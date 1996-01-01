Первореченский рынок лидирует по дороговизне

Цены на продукты питания в последнее время резко взлетели вверх, поэтому многие жители Владивостока стараются отовариться в более доступных местах. Проанализировав «Березку» на Второй Речке, Баляевский и Первореченский рынки, корр. PrimaMedia получил следующие цифры.

Цена на гречневую крупу везде варьируется от 56 до 60 рублей, рис на Первой Речке стоит 54 рубля, на остальных – от 36 до 50. Молочная продукция на Баляева - дешевле, молоко «Родимая сторонка» (3,2%) можно купить за 50 рублей, а вот на других двух рынках - только за 57 рублей.

Что же касается творога - на Баляева он стоит 140 рублей за кило, на остальных точках - 200, очень внушительная разница.

Самые дорогие яйца на Первой Речке - 65 рублей за десяток, на Баляева - 40 рублей, «Березка» - 48.

В итоге пальма первенства как самому дешевому рынку достается Баляевскому, следом за ним, с небольшим отставанием идет «Березка».

Приз зрительских антипатий получает Первореченский рынок, как самый дорогой во Владивостоке. Цены настолько завышены, что даже не сравнятся с ценниками из супермаркетов.