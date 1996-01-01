Качественные овощи выращивают все-таки русские

На приморских овощных полях господствуют иностранцы, но качественную продукцию по-прежнему производят российские предприятия.

Саммит накормят китайцы?

Последние годы на овощном рынке края продукция местного производства активно вытесняла импорт. Сегодня эксперты овощного рынка говорят о том, что потребности в этих продуктах в Приморье до 70% удовлетворяются местными производителями. А это значит, что до уровня независимости, определенной Доктриной продовольственной безопасности (80%), остается, в принципе, совсем немного.

В этой ситуации ответ на вопрос - накормят ли гостей саммита местными овощами приморские овощеводы, - на первый взгляд, очевиден. Изобилие продуктов на рынках города не вызывает сомнений. Но есть ли в крае производители, способные обеспечить качество выращенной продукции, если уж не по меркам мировых стандартов, то хотя бы российских? На этот вопрос, естественно, есть утвердительный ответ, правда, таких производителей в крае, увы, единицы.

Не секрет, что на овощных полях края трудятся в основном китайские рабочие. Именно китаезация отрасли как основная тенденция ее развития и породила те проблемы, которые вызывают теперь тревогу специалистов. Относительная независимость от импорта на деле создала зависимость иного рода.

Собственно, проблемы эти сводятся не только к качеству овощей, выращенных китайцами на приморских полях, хотя сам по себе вопрос экологической чистоты продукции, безусловно, остается наиболее актуальным в отрасли. Приход иностранцев задел и саму структуру производства, выбив целые звенья некогда отлаженной системы. Отрасль теряет российских специалистов, что несет определенные угрозы продовольственной безопасности. Ведь если вдруг завтра по независящим от России причинам китайских овощеводов не окажется на российских полях, отмечают наблюдатели, то производство овощей в большей части просто остановится. И никакие меры господдержки быстро выправить ситуацию не смогут. Опереться-то будет не на кого.

«Я сегодня могу на пальцах двух рук назвать предприятия, которые производят овощи на территории края без привлечения иностранной рабочей силы, - говорит председатель комитета по продовольственной политике Законодательного Собрания Сергей СИДОРЕНКО, - а привлекающих в 8-10 раз больше. Логика латифундийского подхода понятна - взять деньги с китайца, положить в карман и потом не напрягаться по поводу того, что происходит. Ведь для того чтобы выполнить весь производственный цикл, надо много сделать и немалые затраты понести. А так, отдавая землю в аренду, просто берешь с нее прибыль. К сожалению, у нас масса предприятий, руководители которых пошли этим путем».

Естественно, отдавая землю в аренду, никто даже не пытается контролировать, как используется земля и какого качества продукция вырастает. Но проблема не только в этом.

В большинстве случаев производство вообще оказывается теневым. Это, говорят специалисты, фактически уже сформированный черный рынок овощной продукции, который к тому же с каждым годом увеличивается. Конечно, объемы продукции, проходящей по теневым схемам нескольких посреднических структур, оценить сложно, но последствия такого положения дел очевидны. Теряют, естественно, все. И государство, и покупатели, приобретая овощи зачастую сомнительного качества, и сельские жители. Рост теневого рынка напрямую связан со снижением закупок овощей у сельского населения. Жители сел, где и без того низкий уровень занятости, лишились своей доли доходов. Их продукция стала неинтересна посредникам ни по объемам, ни по ценам. А та же потребительская кооперация, традиционно работающая в соответствии с российским законодательством, оказалась неспособной конкурировать с теневыми схемами.

Под брендом «Суражевка»

Тем не менее традиционное российское производство полностью не исчезло. Более того, именно в овощеводстве в отличие от других отраслей сельского хозяйства края сумели создать свой собственный бренд - «Суражевка», который, конечно же, пользуется повышенным доверием покупателей уже много лет. Выпускает продукцию под этим брендом группа предприятий, расположенных в Суражевке, - ФГУП «Дальневосточное», Приморская овощная опытная станция с ее отделениями в районах Приморского края.

Сегодня суражевские предприятия производят в целом 15 тыс. тонн овощей и картофеля, более 1000 т молокопродуктов, 300 т мяса, реализуют племенной молодняк КРС черно-пестрой породы и 3-х пород свиней, семена 45 сортов овощей и цветов и 5 сортов картофеля. Это самый крупный объем производства овощной продукции на Дальнем Востоке. При этом само производство уникальное: объемы большие, а предприятия обходятся без иностранной рабочей силы, и к тому же все производство заточено на экологизацию. Привлекая к работе исключительно российских специалистов, они производят продукты, по качеству отвечающие всем российским нормам и, конечно же, более чистые, чем среднестатистические показатели по краю.

