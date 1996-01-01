Конгресс рыбаков прошел во Владивостоке

Владивосток на прошлой неделе принимал рыбацкие делегации. Пятый Международный конгресс собрал более 400 участников, и можно смело заявлять, что он отличался от предыдущих. Дело не в количестве делегаций, посетивших мероприятие, а в том, что впервые за последние годы рыбаки и чиновники разговаривали, скажем так, на одном языке: прошедшие в рамках конгресса круглые столы и секции наглядно показали, что интересы государства и бизнеса во многом совпадают.

Вылов растет

Прежде чем начать работу, вице-губернатор Приморского края Игорь УЛЕЙСКИЙ зачитал ряд официальных поздравлений и приветствий. Впервые за все годы работы участников конгресса поздравил Председатель Правительства РФ Владимир ПУТИН, а также, первый вице-премьер Виктор ЗУБКОВ, председатель Государственной Думы Борис Грызлов, полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ, главы регионов и отраслевых объединений.

В первый день работы конгресса ряд непростых и важных отраслевых тем поднял в выступлении губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН. По его словам, у рыбной отрасли России есть все шансы стать одним из лидеров мировой рыбной промышленности. Ведь, несмотря на тяжелые времена, эта отрасль - одна из немногих, показавших положительную динамику даже во время кризиса.

«В 2004 г. отрасль пережила максимальное падение результатов вылова - рыбаки России добыли чуть более 2, 9 млн тонн. Но спустя пять лет, в 2009 г., вылов достиг 3,7 млн тонн. Сегодня уже можно говорить о том, что худшие времена позади. Вместе с тем за последние 20 лет рыбаки отвыкли работать на опережение и стали на путь заимствования чужого опыта и технологий, подстраиваясь под мировой рынок. Для достижения максимальных показателей производительности и прироста добавленной стоимости в производстве нам необходимо обновление технологий», - сказал в своем докладе губернатор Приморья.

Стремиться к партнерству

Мнение губернатора перекликалось с докладом руководителя Росрыболовства Андрея КРАЙНЕГО. Согласившись с Сергеем Дарькиным в необходимости организации более эффективной работы, он между тем отметил, что действия государства сегодня недооцениваются. «У нас сложился некий миф об отсутствии государственной помощи. С этим мифом многим рыбакам просто удобно жить. Между тем Минпромторг недоумевает, почему до сих пор нет списка рыбохозяйственных предприятий, которым нужны 4 млрд руб., выделенные в этом году на поддержку развития. А где заявки? Я должен за каждым бегать и деньги предлагать? - горячился чиновник. - Пора подумать над тем, как модернизироваться и развиваться эффективнее. По-другому просто не выжить. Консолидация в отрасли уже началась, и Росрыболовство будет всемерно помогать процессам укрупнения предприятий: я не верю в компании, которые занимаются промышленным рыболовством с одним пароходом или единственным неводом. Рыболовство, тем более в Мировом океане, - это дело крупных игроков, которые готовы инвестировать. И я глубоко убежден, что даже без помощи государства более эффективные игроки начнут поглощать менее эффективных, и рыбное хозяйство в итоге пойдет по тому же пути консолидации, как и другие отрасли».

Понятно, что решение этих задач требует серьезных инвестиций и подразумевает большие сроки окупаемости проектов. Без помощи государства здесь не обойтись. И оно, по словам Сергея Дарькина, готово помогать на обоюдовыгодных условиях, ведь для того, чтобы эффект от этих шагов стал заметен, необходимо и самим рыбакам вкладываться в развитие своей отрасли. «Каким будет это государственно-частное партнерство и на каких условиях оно будет осуществляться - эти вопросы нам предстоит обсудить и дать ответ на конгрессе», - считает губернатор.

