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Первореченский рынок лидирует по дороговизне
Цены на продукты питания в последнее время резко взлетели вверх, поэтому многие жители Владивостока стараются отовариться в более доступных местах. Проанализировав «Березку» на Второй Речке, Баляевский и Первореченский рынки, корр. PrimaMedia получил следующие цифры.
Цена на гречневую крупу везде варьируется от 56 до 60 рублей, рис на Первой Речке стоит 54 рубля, на остальных – от 36 до 50. Молочная продукция на Баляева - дешевле, молоко «Родимая сторонка» (3,2%) можно купить за 50 рублей, а вот на других двух рынках - только за 57 рублей.
Что же касается творога - на Баляева он стоит 140 рублей за кило, на остальных точках - 200, очень внушительная разница.
Самые дорогие яйца на Первой Речке - 65 рублей за десяток, на Баляева - 40 рублей, «Березка» - 48.
В итоге пальма первенства как самому дешевому рынку достается Баляевскому, следом за ним, с небольшим отставанием идет «Березка».
Приз зрительских антипатий получает Первореченский рынок, как самый дорогой во Владивостоке. Цены настолько завышены, что даже не сравнятся с ценниками из супермаркетов.
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