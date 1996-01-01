3/4 жилья а Приморском крае – частное

Более чем на 22% вырос объем строительных работ в Приморском крае за первое полугодие 2010 г., что составило почти 23 млрд руб.

Как сообщили в департаменте градостроительства Приморского края, объем введенного жилья за отчетный период составил 115,7 тыс. кв.м. Ожидаемый ввод жилья по итогам 2010 г. - более 400 тыс. кв. м общей площади. Специалисты отмечают, что сегодня в крае наметилась устойчивая тенденция к увеличению строительства индивидуальных жилых домов. За первое полугодие текущего года введено более 88 тысяч кв. м, что составляет 76% от общего объема. Напомним, Приморский край занимает первое место в ДФО по вводу в действие жилых домов.