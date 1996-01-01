Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Замороженный бренд
На рынке мясных полуфабрикатов изобилие торговых марок, но потребитель предпочитает продукты местных производителей.
Рынок мясных полуфабрикатов еще совсем недавно демонстрировал бурный рост. В отдельные периоды последнего десятилетия показатель роста достигал 60% в год. Соответственно, и душевое потребление доходило до своих пиковых показателей. А в последние пару лет маркетологи говорят о значительном снижении темпов роста, в 2009 году он составил всего 7%. Приморский рынок близок к предельному насыщению, полагают эксперты.
Это насыщение в Приморье обеспечивают, прежде всего, местные производители. По оценкам компании «Мерилен», их них крупных — не более десятка. Но именно им принадлежит значительная доля рынка - до 80% продукции на прилавки поставляют приморские компании. Поставщикам из других регионов остается не более 15%. Активный интерес крупных федеральных производителей к приморскому рынку стал ощущаться с 2008 г., но завоевать заметные позиции здесь, в отличие от других регионов ДФО, удалось буквально единицам. В крае сегодня работают 2-3 компании, поставляющие мясные полуфабрикаты из других регионов. Несмотря на откровенный демпинг с их стороны, потребитель встретил эту продукцию довольно прохладно.
«Мы привозили новосибирские пельмени по очень низким ценам, - говорит директор компании «Си Айс» Юлия СМОЛЯНСКАЯ. - Это вызвало только отток покупателей. Дешевые продукты оказались неактуальными на нашем рынке». Зато позиции местных компаний, работающих в основном в среднем ценовом сегменте, продемонстрировали высокую степень устойчивости. А наибольшие продажи мясных полуфабрикатов приходятся именно на средний ценовой сегмент. Премиальный сегмент при этом, по словам игроков, практически не занят. «Мы пытались выпускать дорогую продукцию, - говорят в компании «Савос», - но покупателей не заинтересовали».
И практически все участники рынка говорят о высоком уровне конкуренции. «Входная цена бизнеса в этом сегменте не столь высокая, как в колбасном, - говорит начальник отдела маркетинга компании «Ратимир» Елена АЛЕШКИНА, - поэтому конкуренция достаточно жесткая. Но рынок с каждым годом становится более требовательным». «Качество продукции на рынке в целом заметно улучшилось в последние годы, - считает генеральный директор компании «Униторг», официального представителя «Мерилена» Андрей НИКУЛИН. - Потребителя интересует качественный продукт при невысокой цене. Есть локомотивные позиции в нашем ассортименте, например, котлеты «Домашние» или «Пельмешки-мерилешки», это классика, но рост продаж обеспечивают, в том числе, и новинки, которые у нас появляются почти каждый месяц».
Ассортимент продукции, представленной местными компаниями, в принципе, не отличается от других регионов, скажем, той же Москвы. Любые новинки без задержек появляются в приморских магазинах. При этом среди продуктов традиционно наибольшим спросом пользуются пельмени. По данным компании «Ратимир», до 60% продаж приходится на этот продукт.Следующие позиции занимают котлеты и фарш. Среди относительно новых продуктов - широкий ассортимент блинов, а также чебуреки и некоторые другие продукты национальных кухонь». Свою долю заняла и вернувшаяся на прилавки весовая продукция.
При этом особенностью рынка полуфабрикатов является его явная зависимость от сильных брендов. Рынок этот представлен известными торговыми марками, и конкурировать с ними на полке новичкам оказывается очень сложно. Тем более в жестких конкурентных условиях крупные компании используют наиболее эффективные маркетинговые стратегии. «У нас дифференцированный подход к потребителю, - говорит Елена Алешкина, - и мы занимаемся ценовым позиционированием. Есть более дорогая марка - «Ратимир», а есть «Мясной ряд».
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?