах предполагается разместить 6 780 единиц жилья, три школы, парковки и пр. Внутренняя занятость в жилом районе должна дать свыше 1 тыс. рабочих мест - на обслуживании жилья, спортивного центра и парков.

Новый малоэтажный район Владивостока может стать примером для других городов страны. Здесь могут быть применены самые современные технологии. Например, для получения тепла - тепловые насосы.

Пища для размышлений

Презентация канадских набросков концепции развития новой застройки города в районе пос. Трудовое дает определенную пищу для размышлений. Прежде всего, такой подход к большой части городской территории - яркое доказательство, что земли для малоэтажного строительства во Владивостоке есть, их просто «придерживали».

Но есть сомнение, что заявленный «эконом-класс», который значительно выигрышнее социальной нормы и находящийся в отлично расположенном месте, сможет удовлетворять потребности в жилье горожан со скромными доходами. Скорее всего, оно достанется более состоятельным гражданам, которые в скором времени должны потянуться во Владивосток из других городов и весей. А умеренное во времени строительство, на уровне или чуть ниже спроса, позволит застройщику держать приличные цены на «квадрат», чтобы на этом хорошем деле получить достойную прибыль.

Впрочем, в конечном итоге предложенная концепция может претерпеть какие-то корректировки. По крайней мере, как было сказано, представленная работа не исключает других вариантов. Но вице-губернатор Виктор БАЛАН выразил пожелание, чтобы именно канадские специалисты продолжили эту работу дальше.