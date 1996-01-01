Finam
LentaInformNews
Между собственностью и арендой
В недрах Министерства промышленности и энергетики зреет идея предложить новую форму предоставления земли строителям, занимающую промежуточное положение между частной собственностью и арендой. Речь идет о введении такого инструмента, как выкуп права застройки на чужой земле. Такая практика существует в ряде стран, использовалась она в свое время и в России.
Помощник министра промышленности Леонид ЧЕРНЫШОВ рассказывает о преимуществах этой формы и ее влиянии на стоимость жилья.
- Право застройки можно считать дополнительным инструментом для застройщиков помимо аренды земли, которая предусмотрена Земельным кодексом, и собственности на землю, которая заложена в рассматриваемом в настоящее время Госдумой Градостроительном кодексе.
Это договор, по которому один субъект - собственник земли - передает право использования участка другому субъекту -застройщику. Такая форма существовала в России в начале прошлого века. Кстати, в период нэпа именно благодаря существованию этого закона была восстановлена экономика России. Причем впоследствии государству не пришлось выкупать земельные участки обратно, поскольку они автоматически перешли в собственность государства благодаря окончанию деятельности договоров. Сейчас такие же законы действуют в Швейцарии, Германии и Австрии.
Основное отличие новой формы от аренды земли состоит в том, что это право является предметом оборота, то есть договор права застройки может быть заложен в банке, строитель может взять под него кредит. Таким образом, это право является разновидностью вещного права, которое может быть передано другому лицу, наследовано и по характеру своего обращения напоминает вексель. Сейчас, как известно, существует практика краткосрочной аренды, когда земельный участок сдается на 1,5 года, то есть на время строительства. Этот инструмент несет в себе огромные риски, и под него невозможно получить кредит. Банки могут предложить выступить соинвестором проекта, но кредит не дадут. Используя инструмент права застройки, можно уйти от договора краткосрочной аренды и аренды вообще. Потому что аренда - очень рискованный инструмент: договор аренды не может быть предметом оборота, к тому же он может быть расторгнут.
А вот договор на право застройки муниципалитет не может разорвать. Этот договор заключается один раз на определенный срок, и в период действия он не может быть расторгнут, за исключением, естественно, форс-мажорных обстоятельств.
Выкуп земли, на мой взгляд, сегодня является неэффективным инструментом. Стоимость земельного участка не будет способствовать снижению стоимости квадратного метра. Напротив, она приведет к росту цены жилья. Конечно, можно теоретически предполагать, что земля будет стоить дешево, но на практике это вряд ли случится. С другой стороны, рынок земли и рынок строений представляют собой различные рынки. Их различие и различие отношений на них обуславливается тем, что жилье с годами стареет и дешевеет, а земля дорожает.
В России необходимы другие инструменты предоставления земли для инвестора и застройщика, которые позволили бы реализовать идеологию, заложенную в Градостроительном кодексе, сформировать рынок доступного жилья. Ведь продажа земли в Градостроительном кодексе предлагается не ради самой продажи, а ради того, чтобы инвестор или заказчик-застройщик могли брать кредиты в банке. Частная собственность на землю позволяет, выкупив землю, заложить ее, взять кредит и таким образом выступать инвестором строительства. Земля является прекрасным залоговым инструментом.
Для муниципалитета это выход: многие не хотят продавать свою землю, но хотят, чтобы строительный бизнес развивался. Поэтому все зависит от позиции муниципальной власти. Право застройки действительно дает альтернативу выкупу. Очевидно, что этот договор также имеет свою цену, хотя она и не соизмерима со стоимостью выкупа. В зависимости от ситуации муниципалитет может принимать решение продать земельный участок или продать право застройки. Но самое главное, что этот инструмент не ущемляет строителя: он покупает право и становится полноценным субъектом инвестиционной деятельности, не зависит от решения муниципалитета в течение срока действия договора.
Новости тематики
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
Новости раздела
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
- Российские уловы уходят в корейский карман
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- Дарькин развеселил рыбаков
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Во Владивостоке несуществующий поселок готовит обращение к Владимиру Путину