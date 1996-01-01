Между собственностью и арендой

В недрах Министерства промышленности и энергетики зреет идея предложить новую форму предоставления земли строителям, занимающую промежуточное положение между частной собственностью и арендой. Речь идет о введении такого инструмента, как выкуп права застройки на чужой земле. Такая практика существует в ряде стран, использовалась она в свое время и в России.

Помощник министра промышленности Леонид ЧЕРНЫШОВ рассказывает о преимуществах этой формы и ее влиянии на стоимость жилья.

- Право застройки можно считать дополнительным инструментом для застройщиков помимо аренды земли, которая предусмотрена Земельным кодексом, и собственности на землю, которая заложена в рассматриваемом в настоящее время Госдумой Градостроительном кодексе.

Это договор, по которому один субъект - собственник земли - передает право использования участка другому субъекту -застройщику. Такая форма существовала в России в начале прошлого века. Кстати, в период нэпа именно благодаря существованию этого закона была восстановлена экономика России. Причем впоследствии государству не пришлось выкупать земельные участки обратно, поскольку они автоматически перешли в собственность государства благодаря окончанию деятельности договоров. Сейчас такие же законы действуют в Швейцарии, Германии и Австрии.

Основное отличие новой формы от аренды земли состоит в том, что это право является предметом оборота, то есть договор права застройки может быть заложен в банке, строитель может взять под него кредит. Таким образом, это право является разновидностью вещного права, которое может быть передано другому лицу, наследовано и по характеру своего обращения напоминает вексель. Сейчас, как известно, существует практика краткосрочной аренды, когда земельный участок сдается на 1,5 года, то есть на время строительства. Этот инструмент несет в себе огромные риски, и под него невозможно получить кредит. Банки могут предложить выступить соинвестором проекта, но кредит не дадут. Используя инструмент права застройки, можно уйти от договора краткосрочной аренды и аренды вообще. Потому что аренда - очень рискованный инструмент: договор аренды не может быть предметом оборота, к тому же он может быть расторгнут.

А вот договор на право застройки муниципалитет не может разорвать. Этот договор заключается один раз на определенный срок, и в период действия он не может быть расторгнут, за исключением, естественно, форс-мажорных обстоятельств.

Выкуп земли, на мой взгляд, сегодня является неэффективным инструментом. Стоимость земельного участка не будет способствовать снижению стоимости квадратного метра. Напротив, она приведет к росту цены жилья. Конечно, можно теоретически предполагать, что земля будет стоить дешево, но на практике это вряд ли случится. С другой стороны, рынок земли и рынок строений представляют собой различные рынки. Их различие и различие отношений на них обуславливается тем, что жилье с годами стареет и дешевеет, а земля дорожает.

В России необходимы другие инструменты предоставления земли для инвестора и застройщика, которые позволили бы реализовать идеологию, заложенную в Градостроительном кодексе, сформировать рынок доступного жилья. Ведь продажа земли в Градостроительном кодексе предлагается не ради самой продажи, а ради того, чтобы инвестор или заказчик-застройщик могли брать кредиты в банке. Частная собственность на землю позволяет, выкупив землю, заложить ее, взять кредит и таким образом выступать инвестором строительства. Земля является прекрасным залоговым инструментом.

Для муниципалитета это выход: многие не хотят продавать свою землю, но хотят, чтобы строительный бизнес развивался. Поэтому все зависит от позиции муниципальной власти. Право застройки действительно дает альтернативу выкупу. Очевидно, что этот договор также имеет свою цену, хотя она и не соизмерима со стоимостью выкупа. В зависимости от ситуации муниципалитет может принимать решение продать земельный участок или продать право застройки. Но самое главное, что этот инструмент не ущемляет строителя: он покупает право и становится полноценным субъектом инвестиционной деятельности, не зависит от решения муниципалитета в течение срока действия договора.