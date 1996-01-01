Рыбный день: пальчики оближешь

Четыре дня в Хабаровске в выставочном зале Центра научно-технической информации (ЦНТИ) проходила выставка "Рыба, морепродукты. ДВ-2004". Наш не самый рыбный дальневосточный край собрал представителей рыбохозяйственных предприятий практически со всего региона.

Производителям было что показать, ну а потребителям - что попробовать. Стенды участников выставки еще раз продемонстрировали - рыбоперерабатывающая отрасль находится на подъеме, растет ассортимент выпускаемой продукции и, соответственно, прибавляется количество компаний, которые поставляют на этот рынок технологическое и холодильное оборудование, орудия лова и переработки.

На открытии выставки присутствовали представители деловой элиты и правительства края, а творческие коллективы краевого центра выступили перед собравшимися. Во время выставки проходили деловые встречи, консультации и презентации компаний-участниц. Директор санитарной службы рыбного хозяйства Дальневосточного бассейна и ФГУ "Нацрыбкачество" Сергей ФЕДОРЕНКО провел семинары и индивидуальные консультации.

Многие участники выставки из числа рыбопереработчиков предоставили экспонаты на дегустационный конкурс. Желающие принять участие в конкурсе представили не менее 5 видов рыбной продукции по 2 экз. каждого. После подведения итогов дегустации состоялось вручение золотых медалей, дипломов участникам выставки. Всего было вручено 6 медалей и 3 диплома.

Высшая награда - золотая медаль за стабильное качество и высшее мастерство была присуждена рыбоперерабатывающему комплексу "Южно-Морской" (Приморье). Пять золотых медалей за стабильное качество выпускаемой продукции были вручены "Дальпико-рыбсервис" (Приморье), "Рыбная компания" (Магадан), рыболовецкому колхозу им. Вострецова (Хабаровск), Хабаровскому производственно-торговому рыбокомплексу и компании "Усадьба" (Хабаровск).

Дипломы выставки за внедрение новых технологий получили три хабаровских компании: "ФОЛ", представляющая фабрику орудий лова, фирма "Торгрыбпром", "ДВ - АРЕАЛ".