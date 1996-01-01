Лососевые ушли надолго

В этом году почти на треть снизится вылов красной рыбы. Если в 2009 г. было выловлено 540 тысяч т, то в этом году в лучшем случае будет выловлено 360 тысяч т лососевых. Из-за этого цена на красную рыбу на отечественном рынке может серьезно подскочить. Оптовая цена на горбушу на Дальнем Востоке составляет сейчас среднем около 65 руб./кг и продолжает расти, тогда как годом ранее оптовая цена составляла около 35 руб./кг. В Москве оптовые цены на горбушу сейчас колеблются в пределах 85-95 руб./кг против 45-50 руб./кг годом ранее.