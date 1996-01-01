Пекинский вальс туристического бизнеса

В Пекине прошла презентация туристических возможностей Хабаровского края. На ней были продемонстрированы итоги развития туристической отрасли Приамурья, презентованы ведущие туристические компании региона, популярные маршруты.

Участники презентации отметили повышенный интерес китайских туристических компаний к Хабаровскому краю, связанных с подписанием демаркационного соглашения между Россией и КНР, согласно которому китайцы получили права на территории двух островов. Желание увидеть эти земли своими глазами может породить в Китае настоящий туристический бум в следующем сезоне.

В этом году Хабаровский край посетили уже около 25 тысяч туристов из Поднебесной. Это на четверть больше, чем в 2003 г., и почти наполовину выше показателей 2002 г. Ожидается, что по итогам года хабаровские туроператоры перечислят в бюджеты всех уровней около 130 млн рублей.

Министр экономического развития и внешних связей правительства края Александр ЛЕВИНТАЛЬ подчеркнул, что проведение презентаций Хабаровского края и представление в странах АТР туристического потенциала региона являются частью стратегии создания имиджа инвестиционной привлекательности Приамурья. Подобные мероприятия уже проводились в Пекине, Шанхае, Японии. Они полезны для развития международных связей на региональном уровне.

По словам Левинталя, Китай является основным внешнеэкономическим партнером Хабаровского края. В 2003 г. экспорт Хабаровского края в КНР вырос в 1,5 раза (составил $ 924,1 млн), импорт - на 33% ($ 96,3 млн). Край также занимает первое место среди дальневосточных территорий по объему привлеченных китайских инвестиций. Если за 90-е годы объем китайских инвестиций, вложенных в экономику края, составил $ 31,9 млн, то только за 2003 г. в край поступило инвестиций на сумму $ 9,9 млн. По состоянию на 1 января 2004 года здесь зарегистрировано 376 предприятий с китайскими инвестициями, или 40,5% от общего количества предприятий с иностранными инвестициями. Министр считает, что эти тенденции нужно закреплять и развивать дальше.