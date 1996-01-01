Цена на молочную продукцию выросла

Прогнозы экспертов в отношении ожидаемого роста цен на молоко начинают сбываться. В августе первым среди приморских переработчиков повысил цену Владивостокский молокозавод, принадлежащий компании «Вимм-Билль-Данн» и выпускающий продукцию под известным брендом «Домик в деревне».

Повышение составило 7-10%. Если до лета торговые сети закупали литровую пачку молока 3,5-процентной жирности по цене 41,35 руб., а 2,5-процентной жирности по 32,79 руб., то августовские цены выросли до 48,53 руб. и 36 руб. соответственно. В самой компании комментировать эту ситуацию не стали. Но в Управлении ФАС сообщили, что сейчас по этому факту проводится совместная проверка Прокуратуры Приморского края, УВД и УФАС. По ее результатам будет ясно, в каком звене ценовой цепочки произошло это повышение, а также будет дана соответствующая оценка. Впрочем, специалисты полагают, что если в качестве причины окажется, например, подорожание импортного сырья, т.е. белорусского сухого молока, то повышение цены будет признано обоснованным.