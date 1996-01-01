Мороженщики думают о росте цен

Несмотря на жаркое лето, производители мороженого в Приморском крае ажиотажного спроса на лакомство не наблюдали. По словам директора «Фабрики Мороженого» Алексея РЕЗНЮК, «мороженый» бизнес отмечал всплеск продаж только в июне. В июле и августе продажи были на уровне показателей прошлых лет. В то же время, возможно, в ближайшее время будет рост стоимости сладкой продукции. Это обусловлено подорожанием сухого молока от алтайских производителей. Они уже подняли свои отпускные цены. Правда, пока подорожание незначительно и поэтому основной производитель мороженого, в Приморском крае еще не поднял свои цены.