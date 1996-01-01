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Строители поражены гигантоманией, а нужны малосемейки

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Дальневосточном федеральном округе в первой половине 2010 года наблюдается снижение объемов ввода жилья. Всего построено и сдано в эксплуатацию 391,6 тыс. кв. м жилой площади, что составляет только 93% от объемов аналогичного периода минувшего года.

Отрасль показала отрицательный результат в ДФО впервые за последние годы. В 2008 г. было построено 1,3 млн кв. м жилья, что на 6,4% больше, чем в 2007-м, в 2009 г. было введено почти 1,5 млн кв. м, что на 9% больше чем в 2008-м. Правда, нынешний спад все равно связан с прошлогодним кризисом, когда начатые стройки заканчивались, а новые дома строить не начинали. В этом году ситуация начала немного выправляться, о чем можно судить по количеству выданных ипотечных кредитов.

По данным заместителя полпреда Президента в ДФО Александра ЛЕВИНТАЛЯ, приведенным в ходе видеоконференции с дальневосточными регионами, за 6 месяцев 2010 г. банки оформили в округе почти две трети от количества ипотечных сделок, совершенных за весь 2009 год. Так, в Хабаровском крае население взяло 1622 ипотечных кредита, а за прошлый - всего 2075. В Приморье ипотекой за полгода воспользовались 664 человека, а за весь 2009-й лишь 842. В Якутии заключен 971 ипотечный договор против 1098 контрактов прошлого года. Конечно, если сравнивать объемы ипотеки нынешнего года с показателями 2008 года, то окажется, что они значительно, почти на треть, отстают. В Хабаровском крае в 2008 г. было выдано 4718 кредитов, в Приморье - 3063, в Якутии - 3139.

Согласно анализу представителей банковского сектора в жилищном строительстве сегодня спросом пользуются в основном малогабаритные и недорогие квартиры. В разговоре с корр. «ЗР» представитель одного из крупнейших банков, работающих с ипотекой на Дальнем Востоке, сказал, что жилье эконом-класса покупалось даже в кризис, сейчас спрос на него снова стал расти. Покупаются и более дорогие квартиры, размером до 60-70 кв. метров. Зато большие квартиры бизнес-класса продаются очень плохо, не давая застройщикам возможности рассчитаться по старым договорам, не говоря уже о заявках на финансирование новых проектов. А в предкризисном 2008-м, на пике экономического роста и потребительского спроса, строились многоэтажные дома с квартирами больших размеров. Теперь же продать жилье от 200 кв метров с ценой квадрата в 60-70 тыс. рублей стало проблематично.

Чтобы проверить, насколько отрасль поражена гигантоманией в Хабаровском и Приморском краях, возьмем метры вводимого жилья и поделим их на количество квартир, получив таким образом среднюю площадь сдаваемого жилья. По такой системе расчетов в 2008 г., когда сдавались дома, начатые в предыдущие годы, в Приморском крае средний размер квартиры составлял 71 кв. метр, а в Хабаровском крае - 85 кв. метров. В 2009 г. новое среднее жилье в Приморье уже сдавалось на уровне 105 кв. метров, а в Хабаровском крае - по 67 кв. метров. В первой половине 2010 г. средняя квартира в Приморском крае была размером в 123 кв. метра, а в Хабаровском - в 91 кв. метр. Налицо явное расхождение спроса и предложения по размерам квартир, что самым негативным образом сказывается на положении отрасли.

Никак не способствует росту объемов строительства и снижению себестоимости жилья отсталость инженерных сетей. В ДФО уровень износа коммунальной инфраструктуры оценивается в 65%, а 40% сетевого хозяйства является ветхим. Такие мощности просто не выносят дополнительных подключений. В Благовещенске, например, одним из препятствий для нового строительства является отсутствие свободных мощностей теплоснабжения. Пока не будет построен еще один энергоблок на местной ТЭЦ, о росте строительства жилья думать не стоит.

Во Владивостоке, как и в других городах с присутствием большого количества военных, элементарно не хватает земли под новое строительство. Свободные земли находятся в собственности Минобороны, которое и эксплуатировать их не желает, и передавать гражданским властям не хочет.

Не обновляясь, жилищный фонд на Дальнем Востоке стремительно стареет, пополняя количество ветхого и аварийного жилья, переселение из которого предусматривается специальной федеральной программой. Однако Минрегионразвития установило предел стоимости квадратного метра при строительстве жилья для переселения из ветхого фонда в 30 тыс. рублей, сделав программу практически нереализуемой в условиях Дальнего Востока. Власти Якутии, где более 15% жилья относится к аварийному и ветхому, заявляют, что на объявленные конкурсы для строительства домов по этой программе не приходит ни один участник.

По данным полпредства, на начало 2010 года в очереди на улучшение жилищных условий в округе стояли 514 человек, или 8% населения округа, что составляет примерно 165 тыс. семей. Это явно заниженная цифра, так как в нынешних условиях в очередь записывают только бюджетников. И тем не менее при вводе в ДФО 15 тыс. квартир в год (средний показатель 2008 и 2009 гг.), даже эта очередь растянется на десятилетия, особенно если принять во внимание, что немалая часть строящихся квартир рассчитана на очень обеспеченных граждан.

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