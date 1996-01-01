Цены на продукты в ожидании взлета

Дефицита продуктов питания в Приморье не будет, но рост цен неизбежен, заявили представители бизнеса в ходе дискуссии, прошедшей в рамках круглого стола, посвященного продовольственной безопасности. Это мировая тенденция продовольственного рынка, связанная со многими факторами.

Бюджеты большинства стран уже не в состоянии так дотировать сельхозпроизводителя, как это делали раньше. И никакие запретительные меры остановить этот процесс не смогут. Большинство населения нашей страны с этими проблемами справляется, но есть категории граждан, которые в этой ситуации нуждаются в социальной защите. Как поддержать в условиях роста цен население с низкими доходами, обсуждали в ходе круглого стола представители власти и бизнеса.

«Цены на основные продукты питания во многих государствах находятся под контролем, несмотря на рынок, - считает заместитель председателя ЗакСа Приморья Джамбулат ТЕКИЕВ. - Надо изменить законодательство так, чтобы была определена максимально допустимая цена на те или иные продукты. Думаю, этому пришло время»

Но рынок по своей природе асоциален и ориентируется исключительно на конкуренцию, заметили представители бизнеса. Именно поэтому решить проблему только запретительными мерами невозможно. Тем более в крае, по информации Приморского УФАС, в ходе проверок не было выявлено случаев нарушения антимонопольного законодательства. «Доказать, что цена монопольно высокая можно в том случае, если субъект рынка занимает долю свыше 35%, - сказал представитель УФАС Виктор ТРЯКИН. - Но мы - не Москва, и наши покупатели ходят в основном по рынкам и мелким магазинчикам. Доля рядовой торговой сети во Владивостоке не составляет даже одного процента. Не обнаружили мы и фактов сговора. Например, разброс цен гречки в городе составляет от 60 до 29 руб. за кг. Нигде нет одинаковой цены, которая свидетельствовала бы о сговоре».

Как известно, цены на продукты питания зависят от многих факторов, и в первую очередь от наполнения рынка, собранного урожая, и в формировании цены участвуют различные операторы рынка. По данным департамента сельского хозяйства и продовольствия, в Приморье в структуре стоимости, например, молока в рознице 29% составляет доля сельхозтоваропроизводителя, 40% - переработчика, остальное торговля.

«Эти явления происходят на уровне сельхозпроизводителя, переработчика и продавца опта, дистрибьютора, розница влияет на повышение цен в самую последнюю очередь, - сказал владелец торговой сети «Реми» Дмитрий СУЛЕЕВ. - Если держать оптовиков в жестких рамках, то им будет не совсем выгодно заниматься этим товаром. Что касается производителей, то нельзя их укорять, бывает год, когда они получат минус в условиях неблагоприятной конъюнктуры. Естественно, при малейшей возможности они ситуацией пользуются. На розничных предприятиях закладывается некая наценка на определенную группу товаров, но при этом существуют операторы на рынках, у которых наценка на некоторые товары составляет 8-10%, т.е. они работают на грани рентабельности. Я считаю, утверждение о спекуляции безосновательно. Возьмите любой микрорайон, там работают десятки торговых операторов, поэтому сговор невозможен, наоборот - достаточно жесткая конкуренция, и чем пытаются конкурировать, так это ценой. Что касается сетевиков, то, по нашим данным, весь объем продаж так называемых сетей Владивостока составляет не более 10-15%».

В то же время, по данным департамента сельского хозяйства и продовольствия, в этом году ожидается рост производства местной продукции к уровню прошлого года 102,1%. «У нас есть недобор в пределах 70 тыс. тонн ранних зерновых культур, - сказал заместитель директора департамента Юрий ЧЕРКАШИН, - но вместе с тем ожидается по рису плюс 50 тыс. тонн к уровню прошлого года, по зерновым и продукции растениеводства, думаю, на уровень прошлого года выйдем. Что касается овощей, картофеля, то в целом сохраняется небольшой рост».

Но зерновой кризис в стране сказался и на приморских производителях, поставив под угрозу цены на продукцию животноводства.

«10% в себестоимости нашей продукции - это кормовая база, - сказал коммерческий директор «Михайловского бройлера» Олег МАМАЕВ. - Если соевая группа выращивается в Приморье, то зерновая группа импортируется из других регионов страны. Правильная мера была предпринята правительством - ограничения экспортных потоков зерна. Это стабилизировало ситуацию, но как будет дальше развиваться ситуация на рынке зерна, пока не понятно. В сложившейся ситуации роль государства сложно переоценить, потому что от той политики, которая сейчас будет выстроена, колебания цен могут быть весьма существенны. Не секрет, что по фуражной пшенице цена уже пошла вверх. А от этого будет зависеть стоимость продукции животноводства. В мае мы снизили отпускную цену с фабрики на 15% на нашу охлажденную продукцию. И если в июле средняя отпускная цена на продукцию была 73 руб., то в августе она составила 71 руб. Если удержится в каких-то рамках ценовых зерно, то и мы сможем удержать цену».

В ходе обсуждения вариантов поддержки социально не защищенных категорий населения прозвучали в качестве предложений уже известные меры, действующие во Владивостоке не первый год. Социальные ярмарки, специальные программы, предусматривающие продажу торговыми организациями некоторых продуктов питания с минимальной торговой надбавкой. Кроме того, прозвучало предложение организации адресной помощи с определением финансовых источников этой меры. Именно такая мера, по мнению некоторых представителей бизнеса, позволит избежать снижения доходности бизнеса, что в свою очередь может пагубно сказаться на нем.