Владивосток попал в ближний круг туроператоров АТР

«Доброе утро!» - приветствовал докладчик собравшихся в зале на восьми языках по очереди - малазийском, индонезийском, филиппинском, вьетнамском, китайском, корейском, русском и английском. Представители 18 городов Азиатско-Тихоокеанского региона собрались 25 августа в отеле «Хендэ» на форум Организации по развитию туризма АТР.

Владивосток впервые принимал гостей и официальных лиц этой международной организации у себя. Собственно говоря, будущая столица саммита-2012 года на сегодня - единственный из России член этой организации (Tourism Promotion Organization - ТРО), созданной четыре года назад. Между тем именно Юго-Восточная Азия стала ближним кругом дальневосточных туристов, и Владивосток рассчитывает попасть в эту орбиту для соседей. Неудивительно, что на форум в «Хендэ» пришли руководители 20 приморских туристических компаний, чтобы не только напрямую пообщаться с коллегами, но и определиться со стратегией - куда движется международный туризм.

Хотя темой форума во Владивостоке вновь звучал экономический кризис, вернее, пути его преодоления, первый же спикер - профессор ЛИМ Сон Таек из Пусана однозначно заявил: туристическая отрасль АТР выздоравливает и уже обеспечила с начала года рост в 4%, что даже лучше, чем в мире. Г-н Лим является одним из учредителей другой «научной» организации - Азиатско-Тихоокеанской туристической ассоциации (АРТА), которая по заказу ОРТ и сделала исследование основных тенденций в развитии регионального туризма.

Первое, что подчеркнул спикер, - туризм давно перестал быть просто отраслью. И количество въезжающих и выезжающих туристов - отнюдь не главный показатель. Деньги, рабочие места в отелях, ресторанах, транспорте и т.д., которые дает связанная с туризмом агломерация, - это и есть его доля в экономику. В таком раскладе туризм сегодня составляет 10% мирового ВВП. Причем считать приходится не только отдачу от туризма, но и негатив, который несет с собой развитие отрасли в том или ином городе для местного населения. В туристических городах дорожает жилье и в целом стоимость жизни, растет преступность, загрязняется окружающая среда, размываются национальные традиции и уклад жизни. Как признался г-н Лим, «я уж и не знаю, где просыпаюсь - то ли в Маниле, то ли во Владивостоке: везде одинаковые отели, еда, сервис. Но люди хотят открывать для себя мир, тем более что в Азии стремительно растет средний класс». Сегодня мы любим олигархов, как выразился профессор, но в лидеры выходит средний класс, который и становится главным туристом.

По словам г-на Лима, сегодня Азия - лидер экономики, а в сердце Азии - Китай, где сейчас реализуется сразу 14 проектов по строительству крупных курортов с отелями 3-4 «звезды» для массового туризма. И не брать это во внимание туристические компании не могут. Как и тенденцию к сокращению длительности поездок. Короткие туры связаны не только с конвергенцией бизнес-туризма (когда бизнесмен в деловой поездке может себе позволить «оторваться» на день-два), но и с повсеместным сокращением продолжительности отпусков.

Кстати, в этом отношении у Владивостока резко повышаются шансы - при расширении транспортной доступности он попадает в экскурсионные маршруты соседей - Японии, Кореи, Китая, жители которых любят путешествовать по миру. По мнению эксперта, большой приток небогатых туристов из Поднебесной ожидают все города бассейна Тихого океана.

Но это лишь одна из тенденций развития регионального туризма. А всего в исследовании АРТА названы десять тенденций на ближайшие 10 лет. Среди них - углубление мультикультурных связей, когда в тихоокеанских городах увеличивается количество иностранцев и международных семей; мир стареет, и в туризм вовлекается новое старшее поколение; совмещение отдыха и лечения - ставку на оздоровительные туры вслед за Кореей уже последовал Китай; креативный туризм, в основе которого лежит... мечта человека, которую сегодня туроператоры порой не могут реализовать (тут тебе и космический туризм, и «розовый»); зеленый туризм все более «зеленеет» (богатейшая природа Дальнего Востока может найти спрос); туризм, как бег за досугом и наслаждением, который прежде был доступен только олигархам, нео-роскошь; ответственный туризм - создание туристических зон, чтобы не мешать местному населению, не вредить среде... И, наконец, «опора на свои силы». Так, во всяком случае, прозвучало в переводе. Последнее, пожалуй, нуждается в расшифровке.

Речь идет о принципе самой организации ТРО - муниципалитеты должны быть самостоятельны в выработке решений и развитии туристической базы. Возникла проблема и вы хватаетесь за телефон звонить в столицу - у вас нет перспектив, считает эксперт. Но строя интегрированные планы, надо брать во внимание внешние ресурсы, объединять их. «Вы не одиноки», - звучало в зале. И сам форум ТРО - пример того, что опыт, наработки и пакеты туруслуг соседей по региону становятся достоянием всех членов-городов.

Вот и на этом форуме был детально изучен проект Travel Card по туркартам для путешественников региона. Участники получили предложения по участию в совместном проекте по туристическому обмену студентами (STEP), а также в разработке новых круизных маршрутов. И конечно, делегации из 18 городов презентовали свои собственные туристические возможности. В этом плане Владивосток был в выигрыше - 60 гостей имели возможность во время экскурсий воочию познакомиться с туристическим обликом города.

Как сообщили в администрации Владивостока, этот форум Организации по развитию туризма городов бассейна Тихого океана стал своеобразной репетицией предстоящего саммита мэров АТР, который пройдет во Владивостоке нынешней осенью.