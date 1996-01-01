Жилой район «Снеговая падь» за шлагбаумом

Сегодняшний размах строительства в новом жилом районе Владивостока «Снеговая падь» чем-то напоминает 1980-е годы, когда одновременно возводились 63-й, 64-й, 71-й микрорайоны.

Это строительство - своеобразный реванш за то, что было недоделано в прошлом, когда работали «во все лопатки», чтобы попытаться реализовать лозунг «Каждой семье к 2000 г. - по квартире или дому». «Снеговая падь» - это возвращение долгов тем, кто отдал или еще отдает свой долг Родине в составе военного флота, армии, послужил в разных силовых структурах и пр.

Проект жилого района был выполнен специалистами ОАО «Приморгражданпроект» по заказу УКСа Тихоокеанского флота в рамках нацпроекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» и в соответствии с программой обеспечения военнослужащих жильем по существующим социальным нормам. Заметим, что это далеко не «клетушки», как это некоторые пытаются представить.

Досье По проекту, выполненному авторским коллективом под руководством Ирины САМОЙЛЕНКО, площадь застройки определена в верховьях Второй речки, где примерно и находится географический центр Владивостока. И эта территория составляет около 530 га. После реализации проекта здесь будет проживать около 51,7 тыс. жителей города. Общая площадь жилищного фонда составит около 1110,9 тыс. кв. метров - около 15,9 тыс. квартир. Застройка идет домами в 10-24-этажей, но по периферии, на высоких отметках амфитеатра долины разместится малоэтажное жилье.

Первые новоселья в новом жилом районе Владивостока «Снеговая падь» должны были состояться еще весной. Не случилось. По городу уж поползли слухи, что в новостроях обнаружились трещины. На самом деле новоселья отодвинула задержка со строительством внутрирайонных инженерных сетей, а их подключение к городским - предмет особой «головной боли».

Большую часть строительства жилого массива «Снеговой пади» сегодня ведет своими подразделениями хабаровский ФГУП «УСС Дальспецстрой при Спецстрое России» под руководством Юрия ХРИЗМАНА. У этой организации в работе 11 домов. Еще 6 - в подряде у филиала ОАО «Оборонстрой» - ОАО «ВМСУ ТОФ» (филиал «Оборонстроя») под руководством Василия АЛИСОВА. Естественно, довольно много субподрядчиков из местных компаний. Судя по контингенту выходящих на объекты строителей, немало и иностранной рабочей силы.

Много зданий высокой степени готовности. Четыре дома, которые ведет ВМСУ ТОФ, должны быть введены в третьем квартале, пятый - в четвертом. Но по оптимистическому сценарию до конца года предполагается ввести все эти 17 домов. Так «Дальспецстрой», судя по информации на его сайте, полагает сдать все свои 11 домов с благоустройством и инженерными коммуникациями.

Время для того, чтобы успеть с программой сдачи, вполне достаточно. То есть, если не подкачает организация строительства, задача вполне реальная. Но пока не обходится и без накладок. Навыки комплексного строительства больших жилых районов дальневосточными строителями сегодня, увы, в какой-то мере утрачены, и теперь приходится заново набираться нужного опыта. Впрочем, не только строителям.

Бюджетное финансирование, на которое сегодня опирается эта стройка, явно отстает от ее потребностей. Госденьги задерживаются, и строителям, чтобы не простаивать, приходится обращаться в банки за кредитами. Это, естественно, сказывается на себестоимости «квадрата», хотя его цена четко определена Минрегионом.

Вторая беда - отставание инфраструктуры. Пожалуй, первым новоселам придется нелегко, потому что до конца этого года ни одной школы или детского сада здесь сдано не будет. Социальное строительство пока что в зачаточном состоянии. Ведутся строительные работы первого этапа по детскому саду на 280 мест и школы - на 825, начинается строительство детской поликлиники на 400 посещений. Затем должны приступить к возведению спорткомплекса с бассейном и ледовой ареной.

Всего в рамках реализации первой очереди застройки «Снеговой пади» намечено построить три детсада, две школы, детскую и взрослую поликлиники и физкультурно-оздоровительный комплекс. Для этого из федерального бюджета уже выделено 3,6 млрд рублей. Кстати, школы и детские сады здесь будут построены по новым нормативам - со специализированными помещениями для кружковой работы, спортивными сооружениями и бассейнами. Но хорошо, если эти первые объекты удастся ввести хотя бы к началу следующей осени. Одна надежда - власти возьмут под жесткий контроль.

Кстати, участие администраций края и города в этом строительстве определено уже тем, что через них ведется финансирование строительства социальных объектов и подводящих инженерных коммуникаций. В т. ч. и в рамках краевой программы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе». А недавно проинспектировавший строительство губернатор Сергей ДАРЬКИН отметил, что здесь должны быть созданы самые комфортные условия для проживания семей с детьми, что позволит закреплять людей на Дальнем Востоке. То есть другие районы города еще будут завидовать.

Пока микрорайон строится только на бюджетные средства. Хотя весьма нуждается в частных инвестициях - не начато строительство многоуровневых паркингов, торговых и многофункциональных центров. То ли частный капитал считает, что ему еще рано сюда заходить, то ли его пока не пускают - к сожалению, выяснить не удалось. Кстати, на федеральные средства здесь предполагается построить 44 дома, или около 10 тысяч квартир. Выходит, что для строительства еще 5,9 тыс. квартир необходимо привлечь средства муниципалитета или частных инвесторов. Но ни одного «частного» дома здесь пока не заложено. Даже малоэтажного. Вероятно, у застройщиков есть надежда, что государство в конечном счете проинвестирует весь объем жилищного строительства «Снеговой пади». Да и не только ее. Уже в самое ближайшее время «Дальспецстрой» предполагает приступить к строительству другого «бюджетного» жилого района города - в районе бухты Патрокл.

Или все-таки частных инвесторов отпугивает само расположение микрорайона? Во Владивостоке сложилось предубеждение, что экология Снеговой пади сомнительна, поскольку 18 лет назад здесь однажды рвались склады боеприпасов и отравили здешние почвы. Но кто побывал на этой стройке, заметил, что весь верхний слой грунта строители срезают как «скальп» и вывозят, а озеленение идет уже по завозной земле. А если принципиально, то в других популярных районах экология куда хуже, что не мешает конъюнктуре рынка.

Скорее всего, слухи о плохой экологии и прочих здешних «бедах» необходимы для некоторых игроков на рынке городской недвижимости, чтобы удержать спрос и цены в других районах Владивостока, ну и занизить их здесь, чтобы как-то попадающие на рынок квартиры отставников скупать подешевле. Затем, когда станет очевидным, что жить здесь будет хорошо, их можно продать подороже...

Впрочем, уже сегодня новоселам «Снеговой пади» можно в чем-то позавидовать - в отличие от коммерческих новостроев, где жильцам приходится втягиваться в долговременные и дорогостоящие евроремонты, здесь все строится «под ключ». То есть, получив ключи, можно покупать мебель и сразу въезжать и копить деньги на будущий евроремонт после «усадки».

Что касается инфраструктуры - автостоянок, общественного транспорта, торговой зоны, я почти на 100% уверен, что над этим сейчас тоже очень серьезно думают чиновники городской и краевой администраций.