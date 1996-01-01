Цены на топливо поползли вверх

Федеральная служба статистики сообщила, что потребительские цены на автомобильный бензин в России в августе 2010 г. выросли на 0,4% после повышения на 0,9% в июле. За январь-август текущего года бензин подорожал на 3,7%. Впрочем, это усредненные цифры по всем бензинам, если же взять АИ-92, то, по данным независимых экспертов, цена на него только в январе-июле поднялась более чем на 6%. И тренд на повышение в ближайшее время сохранится.

В Амурской области цены на нефтепродукты уже выросли. По данным Амурстата, в августе в Благовещенске наиболее ощутимо подорожал АИ-92. По сравнению с июлем стоимость литра топлива выросла в среднем на 50 коп. АИ-76 подорожал в среднем на 8 коп., АИ-95 - на 40 коп., сообщает AmurNews. На очереди Приморье и Хабаровский край.

Удобные налоги

«Я считаю, что в России цены на бензин слишком высокие», - заявил в конце августа Владимир ПУТИН. - Мы пытаемся бороться с этим. Проверяем. По расчетам вроде бы все правильно. Надо, вероятно, внимательнее посмотреть эти расчеты». «Со своей стороны, НК «Альянс» еще раз тщательно проработает возможности снижения затрат, связанных с производством бензина», - сообщили «ЗР» в пресс-службе «Альянса», одного из крупнейших игроков на розничном рынке топлива в Приморском и Хабаровском краях.

Цены на топливо в России зависят прежде всего от торговых наценок и налогов, поэтому для изменения ситуации необходимо снизить налоговую нагрузку, пишет «Независимая газета». Эксперты считают, что ситуацию можно исправить, будь на то высшая государственная воля.

«Стоимость бензина и в России, и за рубежом формируется на основе четырех основных компонентов - стоимость сырья, стоимость переработки, наценка оптовиков и розницы, а также налоговая составляющая, - объясняет директор департамента компании «2К Аудит - Деловые консультации» (Morison International) Александр ШТОК. - В США, которые являются крупнейшим импортером нефти, основная стоимость бензина приходится на сырье, то есть нефть, - более 70%. При этом налоговая составляющая минимальна - около 10-12%. За счет современных НПЗ снижается доля переработки в стоимости бензина - порядка 6%. Остальное приходится на торговую наценку. В России же на сырье (нефть) в итоговой стоимости бензина приходится лишь около 6-7%. Более 50% в стоимости бензина приходится на налоги. На устаревшие НПЗ с невысокой глубиной переработки приходится еще около 22% в цене топлива. Остальное - торговая наценка».

Учитывая, что основные составляющие цены на бензин являются константами, на внутреннем рынке цены на бензин медленно реагируют на изменение мировых цен, поясняет Шток: «Для изменения ситуации необходимо снизить налоговую нагрузку, а также привязать налоги к рыночным условиям или сделать их более подвижными, чтобы налоговая составляющая менялась в зависимости от рынка. Также следует работать в направлении модернизации НПЗ и увеличения глубины переработки нефти». Впрочем, ожидать кардинальных изменений на топливном рынке страны в ближайшее время вряд ли стоит. Зависимость бюджета от поступлений с нефтяной отрасли слишком велика, чтобы говорить о снижении налоговой нагрузки. К тому же налоги являются удобным инструментом для регулирования цен на российском рынке, отмечает эксперт.

Руководитель пресс-службы «Альянса» Андрей РУМЯНЦЕВ несколько уточняет названную оценку: применительно к НК «Альянс», доля нефтяного сырья (включая НДПИ) в цене бензина на заправках компании составляет 25-30%. Кроме того, высока доля транспортных расходов: сырье для переработки поставляется по железной дороге от Мегета либо Уяра (соответственно 3366 км или 4297 км до Хабаровска-1).

Затраты - вещь объективная

Румянцев рассказал «ЗР», почему компания, имеющая в своей структуре Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (ХНПЗ), устанавливает на принадлежащих ей АЗС относительно высокие цены.

- Цена зависит от затрат, с одной стороны, и потребительского спроса - с другой. Затраты - вещь объективная. Факторами повышения затрат и, соответственно, цен являются прежде всего рост цен на нефтяное сырье, транспортные расходы, затраты на переработку, а также инфляция. НК «Альянс» способна контролировать только отдельные из перечисленных факторов, и только отчасти.

Так, уровень собственной добычи нефти НК «Альянс» в настоящее время не достаточен для загрузки мощностей ХНПЗ, поэтому сырье приходится докупать на рынке, цены которого связаны с так называемой экспортной альтернативой. «Альянс» стремится наращивать собственную добычу, но запасы нефти на балансе компании относятся по большей части к трудноизвлекаемым, их освоение требует значительных затрат и в ряде случаев возможно лишь при условии предоставления адресных налоговых льгот.

В секторе переработки резервы сокращения затрат компанией на сегодня исчерпаны. На ХНПЗ осуществляется основной этап реконструкции стоимостью $1,3 млрд, завершить который необходимо в начале 2012 г. Цель реконструкции - переход на выпуск топлива стандарта Евро-4 и затем Евро-5, и за это нам всем - и нефтяной компании, и потребителю - приходится платить.

Что касается тарифов на транспорт и электроэнергию, инфляции, а также налоговой составляющей цены нефтепродуктов, то эти факторы - вне контроля компании.

Следует учитывать, что в настоящее время глубина переработки сырья на ХНПЗ недостаточная. Бензин производится на установке риформинга, мощность которой до недавнего времени была ограничена 300 тыс. тонн в год. После реконструкции установки мы можем выпускать 350 тыс. тонн автобензина в год. Но и этого мало, и это пока не позволяет снижать цену бензина.

Поясню. Именно бензин обеспечивает компании большую часть прибыли, то есть возможность выплачивать зарплату и налоги, а также инвестировать в развитие производства. Реализация других нефтепродуктов для компании малоприбыльна, а порой убыточна (продажа сырой нефти преимущественно прибыльна, но у НК «Альянс», как указано выше, недостаточен объем собственной добычи, - Прим. «ЗР».).

Объем закупаемого сырья составляет 270-280 тыс. тонн в месяц. Закупочные цены в текущем году колеблются в диапазоне 7,2-9,2 тыс. руб. за тонну на узле учета. То есть на закупку сырья в месяц тратится порядка 2-2,5 млрд руб. ХНПЗ способен выпускать в месяц около 30 тыс. тонн товарных бензинов. При средней цене, например, 25 руб. за литр выручка - не прибыль, а валовая выручка - составит порядка 1 млрд руб. При повышении цены, например, на рубль, до 26 руб. за литр, компания получит дополнительно порядка 50 млн руб. за месяц.

Фактически повышение цен на бензин «опаздывает» относительно цен сырья (сначала дорожает сырье, потом сдвигаются оптовые цены нефтепродуктов и только затем розничные), поэтому последнее повышение - реакция на весенний рост нефтяных цен: затраты на нефть достигли пика в мае, июньская цена нефти опустилась, но затем опять пошла вверх, и в итоге в августе возможности держать цены на бензин оказались исчерпанными. Цена на нефть с поставкой в сентябре снизилась, однако компания пока не смогла восполнить затраты.

Стоит отметить, что возможности НК «Альянс» возрастут после завершения основного этапа реконструкции ХНПЗ, когда мощность риформинга возрастет до 450 тыс. тонн в год и к товарным автобензинам прибавятся дизтопливо стандарта Евро- 4 и авиатопливо Jet A-1.