Гипермаркет для Чуркина

Самый большой во Владивостоке продуктовый гипермаркет появится на Чуркине.

Как стало известно «ЗР», в строящемся здании торгового центра общей площадью около 25 тыс. кв. м, первый этаж будет отведет под продуктовый гипермаркет. Общая площадь будущего магазина - 4,5 тыс. кв. м. Правда, какая продуктовая сеть разместится в этом здании, не разглашается. Но известно, что были переговоры с сетью «Парус», а также еще с несколькими представителями продуктового ритейла.