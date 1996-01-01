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Экономическая интеграция – путь к развитию
С 30 сентября по 3 октября в Хабаровске ждут большое количество гостей. Традиционная Приамурская торгово-промышленная ярмарка соберет на своих площадях – в легкоатлетическом манеже стадиона им. Ленина все лучшее, что производится сегодня предприятиями Востока России. Нынешняя XII универсальная выставка – ярмарка пройдет как одно из центральных мероприятий в рамках 20 летия Межрегиональной ассоциации экономического и социального взаимодействия субъектов Дальнего Востока и Забайкалья. Объединительные идеи, которые были заложены инициаторами создания ассоциации, приносят свои плоды, и достижения регионов, которые будут продемонстрированы в Хабаровске, это вполне зримые результаты сотрудничества.
В этом году помимо Правительства Хабаровского края, которое традиционно поддерживает ежегодные Приамурские выставки-ярмарки, принять участие в мероприятии приглашают Ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье", правительства и администрации республик, краев, областей и автономных округов Дальнего Востока и Сибири. Решение о том, чтобы сделать нынешнюю выставку-ярмарку в Хабаровске одним из центральных деловых событий региона принято Советом ассоциации, в который входят губернаторы регионов.
ДосьеХабаровская международная ярмарка является одной из лидирующих организаций, занимающихся выставочно-ярмарочной деятельностью на Дальнем Востоке, за вклад в развитие российского предпринимательства в июне 2006 года была удостоена Национальной премии Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации "Золотой Меркурий".
С 2005 года Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка проходит в рамках международных экономических конгрессов и форумов, которые были посвящены проблемам торгово-экономического сотрудничества Востока России со странами АТР, вопросам повышения уровня жизни и закрепления населения на Дальнем Востоке России и Сибири и ряду других проблем.
Задачи выставки "Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка 2010" – показать достижения, тенденции, перспективы развития каждой территории; возможности интеграции производств в единый экономический комплекс Дальнего Востока и Сибири; приблизить товаропроизводителей к потенциальным потребителям, способствовать укреплению деловых контактов; стимулировать производство конкурентоспособной, наукоемкой, высокотехнологичной продукции. Участие в выставке – эффективный инструмент поддержания имиджа компании и продвижения ее продукции на российский рынок.
Традиционно Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка собирает более 200 участников из всех субъектов ДФО и других регионов России. Здесь представляются экспозиции предприятий и организаций Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края, Магаданской области, Чукотского автономного округа, Еврейской автономной области, Республики Алтай, Томска, Иркутска, Новосибирска, Челябинска, а также из Москвы, Санкт-Петербурга.
Основные разделы: продукция ведущих отраслей промышленности субъектов Дальнего Востока и Сибири. Инвестиционные проекты, товары промышленного назначения и народного потребления местных и региональных производителей, продукция и услуги, показывающие современные научно-технические достижения, современные технологии, инновационные и другие проекты. Продукция народных промыслов, сувениры и образцы национального искусства народных ремесел Дальнего Востока и Сибири и других регионов.
В программе выставки планируются деловые встречи и переговоры, консультации, пресс-конференции, "круглые столы", презентации, культурно-зрелищные мероприятия, тематические семинары, конкурс "Золотая медаль Хабаровской международной ярмарки".
Информационную поддержку выставки осуществляют около 50-ти специализированных центральных и местных изданий, радио, телекомпаний.
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