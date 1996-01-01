"Балтика" вышла на рынок АТР

Компания "Балтика-Хабаровск" приступила к экспорту своего пива в страны АТР. Начали, как водится, с ближайшего соседа - Китая. Первая партия пива "Балтика № 7" отправилась в провинции Хэйлунцзян, Шаньдунь и Ляонин и Хэнань.

Китайцы трепетно относятся к своему пиву, гордятся им. Среди хабаровчан, кстати, тоже немало поклонников китайского пива. Одним словом, Китай скорее привык сам быть экспортером. Но в сентябре компания "Балтика" приняла участие во Всекитайской выставке кондитерских и алкогольных товаров в г. Чан Чун. Пивовары привезли туда два сорта: "Балтика № 3 Классическое" и "Балтика № 7 Экспортное". Китайцы отметили "приятные вкусовые качества" русского пива. И вот итог: "Балтика" - первая российская компания, получившая доступ на китайский рынок. В скором времени даже наши туристы смогут попробовать "Классическое № 3" с китайской этикеткой. Стоить оно будет около 8 юаней. До конца года планируется поставить в Китай более 35 000 дал пива. "Балтика" осваивает зарубежные рынки: Польша, Дания, Франция, Бельгия, Ливан, Бразилия, Коста - Рика, Австралия. В 2003 г. доля реализации пива на экспорт составила 6%. В денежном исчислении это $ 39,9 млн. В октябре этого года, например, в Глазго (Ирландия) компания открыла пивной ресторан "Двор Балтики". И вот пришел черед Китая. Хабаровские пивовары планируют за два года увеличить долю поставок в страны АТР до 15% общих объемов продаж.