Пример подобного партнерства был представлен уже на второй день рыбного форума. На заседании круглого стола по вопросам развития переработки его привел начальник управления рыбного хозяйства администрации Приморского края Юрий ЦЫМБАЛ. По его словам, администрация Приморского края будет оказывать поддержку береговой рыбопереработке. Принята краевая целевая программа, из краевого бюджета будут дотировать предприятия рыбоперерабатывающего комплекса из расчета на каждый килограмм выпускаемой продукции. В перспективе уже к 2013 г. объем производства продукции, выпускаемой рыбоперерабатывающими предприятиями края, должен увеличиться по сравнению с уровнем 2009 г. в 2,6 раза. При этом численность рабочих мест в отрасли вырастет на 27%, заработная плата и налоговые отчисления в бюджеты всех уровней увеличатся в 2,2 раза. Кроме того, господдержка позволит дополнительно оставлять на российской территории для дальнейшей переработки более 100 тыс. тонн мороженой рыбы в год, ориентированной сегодня для поставок на экспорт.

Разные сценарии

Однако, если говорить о дальнейших сценариях развития рыбного бизнеса в России, то многое будет зависеть от политики государства и дальнейшей трансформации принципов наделения компаний сырьевым ресурсом, а также от шагов по модернизации флота и принятия стратегий развития. Мнения рыбаков по этому поводу разделились. Так, Ассоциация добытчиков минтая предложила четыре сценария развития для российского рыбного хозяйства до 2018 г.: «Хроника застоя», «Смутное время», «Большой скачок» и «Голубые фишки». Основные характеристики каждого из них в докладе, подготовленном ассоциацией, изложил президент АДМ Герман ЗВЕРЕВ.

«Абсолютно очевидно, что основы стабильного развития отрасли пока очень хрупкие, а возможные сценарии будущего развития могут быть очень мрачными, - считает президент АДМ. - Поэтому мы считаем принципиальным соблюдение нескольких основных положений: незыблемость базовых принципов рыболовного законодательства и неизменность перечня видов квот добычи ВБР, установление правовых основ рыночного оборота долей; утверждение Национального плана борьбы с ННН-промыслом, ограничивающего намеренное браконьерство от незначительных и ненамеренных нарушений правил рыболовства. Также важно признание Верховным судом РФ неправосудной практики конфискации промысловых судов в отношении добросовестных пользователей как меры ответственности за незначительные нарушения. Должна быть разработана и реализована концепция строительства рыболовного флота в РФ, учитывающая специфику его производственной деятельности и финансовой окупаемости. На этих принципах развитие рыболовного бизнеса будет происходить экономически вменяемым образом, а результаты достигнутого окажутся прочными и не разрушатся при изменении государственной политики или резких перепадах рынка».

Его доклад - это общая позиция рыбаков. Они утверждают, что изменение законодательных норм и появление новых пользователей в первую очередь скажется на инвестиционной привлекательности компаний. А ведь в ближайшие годы компаниям и предприятиям предстоит обновлять флот. По словам президента ОАО НБАМР Петра САВЧУКА, руководители компаний понимают, что другого условия развития бизнеса нет. «Но сегодня есть два пути: компании могут либо привлечь деньги государства, либо строить суда за счет собственных средств. Однако пока российские судостроители затрудняются назвать сроки исполнения заказа. И самое главное - их цена намного выше, чем у представителей зарубежных верфей. В общем, вопрос о строительстве крупнотоннажного флота на российских судостроительных мощностях остается открытым. Единого мнения по этому вопросу у рыбаков, чиновников, финансистов пока нет. Зато уже через год российские компании пройдут экологическую сертификацию, что позволит им упрочить свои позиции на мировом рынке рыбопродукции».

Еще один положительный момент, отмеченный на конгрессе, это увеличение потребления рыбы в стране. По статистике каждый россиянин потребляет около 19 кг рыбы в год, а ведь еще недавно - не более 13 кг. Это открывает перспективы для рыбных компаний, то есть зарабатывать на российском рынке, производить качественную продукцию, доступную по цене. Стимулирующей мерой будет запрет в скором времени на импортную продукцию, в которой содержание глазури не соответствует российским СанПинам. «Проще говоря, россияне перестанут платить за воду, так как эта продукция будет запрещена. Мы ожидаем, что уже через несколько лет 80% рыбопродукции на внутреннем рынке будет российского происхождения», - подчеркнул Андрей Крайний.

Все обращения и пожелания рыбацкой общественности были включены в резолюцию. И, как следует из практики работы конгресса, большая часть резолюции в дальнейшем находит отражение в нормативной базе. Рыбаки надеются, что так будет и на этот раз.