Замороженный бренд

На рынке мясных полуфабрикатов изобилие торговых марок, но потребитель предпочитает продукты местных производителей.

Рынок мясных полуфабрикатов еще совсем недавно демонстрировал бурный рост. В отдельные периоды последнего десятилетия показатель роста достигал 60% в год. Соответственно, и душевое потребление доходило до своих пиковых показателей. А в последние пару лет маркетологи говорят о значительном снижении темпов роста, в 2009 году он составил всего 7%. Приморский рынок близок к предельному насыщению, полагают эксперты.

Это насыщение в Приморье обеспечивают, прежде всего, местные производители. По оценкам компании «Мерилен», их них крупных — не более десятка. Но именно им принадлежит значительная доля рынка - до 80% продукции на прилавки поставляют приморские компании. Поставщикам из других регионов остается не более 15%. Активный интерес крупных федеральных производителей к приморскому рынку стал ощущаться с 2008 г., но завоевать заметные позиции здесь, в отличие от других регионов ДФО, удалось буквально единицам. В крае сегодня работают 2-3 компании, поставляющие мясные полуфабрикаты из других регионов. Несмотря на откровенный демпинг с их стороны, потребитель встретил эту продукцию довольно прохладно.

«Мы привозили новосибирские пельмени по очень низким ценам, - говорит директор компании «Си Айс» Юлия СМОЛЯНСКАЯ. - Это вызвало только отток покупателей. Дешевые продукты оказались неактуальными на нашем рынке». Зато позиции местных компаний, работающих в основном в среднем ценовом сегменте, продемонстрировали высокую степень устойчивости. А наибольшие продажи мясных полуфабрикатов приходятся именно на средний ценовой сегмент. Премиальный сегмент при этом, по словам игроков, практически не занят. «Мы пытались выпускать дорогую продукцию, - говорят в компании «Савос», - но покупателей не заинтересовали».

И практически все участники рынка говорят о высоком уровне конкуренции. «Входная цена бизнеса в этом сегменте не столь высокая, как в колбасном, - говорит начальник отдела маркетинга компании «Ратимир» Елена АЛЕШКИНА, - поэтому конкуренция достаточно жесткая. Но рынок с каждым годом становится более требовательным». «Качество продукции на рынке в целом заметно улучшилось в последние годы, - считает генеральный директор компании «Униторг», официального представителя «Мерилена» Андрей НИКУЛИН. - Потребителя интересует качественный продукт при невысокой цене. Есть локомотивные позиции в нашем ассортименте, например, котлеты «Домашние» или «Пельмешки-мерилешки», это классика, но рост продаж обеспечивают, в том числе, и новинки, которые у нас появляются почти каждый месяц».

Ассортимент продукции, представленной местными компаниями, в принципе, не отличается от других регионов, скажем, той же Москвы. Любые новинки без задержек появляются в приморских магазинах. При этом среди продуктов традиционно наибольшим спросом пользуются пельмени. По данным компании «Ратимир», до 60% продаж приходится на этот продукт.Следующие позиции занимают котлеты и фарш. Среди относительно новых продуктов - широкий ассортимент блинов, а также чебуреки и некоторые другие продукты национальных кухонь». Свою долю заняла и вернувшаяся на прилавки весовая продукция.

При этом особенностью рынка полуфабрикатов является его явная зависимость от сильных брендов. Рынок этот представлен известными торговыми марками, и конкурировать с ними на полке новичкам оказывается очень сложно. Тем более в жестких конкурентных условиях крупные компании используют наиболее эффективные маркетинговые стратегии. «У нас дифференцированный подход к потребителю, - говорит Елена Алешкина, - и мы занимаемся ценовым позиционированием. Есть более дорогая марка - «Ратимир», а есть «Мясной ряд».