Технологии, используемые в Суражевке, принципиально отличаются от тех, по которым работают китайцы в Приморье. Да и рекомендованные нормы использования различных препаратов в России и Китае зачастую существенно отличаются. Например, под лук на суражевских полях вносят до 80 кг действующего вещества азота, при этом рекомендуемая норма в Китае 800 кг. А азот - это нитраты.

Естественно, и отношение к земле другое. В Суражевке овощные севообороты в зависимости от плодородия почвы от 50 до 25% - это поля сидиральные, т.е. те, которые отдыхают какое-то время, накапливая плодородие. Китайцы же на наших землях не только не имеют сидиральных гектаров, но даже и те, что используют, умудряются задействовать дважды в сезон, например, вырастив сначала раннюю, а затем позднюю капусту, или арбузы, а после капусту. Естественно, для того чтобы земля была готова к такой эксплуатации, ее вместо длительного накопления плодородия просто накачивают большим количеством различных химических веществ.

«Безусловно, некоторым предприятиям нужно привлекать какую-то часть китайских работников, - говорит генеральный директор ФГУП «Дальневосточное» Владимир СИДОРЕНКО, - но технология, регламент, применяемые препараты и т.д. - это должен контролировать российский специалист, несущий ответственность за качество продукции. У нас на предприятии все выстроено в соответствии с российскими регламентами. С точки зрения подхода к земле, сохранения ее плодородия, экологизации производства у проверяющих к нам нет вопросов. По нашим технологическим картам видно, что все направлено на то, чтобы сокращать химию, увеличивать применение всех органических и природных биологических составляющих. Мы пока не можем говорить стопроцентно об экологически чистых продуктах, так называемых продуктах «органик», но можем уверенно сказать, что даже от рекомендованных российских норм мы снижаем применение препаратов в 2-3, по некоторым культурам в 4 раза. Мы понимаем, что нужно дальше двигаться, поэтому на сегодняшний день в «Дальневосточном» разработана система ресурсосбережения и повышения отдачи с каждого квадратного метра при снижении пестицидной нагрузки».

Сегодня суражевские предприятия готовятся к реализации ряда проектов, расширяющих производство, включающих новые технологические линии.

Лидер отрасли

«В этом году начнется серьезная реконструкция по переводу производства на малообъемную культуру, позволяющую получать продукцию более длительный период, заполняя те паузы, когда на рынке господствует импорт, - говорит Владимир Сидоренко. - В планах предприятия запуск новой, уникальной для Дальнего Востока линии по производству цветочной рассады, которая обеспечивала бы озеленение наших городов. В этом направлении в крае пока еще непаханое поле. Современные технологии производства полноценной цветущей рассады позволят высаживать ее в грунт уже цветущей. Кроме того, мы нацелены на то, чтобы значительно увеличить производство молока в ближайшие годы. Перед нашей зоотехнической службой поставлена задача удвоить его производство за 4 года и, соответственно, планируем существенно расширить ассортимент молочной продукции, которую мы производим на нашем молокоперерабатывающем заводе».

Но суражевские предприятия - это не только производство, это еще и наука. Приморская овощная опытная станция, расположенная в Суражевке и имеющая филиалы в различных районах края, является головным предприятием научно-производственного комплекса в овощеводстве. Результаты научных разработок ученых станции известны во всех регионах Дальнего Востока. «Одно из новых направлений кроме товарного производства овощей и картофеля - это повышение качества производимых семян, - говорит исполнительный директор Приморской овощной опытной станции Владимир ФЕДЯЙ. - Мы в этом году закупили точное оборудование и завершили монтаж помещений цеха по доработке семян овощей и цветов для того, чтобы уже в этом году в зимний период начать производство инкрустированных и дрожжированных семян с высокой всхожестью сортов местной селекции. География поставки наших семян довольно большая. Наша задача - дать возможность жителям Приморья и Дальнего Востока покупать семена мирового качества, но наших местных сортов».

За последние пять лет Приморская овощная опытная станция сумела удвоить объемы производства. И даже в нынешний год, несмотря на сложные погодные условия, специалисты надеются увеличить эти объемы к уровню прошлого года не менее чем на 10%.