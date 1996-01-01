Вечеринка как бизнес

В Хабаровске, где за семь тысяч километров от Москвы московские цены, молодежь готова тратить большие деньги на походы по клубам. Нельзя сказать, что кризис никак не повлиял на клубный бизнес, однако в Хабаровске люди по-прежнему ходят в ночные заведения, причем с завидной регулярностью.

«В наиболее популярных клубах собираются люди от 20 до 30 лет, социальный статус которых выше среднего. Об этом можно судить по парковке возле клуба - даже девушки здесь паркуют свои машины, - рассказывает Мария, любительница ночных клубов. - Кстати, девушки тратят на поход в клуб в среднем 1500-2000 рублей, парни - больше. А так как подавляющая часть посетителей бывает в клубах не реже трех раз в месяц, то сумма, потраченная на развлечения, выходит немаленькая».

Клубы торгуют в основном своей неповторимой атмосферой, потребителем которой является молодежь. Клиентов приходится привлекать чем-то необычным. Что нового в хабаровских клубах наблюдала в августе Яна, любительница ночных заведений, рассказала «ЗР Хабаровск»: «Особенно популярными в последнее время стали пенные вечеринки, которые устраивались почти в каждом клубе, пляжные вечеринки на открытом воздухе, а также мероприятия под эгидой «Снова в школу - хиты 90-х».

Традиционно любители вечеринок сравнивают клубы Хабаровска с Владивостоком, где регулярно бывают. Сравнение идет не в пользу седьмой столицы. «Во Владивосток люди приезжают настроенными на отдых, поэтому вечеринки для них остаются более яркими впечатлениями, считает Яна. - К тому же атмосфера во владивостокских клубах отличается от той, что царит в хабаровских ночных заведениях. Во Владивостоке другая музыка, другие люди - всё отличается от того, к чему привыкли мы».

Андрей Келлерман, больше известный как Dj Viv’Er@, поделился своей точкой зрения: «Наши ночные клубы имеют репутацию закоренелых деятелей направления стандартов «house», «progressive» и подобных течений. Наша публика мало знакома с направлениями рода «minimal techno», «tribal electro». В моих планах в скором будущем продвигать в Хабаровск так называемый «текстеп», его теперь называют «нейрофанком»... К чему я веду? В Хабаровске уже давно не хватает свежих идей, новой музыки. Стоит обратить внимание на два соседних центра D’n’B культуры - Комсомольска-на-Амуре и Владивостока, особенно Владивостока, где существует небезызвестная «тусовка» под названием «Decoded».

В любом бизнесе, как известно, друзей не ищут, особенно если речь идет о клубной индустрии. Обострилась конкуренция среди ди-джеев. А отношение организаторов клубов - арт-директоров и промоутеров - к «простым труженикам» музыкальной индустрии подчас наплевательское. Всё из-за пресловутого «черного нала», на котором индустрия развлечений базируется уже не одно десятилетие. Этим, кстати, объясняется слет в Россию мировых звезд. Если в западных странах финансовые органы могут отследить передвижения любой бумажной купюры от аренды концертной техники, охраны, денежных выплат, то от нас они вывозят гонорар наличными, неучтенными и не облагаемыми налогом.

В Хабаровске малоопытные шоумены, особенно ди-джеи, довольно часто становятся жертвами собственной деловой несостоятельности. В последнее десятилетие промоутеров, арт-директоров и прочих деятелей клубного бизнеса стало до безобразия много. В индустрию развлечений попало множество людей, далеких от культуры. Им все равно, что продавать. Однако приходит время профессионалов, рассказывает Андрей Келлерман. «Я совмещаю деятельность ди-джея с композиторской, работаю на Санкт-Петербургскую студию звукозаписи уже 3 года, - делится опытом Андрей Келлерман. - Ди-джеям посоветую одно: работайте на совесть, и вас никто не обманет. Бывали случаи, когда «кидают» на деньги, но чаще это происходит в сферах «маленького» искусства. Мой совет: работайте с событийными агентствами. Насчет «черного списка» тех товарищей, с которыми не хотят сотрудничать, могу сказать лишь одно - такой список существует».