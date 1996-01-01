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Ценовая ситуация под контролем
В крае работают 411 магазинов и отделов в 33 муниципальных образованиях, где основные виды продовольственных товаров реализуются с минимальной торговой надбавкой - от 5 до 15%. До конца года планируется организация социального торгового обслуживания ещё на 3 предприятиях торговли во Владивостоке.
Кроме того, в городе действует программа «Город для людей», в рамках которой создана сеть автолавок из 170 автомашин на 42 торговых площадках, где любой житель города может купить продукты питания по социальным ценам.
Для стабилизации ценовой ситуации и сдерживания роста цен в крае проводятся выставки-продажи и ярмарки выходного дня, на которых населению реализуются продукты питания по ценам производителей и оптовых организаций края. В августе 2010г. на территории края проведены 129 выставок-продаж и 111 ярмарок по реализации непродовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания местных товаропроизводителей по ценам ниже средних, сложившихся в розничной торговле на 5-30%.
В начале сентября по поручению губернатора Сергея ДАРЬКИНА в Администрации Приморского края прошло совещание с участием крупных оптовых организаций и розничных торговых сетей, предприятий-производителей края, Приморского УФАС России, где и были рассмотрены вопросы ценообразования на основные группы продовольственных товаров, в том числе на перспективу. А по результатам заседания Президиума Госсовета РФ, состоявшегося в то же время, в адрес глав муниципальных образований края направлены рекомендации о проведении дополнительных ярмарок и расширению сети магазинов и отделов социальной направленности.
Наблюдение за состоянием ценовой ситуации на потребительском рынке основных видов продовольственных товаров находится на контроле у губернатора. Информация о выявленных в ходе мониторинга фактах необоснованного роста цен в целях недопущения ценовых сговоров и спекулятивных сделок будет направляться в УФАС по Приморскому краю для принятия мер, предусмотренных действующим законодательством.
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