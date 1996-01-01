Полис для госконтрактов

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Страхование строительных рисков в последнее время росло ежегодно вслед за увеличением количества строящихся объектов. По данным компании «Уралсиб», за последние три года в Приморье число сделок по строительно-монтажным рискам увеличилось вдвое. Впрочем, эти цифры готовы подтвердить далеко не все страховые компании. Большинство страховщиков говорят все же о низкой активности строительных компаний в страховании. По некоторым оценкам, строители страхуют свои риски не более чем в 12-15% от общего числа возводимых объектов.
«Крупные строительные объекты, такие, например, как стройки для саммита АТЭС, конечно, застрахованы все, - говорит генеральный директор Страхового агентства «Бирюков и партнеры» Сергей БИРЮКОВ. - В этих стройках задействованы федеральные деньги, и они фактически являются зоной европейских стандартов страхования. Но добровольное страхование других объектов не очень интересует даже крупные строительные компании, не говоря о средних и мелких компаниях. Страхование строительно-монтажных рисков (СМР) при всей очевидной емкости рынка не самый востребованный вид страхования».
Причин тому, как правило, называют несколько. Это и разнообразие рисков, и сложность их оценки в отдельных случаях в силу тех особенностей, которые свойственны техническим рискам, и, конечно, широкое разнообразие применяемых в строительстве материалов и технологий. Но основных причин, по мнению многих страховщиков, всего две: одна из них связана с экономией денег, когда строительные компании просто не идут на удорожание сметы на величину суммы страхования. Вторая - с низкой культурой страхования подрядчиков.
Впрочем, на приморском рынке сегодня работает немало строительных компаний из западных регионов страны, прежде всего Москвы и Санкт-Петербурга, которые, имея совсем другие бюджеты, к страхованию, как правило, относятся с большим интересом, чем местные фирмы. Правда, страхуют свои риски они все же в столичных городах. Тем не менее их нормы работы на рынке во многом стимулируют местные компании к подобной практике - выступая зачастую субподрядчиками, они страхуют свои риски по требованию генподрядчика.
Несмотря на большое разнообразие видов страхования в строительстве, компании, по данным СГ «Уралсиб», чаще других выбирают классические риски, такие, например, как пожар, взрыв, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц, обрывы тросов, цепей, падение предметов, аварийные события и т.п. При этом перечисление в договоре страхования всех рисков строительного объекта вряд ли было бы возможно. Их слишком много. Этим, кстати, и объясняют страховщики отсутствие типовых договоров в этом сегменте страхования. Каждый страхователь выбирает те риски, которые существуют на строительной площадке при строительных и монтажных работах.
«В этом традиционном наборе что-то принципиально новое вряд ли может появиться, - говорят специалисты компании. - Тем не менее условия страхования все же могут иметь некоторые отличительные особенности в различных СК. Каждая компания дорабатывает свой продукт, расставляя по-своему акценты.
Как правило, обыгрывается связка тариф-франшиза-риски. Но новинок как таковых нет. При этом тариф на страхование строительных работ зависит от многих факторов: стоимости и назначения объекта, его характеристик, периода страхования СМР и установленной по договору франшизы (доли собственного участия страхователя СМР в возмещении ущерба). Стоимость страховой защиты СМР может значительно колебаться. Оценочно тарифы на страхование строительных рисков находятся в пределах от 0,05 до 0,8 % на строительно-монтажные работы, 0,05-1,0 - на существующие на площадки объекты, 0,08-1,5 % - на машины, механизмы, оборудование строительной площадки.
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