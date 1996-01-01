В итоговой резолюции 5-го Международного конгресса рыбаков отмечено, что рыбная отрасль продолжает стабильно развиваться. Поэтому именно сейчас актуален переход отрасли к экономике лидерства и инноваций. Соблюдение международных стандартов ответственного управления и технического регламента рыболовства и переработки - один из важнейших факторов повышения инвестиционной привлекательности отрасли. Инновационные структуры позволят исключить лоббирование инжиниринговых услуг низкого качества и обеспечить взаимодействие и конкуренцию в области прорывных разработок и технологий. Конгресс обратился к органам власти России и других стран с предложением разработать механизм обновления рыбопромыслового флота, а также применить беспрецедентные меры государственной поддержки модернизации береговой рыбопереработки.