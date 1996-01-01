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На рыболовный конгресс приехало около 400 участников
Во Владивостоке в восьмой раз собрались рыбопромышленники, чтобы обсудить актуальные вопросы рыбной отрасли.
В течение трех дней участники конгресса будут искать возможности перехода рыбной отрасли России к экономике лидерства и инновациям для выпуска конкурентоспособной на внутреннем и международных рынках продукции.
Когресс состоится во Владивостоке 7-9 сентября и поддерживается на самом высоком уровне. В нем принимают участие руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей КРАЙНИЙ, специалисты Минэкономразвития, Федеральной таможенной службы, Федерального агентства железнодорожного транспорта. Обсудить важные вопросы рыбохозяйственного комплекса готовы представители региональных структур: Астраханской, Кемеровской, Магаданской, Мурманской, Сахалинской областей, Камчатского, Хабаровского, Приморского краев, а также представители компаний из Москвы, Перми, Рязани, Санкт-Петербурга. В рамках Конгресса рыбаков пройдет ряд мероприятий, способствующих налаживанию деловых связей между участниками рыбного бизнеса. В форуме принимают участие рыбаки из 14 стран.
Тема конгресса - «Рыбная отрасль России - переход к экономике лидерства и инноваций». В рамках форума пройдут два круглых стола - «Повышение конкурентоспособности рыбопереработки в Российской Федерации. Состояние и перспективы» и «Основные механизмы финансирования текущей и инвестиционной деятельности рыбохозяйственных предприятий». Параллельно в выставочном зале «ВГУЭС» будет работать Международная рыбохозяйственная выставка. Кроме работы в пленарном заседании и на секции участники проведут презентации своей деятельности.
Напомним, рыбацкий форум проходит во Владивостоке уже в восьмой раз. Инициатор его проведения - губернатор края Сергей ДАРЬКИН. В числе организаторов - администрация Приморского края, Федеральное агентство по рыболовству, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья и Ассоциация добытчиков минтая.
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