Закупочная цена молока в Приморском крае стабильна

Закупочная цена на молоко в России не должна превышать 15 руб. за килограмм без учета НДС. Именно такие условия предусматривает договор между производителями и переработчиками, подписанный ими с целью удержать растущие цены на молоко.

Инициатором этих соглашений стал Национальный союз производителей молока «Союзмолоко». По данным этой организации, средний рост потребительских цен на пастеризованное питьевое молоко за две недели августа составил 2,4%. При этом средняя цена закупки молока на 1 августа 2010 г. достигла 12,74 руб. за килограмм, что на 10,9% выше уровня декабря 2009 г.

Приморский край в этом соглашении принять участие не может, поскольку уже несколько лет подряд закупочные цены на сырое молоко здесь превышают эти пределы. Сегодня, по данным департамента сельского хозяйства и продовольствия цена, у фермеров колеблется в пределах от 16 руб. за литр до 18,5 руб., что, в принципе, соответствует уровню прошлого года. Правда, летом она традиционно понижается, в отдельных случаях даже до 12 руб. за литр. Впрочем, такая цена скорее исключение. В основном хозяйства продают свой продукт по стабильным ценам.