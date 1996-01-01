Рынок обслуживания медоборудования остается головной болью главврачей

Как используется дорогостоящее диагностическое оборудование, поставленное в рамках национального проекта «Здоровье»? Факты простоя были выявлены в 5 из 25 лечебных учреждений в ходе проверки, проведенной управлением Росздравнадзора по Приморскому краю.

Ультразвук дошел до глубинки

В 2006-2007 гг. в рамках нацпроекта «Здоровье» Приморье получило 232 оснащенных специальным медицинским оборудованием санитарных машины (в том числе 5 реанимобилей), что позволило на 70% обновить автопарк «скорой». В 93 поликлиники края было поставлено 813 единиц диагностического оборудования (рентгенологического, ультразвукового, лабораторного, эндоскопического, эхографического и ЭКГ) на общую сумму 544 млн руб. Около половины лечебных учреждений подобное оборудование получило впервые.

- Раньше некоторые виды диагностических исследований (например, обследование на онкомаркеры) можно было сделать только во Владивостоке. Сегодня это обследование выполняют в каждом районе края, - рассказывает заместитель руководителя краевого департамента здравоохранения Галина ГОРШУНОВА. - Благодаря господдержке в каждом из муниципальных образований теперь есть эндоскопическое оборудование, аппараты УЗИ. В результате время ожидания исследований сократилось с двух-трех недель до нескольких дней.

- Сегодня мы имеем 47 санитарных машин, 31 из которых пришла в рамках нацпроекта «Здоровье», - говорит главный врач Владивостокской станции скорой помощи Виктор СЕРЕДА. - Эти поставки очень нас выручили, так как транспорт был изношен донельзя.

Территориям предложили дежурство

Однако не вся полученная техника используется на 100%. В прошлом году специалисты Росздравнадзора проверили 25 учреждений здравоохранения и в 5 лечебных учреждениях выявили нарушения.

По словам руководителя ТУ Росздравнадзора по Приморскому краю Натальи ДВУРЕЧЕНСКОЙ, медоборудование простаивало из-за отсутствия специалистов с необходимой профессиональной подготовкой, нехватки в местных бюджетах средств на приобретение расходных материалов и ремонт и из-за несвоевременной подготовки помещений для размещения оборудования. Проблема нехватки кадров для обслуживания, пожалуй, одна из наиболее острых в использовании медтехники.

- Если главврач лечебного учреждения заказывает диагностическое оборудование, он обязан подготовить специалиста, который будет на нем работать, - говорит Галина Горшунова. - Хотя, надо признать, квалифицированных кадров, особенно в сельских поликлиниках и больницах, действительно не хватает. И если на территории муниципалитета имеется всего один подготовленный специалист, и он, допустим, уволится, заболеет или уйдет в отпуск, оборудование будет стоять. Так руководители отдельных лечебных учреждений объясняют простой маммографов. Не согласна. Ведь маммография может проводиться врачом-рентгенологом.

Простаивает медоборудование и из-за нехватки расходных материалов - средства на их приобретение должны быть предусмотрены в местных бюджетах, да только бюджеты в дефиците. Проблему представляет лабораторная диагностика из-за высокой стоимости набора реагентов. Чтобы минимизировать расходы местных бюджетов, крайздрав предложил территориям установить очередность работы их лабораторий. То есть забор крови делать на местах, а ее исследование проводить в лаборатории той территории, которая в этот день дежурит. Это позволяет существенно экономить бюджетные средства. Да только расстояния не позволяют экономить на высокотехнологичной медицине.

- На остров Русский пришел рентгенаппарат. Для его установки следовало подготовить помещение, проложить специальный кабель. А это существенные финансовые средства, - объясняет зам. главы администрации Владивостока Елена ЩЕГОЛЕВА простой новенького оборудования, пришедшего для острова. - Зато все шесть маммографов, которых прежде в поликлиниках не было, ввели в эксплуатацию в один-два месяца. Все работают с полной нагрузкой и за три года выработали треть своего ресурса. То же касается и аппаратов УЗИ.

Но, как оказалось, у этих аппаратов другая беда - частые поломки.

Каретам «скорой» остался год

Всякий раз оговариваясь, что поставленной техникой медики довольны, руководитель одной поликлиники призналась, что цифровой флюорограф в первый же год работы вышел из строя и простоял почти 6 месяцев - пока не приехали специалисты с завода-изготовителя. Не повезло и с эндоскопом. Он вышел из строя в гарантийный срок, пришлось отправлять на завод в Санкт-Петербург. Вновь сломался, теперь мастер составил акт: эксплуатации не подлежит. По словам зам. руководителя крайздрава Галины Горшуновой, наибольшие нарекания у медиков к аппаратам ЭКГ, у которых быстро выходят из строя контактные провода.

Но в основном поставленное оборудование прослужит не менее 10-15 лет. А вот машины скорой помощи - все 232 - через год подлежат списанию.

- Для санитарного транспорта установлен срок эксплуатации 5 лет. Но ведь мы эксплуатируем машины по 24 часа в сутки, поэтому они изнашиваются быстрее. На мой взгляд, срок эксплуатации должен быть максимум 3 года, - говорит главврач станции Виктор Середа.

И хотя сегодня на ходу примерно 70% поставленной техники, автотранспорт постоянно ремонтируют собственными силами. Об автомобилях марки «Газель» главный врач владивостокской «скорой», в отличие от его водителей, дурно не отзывается - «дареному коню в зубы не смотрят». Но чиновники от медицины более откровенны.

- Для этих машин у нас слишком сложный рельеф, да и погодные условия - тоже, - заявила «ЗР» Елена Щеголева, - Нередко приходится снимать машины с вызовов из-за поломок.

- Часты поломки «Газелей», простои, - вторят ей в крайздраве. - Главная проблема в том, что на территории края нет центра обслуживания этих автомобилей. А из-за отдаленности мы не могли воспользоваться даже гарантийным ремонтом, так как отправка машины за тысячи километров обошлась бы в 5 раз дороже самого ремонта! Пока транспорт находился на гарантии, завод-изготовитель присылал запчасти, а теперь берем с разборки списанных машин.

Не мешало бы повторить

Но все медики оценивают высокую результативность работы на новых приборах, аппаратах и установках. Представители крайздрава отмечают, что нацпроект по сути дела спас региональную медицину от развала. Те и другие сходятся во мнении: поставки медтехники в регионы в рамках нацпроекта «Здоровье» должны быть продолжены. Местным бюджетам и на средства ФОМС сделать медицину современной не по силам.