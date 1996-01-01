Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Закупочная цена молока в Приморском крае стабильна
Закупочная цена на молоко в России не должна превышать 15 руб. за килограмм без учета НДС. Именно такие условия предусматривает договор между производителями и переработчиками, подписанный ими с целью удержать растущие цены на молоко.
Инициатором этих соглашений стал Национальный союз производителей молока «Союзмолоко». По данным этой организации, средний рост потребительских цен на пастеризованное питьевое молоко за две недели августа составил 2,4%. При этом средняя цена закупки молока на 1 августа 2010 г. достигла 12,74 руб. за килограмм, что на 10,9% выше уровня декабря 2009 г.
Приморский край в этом соглашении принять участие не может, поскольку уже несколько лет подряд закупочные цены на сырое молоко здесь превышают эти пределы. Сегодня, по данным департамента сельского хозяйства и продовольствия цена, у фермеров колеблется в пределах от 16 руб. за литр до 18,5 руб., что, в принципе, соответствует уровню прошлого года. Правда, летом она традиционно понижается, в отдельных случаях даже до 12 руб. за литр. Впрочем, такая цена скорее исключение. В основном хозяйства продают свой продукт по стабильным ценам.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей