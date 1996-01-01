Для Приморья подорожала мука

Хлебопроизводители Приморья предоставили в краевое Управление антимонопольной федеральной службы (УФАС) данные о том, что два поставщика муки из Алтайского края подняли цену на свою продукцию в среднем на 50%.

«На сегодняшний день приморские хлебозаводы пользуются услугами 22 поставщиков муки, и повышение цен только у двух в ближайшее время не отразится на стоимости хлеба. К тому же на местных складах есть еще запасы муки, которых хватит на несколько месяцев», - сообщил РИА «Новости» начальник аналитического отдела УФАС Сергей ДЕГТЯРЕВ. По его словам, в УФАС Алтайского края послан запрос о выяснении причин скачка цен на муку. Кроме того, отчет с информацией о немотивированном завышении стоимости отправлен в ведомство Федеральной антимонопольной службы в Москве.

Он добавил, что в связи со случаями немотивированного повышения цен на крупы и муку в России Приморское УФАС ведет проверку розничных и оптовых цен на мукомольных предприятиях, хлебозаводах и в магазинах. Специалистов интересуют изменения стоимости основных продуктов питания: хлеба, крупы, молока и масла. На сегодняшний день фактов немотивированного повышения цен в магазинах края не выявлено.

Аномально жаркая и засушливая погода, которая установилась в европейской части России с середины июня, погубила урожай зерновых на площади почти в 11 млн га. В связи с гибелью посевов власти РФ уже снизили прогноз по урожаю зерна на треть - до 60-65 млн тонн. Кроме того, правительство приняло решение о введении временного (с 15 августа по 31 декабря) запрета на экспорт зерна.