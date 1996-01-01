Минфин против залога в виде квот

Глава Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ, считает, что необходимо ускорить работу по введению механизма вторичного оборота долей. На собрании ассоциации добытчиков минтая он подчеркнул, что данный механизм позволил бы рыбакам иметь ликвидные залоги в банках. Однако, по его словам, против этого выступает министерство финансов, поэтому рыбаки не смогут использовать квоты и доли в качестве залога.