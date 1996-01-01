Научный улов легализуют

Ситуация с научными квотами прояснится к концу года. По словам директора ТИНРО-Центра Льва БОЧАРОВА, поправки, разрешающие использовать уловы по научным квотам находятся на рассмотрении депутатов Госдумы. Ожидается, что к концу года депутаты примут их в третьем чтении.