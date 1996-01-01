Строить будут по доктрине

Уже в начале следующего года у России может появиться своя градостроительная доктрина. Сейчас над разделами проекта работают не только столичные специалисты, но и представители регионов. В целом работа над ним должна закончиться к середине декабря, после чего он будет передан законодателям.

Необходимость такой доктрины градостроители связывают с тем, что отдельные генпланы и стратегии развития территорий должны опираться на определенный «фундамент» доктрины, которой у государства пока не было. Вместе с тем в последние два десятилетия изменилось участие государства в строительстве поселений, резко выросла доля частных инвестиционных проектов, слабо идет комплексное строительство объектов инженерной и социальной инфраструктур.

Профессор ДВГТУ, член-корр. РААСН Валентин АНИКЕЕВ, участвующий в работе над градостроительной доктриной РФ, отметил, что раздел, касающийся Дальнего Востока, предполагает активное участие в новом градообразовании государства, поскольку рыночные факторы сегодня «играют» не в пользу освоения и заселения восточных территорий страны.

В этом отношении в проекте доктрины предлагается активное строительство для дальневосточников жилья за государственные средства, создание их эффективной системы занятости и повышение их уровня жизни по сравнению с западными районами страны, создание комфортной городской среды и т.д.

В этом отношении Валентин Васильевич отмечает, что новое строительство, развернувшееся во Владивостоке в преддверии саммита АТЭС 2012 г., может стать удачным примером для других городов и территорий ДФО.