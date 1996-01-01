Цены на гречку повысят интерес производителей к этой культуре

В последний месяц лета рост цен отмечен сразу по нескольким видам социально значимых продуктов, причем в отдельных случаях удорожание составило десятки процентов. В этом ряду гречка оказалась в исключительном положении: цена на этот продукт поднялась в 2-3 раза.

«Если в январе наша сеть закупала гречку по цене 18,4 руб за кг, - говорит заместитель генерального директора ТПК «Тихоокеанский» Ольга ШИЛОВА, - то в августе закупочная цена поднялась до 31,05 руб за кг. Мы не увеличивали торговую надбавку в процентах, но в рублях она, естественно, поднялась».

Но и этот рост очевидно не предел. В августе цена на крупу менялась буквально каждую неделю. По данным оптового продавца - компании «ГРАСП» последнюю партию они продали по цене 45 руб за кг. Сейчас на подходе новые вагоны с крупой, пояснили ситуацию в компании, отпускная цена на эту партию будет уже 55 руб за кг.

Столь резкий скачок оказался неожиданным даже для аналитиков рынка, учитывавших в своих прогнозах неурожай прошлого года в Поволжье, а Минсельхоз поспешил обвинить продавцов в необоснованном ажиотаже, для того и раздутом, чтобы так резко поднять цену на крупу. Тем не менее крупные оптовые продавцы заявили в СМИ о том, что в России гречка кончается. Впрочем, урожай нынешнего года еще не собран, и окончательные выводы были бы, по меньшей мере, преждевременны. Но уже сегодня ясно, что засуха на этот раз не коснулась только одного из двух центров производства гречневой крупы - Алтайского края. Этот регион в прошлом году произвел 40% гречихи от общего объема ее производства в стране.

Приморье и в лучшие для сельского хозяйства времена не попадало в число центров производства гречихи. Тем более сейчас ее производят единичные хозяйства, да и там больших площадей под эту культуру не отводится. Причина понятна: низкая рентабельность заставила хозяйства переориентировать производство на более выгодную сою. В итоге в прошлом году ее собрали всего 1200 тонн. «В Приморье сельское хозяйство живет за счет сои, - говорит председатель СХПК «Восход» Виктор МИЩЕНКО. - Многие перестали заниматься гречихой, потому что деньги считают».

Между тем низкая рентабельность производства гречихи в Приморье вызывает неоднозначную оценку специалистов. «Мы научились выращивать сою и до сих пор не умеем выращивать гречиху, - считает начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия Алексей РАЧЕНКОВ. - Сегодня урожайность этой культуры в хозяйствах составляет, в лучшем случае, 8 центнеров с гектара, в то время как на опытных полях ученым удалось получить 30 центнеров с гектара. Можно, конечно, сослаться на особые условия, в которых работает наука, но повысить вдвое существующие показатели в хозяйствах вполне реально любому производителю. Нужно только соблюдать технологию производства».

Впрочем, это не единственная причина. Слишком малое количество площадей, отведенных под гречиху, в принципе не могут сделать это производство рентабельным. По оценкам специалистов, гречиху выгодно выращивать только в том случае, если сеют ее на 300-400 гектарах. Но в крае нет таких объемов ни у одного хозяйства. Как правило, этой культуре отводится не более 100 га. Единичные хозяйства выходят за эти границы. Именно таким образом в этом году было засеяно немногим больше 1,5 тыс. га.

Не последнюю роль в столь низкой заинтересованности хозяйств в гречихе играют и закупочные цены. Единственным покупателем в крае является Дальнереченский крупозавод. В прошлом году, по словам главного бухгалтера Ирины ЯСТРЕБОВОЙ, завод закупал гречиху у местных производителей по цене 7 руб. за кг. Но в общем объеме производства гречки доля местных производителей составляет не более 10%, и, естественно, существенного влияния на рынке она оказать не может. Несколько лет завод закупал гречиху в Амурской области, и только прошлый год заставил предприятие искать другого поставщика. Его нашли все на том же Алтае. С доставкой в Приморье алтайская гречиха обошлась в общей сложности уже 10 руб. за кг. Средняя цена готовой крупы на предприятии составляла в среднем 20 руб. за кг.

Впрочем, специалисты департамента сельского хозяйства уверены, что если бы по такой цене закупали гречиху у приморских хозяйств, то интерес к ее производству был бы значительно выше. Именно поэтому сейчас принято решение субсидировать из средств краевого бюджета производство гречихи в размере 3 руб за кг. Это значит, что в итоге закупочные цены выйдут на те же 10 руб., потраченные переработчиком на алтайский продукт. А это в свою очередь позволяет надеется на резкое увеличение площадей на следующий год, по некоторым оценкам площади, могут вырасти в 4 раза.