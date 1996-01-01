Владивосток одевается в Beneton

Итальянская сеть магазинов одежды Beneton, действующих в 120 странах мира, пришла во Владивосток.

Говорят, итальянцев долго не устраивали предлагаемые помещения ни по площади, ни по расположению: требовалось помещение площадью не менее 250 кв. м и обязательно в центре.

Подходящее по всем параметрам помещение в начале ул. Светланской предложил в аренду ГУМ. Теперь здесь все оформлено под фирменный стиль Beneton, как того и требует франчайзинг.

По словам сотрудников магазина, ближайший магазин на Дальнем Востоке открыт в Хабаровске. Эту марку хорошо знают и наши азиатские соседи - сетью Beneton охвачены Южная Корея и Япония.