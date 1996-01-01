Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Наварились на соли
Хабаровское управление федеральной антимонопольной службы зафиксировало незаконное повышение цен на некоторые продукты питания.
«От потребителя к нам поступила жалоба, что соль подорожала вдвое. Нарушение было зафиксировано за оптовым поставщиком, продававшим соль по 22 руб./кг при общепринятой цене от 10 руб./кг. Сегодня мы ищем виновных в нарушении, им будет выставлен штраф», - говорит заместитель руководителя Хабаровского УФАС Елена ГУРИНОВИЧ.
Результаты мониторинга показали, что цены на соль завышает около 30% поставщиков. И если с 1 по 31 августа они выросли на 15%, то уже за первую декаду сентября цены увеличились еще на 11%.
«Сложнее обстоит ситуация с гречневой крупой. Ее стоимость повышалась как оптовиками, так и розничными продавцами. Подробности еще выясняются», - отмечает Елена Гуринович. В течение августа рост цен на гречку составил порядка 20%, а за треть сентября она успела подорожать еще на 10%.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- "Это настоящая золотая жила"
- К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь
- На Камчатке День вулкана будут отмечать три дня
- Деревья во Владивостоке уничтожают сотнями