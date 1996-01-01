Озера Приморья пустят под рыбоводство

Администрация Приморского края утвердила перечень рыбопромысловых участков для аквакультуры. В него включено 10 РПУ на озерах Приморья.

Как сообщили в краевом управлении рыбного хозяйства, в список вошли 10 РПУ на озерах Артемовского и Находкинского городских округов, Лазовского, Кировского, Пожарского и Хасанского районов. Площадь участков составляет от 4 до 143 га. Кроме того, постановлением администрации ПК № 268 от 27 июля 2010 г. утвержден перечень РПУ для традиционного промысла коренных малочисленных народов, проживающих в Приморье: в него включено два участка на реке Бикин в Пожарском районе. Еще одно постановление утвердило перечень из 32 озерных и речных РПУ для организации любительского и спортивного рыболовства.