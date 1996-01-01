www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Для Приморья подорожала мука

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Хлебопроизводители Приморья предоставили в краевое Управление антимонопольной федеральной службы (УФАС) данные о том, что два поставщика муки из Алтайского края подняли цену на свою продукцию в среднем на 50%.

«На сегодняшний день приморские хлебозаводы пользуются услугами 22 поставщиков муки, и повышение цен только у двух в ближайшее время не отразится на стоимости хлеба. К тому же на местных складах есть еще запасы муки, которых хватит на несколько месяцев», - сообщил РИА «Новости» начальник аналитического отдела УФАС Сергей ДЕГТЯРЕВ. По его словам, в УФАС Алтайского края послан запрос о выяснении причин скачка цен на муку. Кроме того, отчет с информацией о немотивированном завышении стоимости отправлен в ведомство Федеральной антимонопольной службы в Москве.

Он добавил, что в связи со случаями немотивированного повышения цен на крупы и муку в России Приморское УФАС ведет проверку розничных и оптовых цен на мукомольных предприятиях, хлебозаводах и в магазинах. Специалистов интересуют изменения стоимости основных продуктов питания: хлеба, крупы, молока и масла. На сегодняшний день фактов немотивированного повышения цен в магазинах края не выявлено.

Аномально жаркая и засушливая погода, которая установилась в европейской части России с середины июня, погубила урожай зерновых на площади почти в 11 млн га. В связи с гибелью посевов власти РФ уже снизили прогноз по урожаю зерна на треть - до 60-65 млн тонн. Кроме того, правительство приняло решение о введении временного (с 15 августа по 31 декабря) запрета на экспорт зерна.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru