www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.67 р. 100 JPY: 58.19 р.
EUR: 74.94 р. 10 CNY: 94.6 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

"Балтика" вышла на рынок АТР

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Компания "Балтика-Хабаровск" приступила к экспорту своего пива в страны АТР. Начали, как водится, с ближайшего соседа - Китая. Первая партия пива "Балтика № 7" отправилась в провинции Хэйлунцзян, Шаньдунь и Ляонин и Хэнань.

Китайцы трепетно относятся к своему пиву, гордятся им. Среди хабаровчан, кстати, тоже немало поклонников китайского пива. Одним словом, Китай скорее привык сам быть экспортером. Но в сентябре компания "Балтика" приняла участие во Всекитайской выставке кондитерских и алкогольных товаров в г. Чан Чун. Пивовары привезли туда два сорта: "Балтика № 3 Классическое" и "Балтика № 7 Экспортное". Китайцы отметили "приятные вкусовые качества" русского пива. И вот итог: "Балтика" - первая российская компания, получившая доступ на китайский рынок. В скором времени даже наши туристы смогут попробовать "Классическое № 3" с китайской этикеткой. Стоить оно будет около 8 юаней. До конца года планируется поставить в Китай более 35 000 дал пива. "Балтика" осваивает зарубежные рынки: Польша, Дания, Франция, Бельгия, Ливан, Бразилия, Коста - Рика, Австралия. В 2003 г. доля реализации пива на экспорт составила 6%. В денежном исчислении это $ 39,9 млн. В октябре этого года, например, в Глазго (Ирландия) компания открыла пивной ресторан "Двор Балтики". И вот пришел черед Китая. Хабаровские пивовары планируют за два года увеличить долю поставок в страны АТР до 15% общих объемов продаж.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru