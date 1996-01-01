Дефицит гречки является надуманным

Дефицит гречки, по мнению представителей Российского зернового союза, - это чистый фарс, раздутый спекулянтами и паникой потребителей. Цены на продукты взвинчиваются искусственно, вторят в российской Торгово-промышленной палате - если ажиотаж на гречку не спадет, в конечном счете пострадают и потребители, купившие товар по неразумным ценам, и торговцы, поскольку впоследствии год-два эта крупа станет неходовым товаром, сообщает РБК daily.

Спрос на эту крупу в нашей стране не превышает 700 тыс. т в год. Для сравнения: риса россияне ежегодно потребляют более 1,5 млн тонн. При этом, как заявил президент РЗС Аркадий ЗЛОЧЕВСКИЙ, действительного дефицита гречки в России нет и не предвидится.