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Конгресс рыбаков выступит против квот под киль?
Число участников V Международного конгресса рыбаков, который состоится во Владивостоке 7 и 8 сентября, с каждым днем увеличивается. По словам вице-губернатора Приморского края Игоря УЛЕЙСКОГО, свое участие подтвердили более 70 человек из 14 стран мира.
Прибудет на конгресс и руководитель Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ. Ожидается и председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу Геннадий ГОРБУНОВ. Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО) - неоднократного участника форума - представит директор отдела рыболовства и политики аквакультуры.
Как рассказали организаторы, в этом году конгресс не будет отклоняться от традиционного формата: 7 сентября пройдет пленарное заседание, 8 - круглые столы.
- Конгресс - это совершенно уникальная возможность озвучить проблемы, занести их в резолюцию и проследить пути решения, - дал оценку значимости мероприятия президент АРПП Георгий МАРТЫНОВ. - Если посмотреть предыдущие резолюции, то они выполнены на 60% и более. Например, на первом форуме говорили о необходимости принять закон о рыболовстве, и он был принят уже через полгода. Та же ситуация - с долгосрочным закреплением долей квот на вылов ВБР.
Нынче рыбаки намерены обсудить тему - «Рыбная отрасль России - переход к экономике лидерства и инноваций». Переход этот, как отметил Игорь Улейский, легким не будет, но потенциал у отрасли есть: «В кризис рыбная отрасль - одна из немногих, кто показал рост по всем показателям. В первом полугодии 2010 г. производство рыбопродукции выросло у нас примерно на 40%. Только налогов в местный бюджет приморские предприятия заплатили более 1,7 млрд руб.».
Президент Ассоциации добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ заявил, что рыбаки намерены обсудить идею изменения порядка наделения предприятий квотами. «На мой взгляд, это самый серьезный вызов, с которым сталкивается российское рыболовство за последние шесть лет. Ставится под сомнение основной принцип распределения сырьевого ресурса. Принцип, который закреплен законодательно и который сегодня позволяет компаниям привлекать финансовые средства, инвестиции для модернизации», - пояснил президент ассоциации.
Но не только квоты под киль будут обсуждать рыбаки. Российское рыбацкое сообщество сможет выработать консолидированную точку зрения по проблемам судостроения и модернизации.
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