Наварились на соли

Хабаровское управление федеральной антимонопольной службы зафиксировало незаконное повышение цен на некоторые продукты питания.

«От потребителя к нам поступила жалоба, что соль подорожала вдвое. Нарушение было зафиксировано за оптовым поставщиком, продававшим соль по 22 руб./кг при общепринятой цене от 10 руб./кг. Сегодня мы ищем виновных в нарушении, им будет выставлен штраф», - говорит заместитель руководителя Хабаровского УФАС Елена ГУРИНОВИЧ.

Результаты мониторинга показали, что цены на соль завышает около 30% поставщиков. И если с 1 по 31 августа они выросли на 15%, то уже за первую декаду сентября цены увеличились еще на 11%.

«Сложнее обстоит ситуация с гречневой крупой. Ее стоимость повышалась как оптовиками, так и розничными продавцами. Подробности еще выясняются», - отмечает Елена Гуринович. В течение августа рост цен на гречку составил порядка 20%, а за треть сентября она успела подорожать еще на 10%.