Искусство на продажу

Искусство сегодня является частью большого бизнеса, и деловой мир считает его таким же объектом капиталовложения, как недвижимость и акции. На Дальнем Востоке, как и в целом по России, арт-бизнес развивается более низкими темпами, чем в странах запада.

О причинах отставания «ЗР» рассказала известный в Хабаровске галерист, основатель и директор Арт-галереи «Палаццо» Ольга МОНАХОВА:

- На Дальнем Востоке ситуация наиболее тяжелая для художника, потому что наша публика еще не готова воспринимать искусство в том виде, в котором весь мир делает это, особенно в современных направлениях. Если наш зритель и покупатель еще как-то воспринимает «понятное» искусство - реализм, классику, то с современным ему намного сложнее. Поэтому художники, работающие в современных направлениях, востребованы больше за границей. Я как галерист представляю этих художников на международных фестивалях современного изобразительного искусства, обмениваюсь выставками в таких странах, как Австралия, Южная Корея, Китай, Япония. Это искусство больше понятно публике, которая уже далека от решения насущных проблем и больше открыта культурно, поэтому готова принимать искренние, но еще не привычные по формам отечественному зрителю выражения художников, которые интересны просвещенной и посвященной аудитории.

В России и на ее Дальнем Востоке с этим сложнее, но задача арт-дилеров - научить зрителя принимать это искусство, наполнять им свои дома, личные коллекции. Пока мы удовлетворяем первоочередные потребности - в одежде, личном транспорте, жилье, мир искусства отходит на дальний план. В последнее время наметилась позитивная тенденция, связанная с путешествиями, деловыми поездками за границу, где россияне знакомятся с культурой других народов, понимают, что искусство и народное достояние и является признаком цивилизованности государства. Рост интереса к искусству радует, обещает и нам возможность развивать свой бизнес по европейским стандартам.

В таком бизнесе, как рынок предметов искусства, существуют фавориты. Оценить их популярность невозможно, поскольку каждый художник как создатель своего произведения уникален.

- Популярных современных художников в Хабаровске много, я могу назвать некоторых из них. Это Геннадий АРАПОВ, Владимир ХРУСТОВ, Игорь ШАБАЛИН - все они имеют большой творческий потенциал, известны не только в Хабаровске, но и за пределами нашего города и края. Их работы находятся в коллекциях и жителей России, и за границей - в Японии, Америке, Южной Корее, Китае, в странах Европы. Много работ этих художников есть в коллекции Дальневосточного художественного музея, в приморских галереях, во Владивостоке чаще других хабаровчан выставляются работы именно этих авторов. Александр ЛЕПЕТУХИН, Екатерина ТАТЬЯНИНА, Марианна ТАТЬЯНИНА, Игорь КРАВЧУК, Андрей ПАУКАЕВ - этими именами гордится наш Дальний Восток, - говорит Ольга Манахова.

С точки зрения художника ситуацию оценил известный хабаровский живописец Владимир Хрустов:

- В Хабаровске мало художников, в основном дизайнеры, поэтому здесь нет как таковой конкуренции. Во Владивостоке их в два раза больше, поскольку там есть художественные училища и академия, а у нас только худграф. В Хабаровске выпускник может стать художником только вопреки образованию. Но у нас есть коллекционеры, их немного и собирают они не всё, а например, только этюды, потому что эти работы не большие и не очень дорогие. Но в основном покупают картины в качестве подарка. А так как я пишу город, работы часто берут те, кто уезжает. Сейчас китайские граждане стали интересоваться местной масляной живописью.

Русское изобразительное искусство, безусловно, является народным достоянием. Но кого картины дальневосточных художников интересуют в большей степени? Об этом «ЗР» спросил Владимира Хрустова:

- В разные годы было по-разному. В Японии у меня около 130 работ. Японские граждане покупали в основном тогда, когда упал железный занавес, когда нашим художникам разрешили продавать свои работы за границу, ведь раньше это было просто запрещено. В те годы была мода на русское искусство, они ехали и покупали буквально всё. Потом американцы стали приобретать предметы русского искусства. Сегодня картины покупают чаще всего россияне.

Со своих позиций на вопрос ответила и Ольга Монахова:

- Как правило, это те люди, которые готовы формировать коллекции и имеют определенный достаток. Таких людей в Хабаровске мало, но они есть. Это коллекционеры, которые хотят создать фамильную коллекцию, чтобы передавать её по наследству или сформировать свою частную галерею. Это люди, которые въезжают в новые квартиры и хотят оформить интерьер, наполнить своё жилище оригинальной творческой атмосферой. Картины также приобретают в качестве оригинального подарка для человека искушенного.Многие знатоки, покупая предметы искусства, используют его в качестве вложения капитала. Многие из людей, знающих тонкости искусства, часто покупают картины молодых талантливых художников, потому что первые работы наиболее интересны для коллекционеров. Художник, не имеющий громкого имени, интересен своей искренностью, чистотой, творческим потенциалом, старанием и независимостью. Коллекционер знает, что «выстоявшись», через много лет, картины станут в несколько десятков, а то и сотен раз дороже.

Стоит отметить, что в нашей стране тормозом в развитии бизнеса вокруг искусства является также система налогообложения. В странах Западной Европы, например, художники освобождены от уплаты налогов, что в немалой степени способствует и развитию собственного искусства и привлечению талантливых людей из других стран.