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Приамурская ярмарка традиционно собирает до 200 участников
C 30 сентября по 3 октября в хабаровском легкоатлетическом манеже стадиона им. В.И. Ленина традиционно пройдет Приамурская торгово-промышленная ярмарка. Нынешнюю, XII универсальную выставку-ярмарку можно с уверенностью назвать одним из центральных мероприятий в рамках 20-летия Межрегиональной ассоциации экономического и социального взаимодействия субъектов Дальнего Востока и Забайкалья.
«ЗР» обратился за комментариями к заместителю директора ООО «Хабаровская международная ярмарка» Людмиле УВАРОВОЙ.
- Предстоящая «Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка - 2010» - уже 12-ая по счету. Действительно ли проведение подобных мероприятий на Дальнем Востоке зародилось лишь 12 лет назад или в нашем регионе подобный опыт был и раньше?
- История у данной выставки очень долгая, ее начало было заложено еще в XIX веке, когда купцы, определявшие экономический статус этого района, в 1894 году впервые собрались и провели выставку, демонстрируя то, что производилось на этой территории. На протяжении месяца более 1000 купцов представляли достижения различных промыслов в 11 огромных павильонах, и порядка 100 тысяч человек посетили эту выставку. Следующее подобное мероприятие было проведено в 1903 году. В СССР, в период плановой экономики, такие выставки, конечно, не организовывались. И лишь с развитием рыночных отношений вековая традиция была возрождена: в 1998 году прошла первая Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка, приуроченная к 60-летию Хабаровского края.
- Если в последние годы выставки организуются регулярно, значит, они приносят ощутимые плоды экономике Дальнего Востока. Каковы цели и задачи проведения данного мероприятия?
- Основная цель межрегиональной Приамурской торгово-промышленной ярмарки - показать нынешнее состояние экономики, т.е. чем сегодня богат каждый субъект ДФО. Это в первую очередь. Очень важен здесь также процесс интеграции: после проведения первых ярмарок мы даже не могли себе представить, что лет через 5-7 большинство крупных дальневосточных производителей откроют у нас свои представительства и каждый житель края в полном объеме получит доступ к огромному количеству новых товаров на рынке. И все же начало всех начал положили именно первые наши выставки, когда всю дальневосточную продукцию можно было впервые увидеть и попробовать, когда местные розничные торговые сети заинтересовались покупкой тех или иных товаров и стали обсуждаться порой сложные вопросы, связанные с доставкой производимой продукции. Таким образом, выставка явилась своеобразным мостом, позволившим субъектам Дальнего Востока объединиться. Третья, не менее важная цель торгово-промышленной ярмарки - это изучение потребительского рынка. То, что выставка проводится именно в Хабаровске, позволяет узнать, насколько сегодня у нас востребован тот или иной продукт. Люди приходят, смотрят, пробуют и голосуют за продукцию своим рублем - и тогда становится понятно, будет она востребована хабаровчанами или нет. Поэтому, Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка действительно является мощнейшим катализатором развития экономики ДФО: она позволяет показать достижения, тенденции и перспективы развития каждой территории, возможности интеграции производств в единый экономический комплекс Дальнего Востока и Сибири, стимулировать производство высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции. Также она, безусловно, способствует укреплению деловых контактов и приближает товаропроизводителей к потенциальным потребителям.
- Процесс оценки качества представленной на ярмарке продукции носит чисто любительский характер или имеет место и профессиональная оценка?
- С 2000 года в рамках выставки регулярно проводится конкурс «Золотая медаль Хабаровской международной ярмарки», где профессиональная комиссия, в состав которой входят узкопрофильные специалисты, определяет, какую же продукцию можно считать лучшей в различных областях. Эта золотая медаль приобрела статус серьезного знака качества для дальневосточных производителей, поэтому многие стремятся поучаствовать в выставке и продемонстрировать свои достижения.
- Сколько дальневосточных компаний обычно принимают участие в данном мероприятии?
- Традиционно Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка собирает более 200 участников из всех субъектов Дальневосточного федерального округа и других регионов России. Здесь представляются экспозиции предприятий и организаций Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Сахалинской области, Амурской области, Камчатского края, Магаданской области, Чукотского автономного округа, Еврейской автономной области, Республики Алтай, Томска, Новосибирска, Иркутска, Челябинска, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Небольшой процент участников составляют также компании из Южной Кореи, Японии, Китая и ряда других азиатских стран.
- К каким основным разделам можно отнести продукцию, экспонируемую на выставке?
- Это продукция ведущих отраслей промышленности субъектов Дальнего Востока и Сибири, инвестиционные проекты, товары промышленного назначения и народного потребления. Представлены также продукция и услуги, показывающие современные научно-технические достижения, современные технологии, инновационные и другие проекты. Особое место на Международной Приамурской торгово-промышленной ярмарке занимает продукция народных промыслов, сувениры и образцы национального искусства народных ремесел Дальнего Востока, Сибири и других регионов.
- При нынешнем стремлении к укреплению торгово-экономических отношений Востока России со странами АТР есть ли перспектива организации международной выставки, где российский Дальний Восток представил бы свои достижения на новом уровне?
- Наверное, это было бы здорово, тем более что с момента проведения последней масштабной выставки стран АТР прошло более 16 лет, и многое за это время изменилось в экономике каждой из стран-участниц: появились новые технологии, новые возможности. И мы, конечно, будем очень рады, если хотя бы каждые 5 или 10 лет у нас станут проводиться подобные мероприятия. В таких выставках-ярмарках кроется колоссальный потенциал не только для экономического взаимодействия, но и для полноценного культурного обмена, выраженного через представление национальной одежды, сувениров, деликатесов и т.п. Возможно, осуществлению этой перспективы поспособствуют регулярные международные конгрессы и форумы, организуемые здесь с 2005 года и посвященные проблемам торгово-экономического сотрудничества российского Дальнего Востока со странами АТР.
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