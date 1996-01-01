Находкинские рыбаки готовы накормить саммит

Объемов рыбы, добываемой Находкинскими предприятиями, достаточно, чтобы накормить всё Приморье. За 2009 г. объем добычи рыбы и морепродуктов по городскому округу составил 163 тыс. тонн.

На сегодня в Находкинском городском округе работают 24 предприятия рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отрасли. Подробнее о ситуации с рыбопродукцией в округе в интервью «ЗР» рассказал начальник отдела предпринимательства, пищевой и рыбной промышленности администрации округа Виктор ГРИЦЮК:

- В основном у нас концентрируются предприятия, добывающие кальмар, минтай, сельдь, лемонему. То есть те, что ведут океанический промысел. Из 24 предприятий только одно - предприятие ООО «Рыбацкий путь» занимается прибрежным ловом. Из крупных предприятий округа можно выделить БАМР, рыбоколхоз «Тихий океан», Южморрыбфлот, ООО «Посейдон». Самый серьезный объем дает, конечно, БАМР, который давно уже вышел за пределы края со своей продукцией».

- Достаточно ли объемов рыбы для внутреннего рынка?

- Общие объемы вылова с лихвой перекрывают не только потребность Находки, но могут закрыть и весь Дальний Восток. Сегодня городу в год необходимо около 6 тыс. тонн рыбопродукции. Это и консервы, и свежая, и мороженая, и иная продукция. А у нас один только БАМР дает около 150 тыс. тонн рыбопродукции. Что касается именно рыбопродукции, тут проблемы нет. Но охлажденную, так называемую парную рыбу у нас на столы горожан поставляет только одно предприятие - «Рыбацкий путь». Сказать, что оно закрывает потребности на этот вид продукции полностью, было бы неправильно. Но на фоне Приморского края у нас довольно неплохая ситуация по прибрежному рыболовству. На сегодня это предприятие является уникальным, так как выполняет полный цикл - само добывает рыбу, перерабатывает и реализует через свою сеть торговых точек и на рынках города в специализированных павильонах. При этом имеется свой добывающий флот из 8 единиц.

- Если данная ниша практически не занята, что мешает другим находкинским предпринимателям освоить «прибрежку»?

- Примерно 10 лет назад на территории Находкинского округа работали 11 предприятий, которые занимались прибрежным ловом. Около 6-7 лет назад в России были введены аукционы как на промышленное, так и на прибрежное рыболовство. Эти аукционы очень сильно подорвали работу небольших предприятий, которые не смогли выкупать квоты на еще не выловленную рыбу.

- На ваш взгляд, какие основные проблемы на сегодня в отрасли?

- Как было уже сказано на международном рыбацком форуме, одна из проблем в том, что флот устарел процентов на 70. Не каждое предприятие может позволить себе обновление. У нас БАМР понемногу обновляет свой флот. Вторая проблема - емкости по хранению рыбы пришли в упадок и также нуждаются в модернизации. Когда открыли границу, вся рыбопродукция ушла туда, холодильные емкости остались невостребованными. После 2-х лет схема отлаживается, рыба пошла на берег. Но сейчас столкнулись с другой проблемой - берег не способен принять рыбу на хранение. Но если брать Находку, то пока емкостей достаточно для внутренних нужд. У нас 10 продовольственных предприятий, которые имеют холодильные емкости. Например, тот же «Рыбацкий путь», который хоть и занимается «прибрежкой», но имеет серьезные холодильные емкости. Из 24 наших предприятий 10 имеют свои заводы или мощности по переработке рыбы. Другой вопрос - не все цеха загружены из-за недостатка сырья, и особенно ярко это просматривается на тех предприятиях, у которых нет своего флота (ООО «Юнион Траст» в Козьмино, ООО «Дальморепродукт» в Анне).

- На ваш взгляд, мы можем конкурировать с завозной продукцией? Готовы ли накормить саммит приморским?

- Как я уже говорил, объемом мы можем перекрыть внутренний спрос края. Да и ассортимент у нас достаточный. Одни рыбодобывающие предприятия Находки в состоянии накормить саммит рыбопродукцией. Но конкуренция должна всегда присутствовать, это дает стимул к еще большему развитию.