Оптовиков алкогольной продукции ждет смена лицензий и очередной передел рынка

Оптовый алкогольный бизнес уже думает о весне следующего года. К этому сроку компании должны получить новые лицензии. По неофициальной информации, из нескольких десятков компаний, занимающихся оптовой торговлей алкогольной продукции в Приморском крае, пока ни одна не сумела продлить свою лицензию. И кто-то, возможно, не получит. Это значит, на рынке начнется очередной передел.

Завизировать склады

Напомним, что большинство оптовых лицензий было получено местными компаниями 4 года назад. Срок их действия истекает в этом году. Однако продление лицензии происходит уже не на уровне субъекта федерации - этим занимается Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка.

Пристальное внимание государства к алкогольному бизнесу эксперты расценивают как настоящую войну против их бизнеса.

Досье Одновременно идет усиление запрета по продаже пива. Так, с 1 сентября 2009 г. во Владивостоке запрещена розничная продажа пива на территории пляжей и мест массового отдыха. Согласно принятому документу, на этот раз запрет коснулся и местах общественного питания, расположенных на территории Спортивной Гавани, площади Борцов Революции и в Покровском парке, парке им.Лазо, на пляжах бухт Лазурная, Фёдорова, Патрокл, Щитовая, Тихая, Соболь, Улисс, м.Токаревского, м.Артур, м.Кузнецова, м.Змеинки, в районе станций Седанка, Моргородок, Садгород, Океанская.

Ограничения розничных продаж алкоголя, вроде запрета на ночную торговлю, - это всего лишь отдельные меры. Настоящее давление идет на производителей и оптовиков. Вертикаль государственного контроля подразумевает, что сегодня производители и оптовые компании должны отсчитываться не как раньше - на местах, а исключительно в Москве.

«Сегодня департамент лицензирования администрации Приморского края выдает лицензии только для розничных продавцов, - рассказывает руководитель департамента Елена КОВАЛЬ. - Сегодня в Приморье действуют 3 884 лицензии, из них 604 - это точки общепита».

Оптовые лицензии на торговлю алкоголем на территории края имеют около 30 компаний. Тем не менее даже эта цифра у экспертов рынка варьируется. Как рассказал «ЗР» представитель одной из компаний, в данный момент активную деятельность сегодня ведут всего 12 компаний. Среди них - «Дилан», «Енисейское», «Мирей», «НВТ, «Влад-Опт», «Гепард», ТС «Уссурийский бальзам» и др.

«По последней информации, пока еще ни одна из компаний не получила продления лицензии, - утверждает наш источник. - Сложность возникла из-за новых требований к складам. Согласно нормативам, склады приравниваются к местам торговли продуктами питания. Это значит, что нужно их обустраивать и получать разрешения санитарных властей. А все знают, что саннадзор всегда может найти причину, чтобы отказать какой-либо компании. Поэтому теперь гадаем, что будет дальше. Ходят активные слухи, что лицензии получат не более 5 компаний».

Генеральный директор группы компаний «Дилан» Асад ШАМОИ считает, что пока не стоит драматизировать ситуацию с продлением лицензий. «Сегодня в крае 12 оптовых компаний показывают реальные обороты продукции. Что делают остальные оптовики, остается только догадываться. Их обороты мизерные. Но на этот рынок рвутся новые игроки, у которых пока нет лицензий. Также не исключен вариант, что уже действующие фирмы пытаются получить на свои «дочки» вторые лицензии. Ясность с продлением лицензий появится ближе к весне 2011 г., когда заканчивается срок лицензий у крупных операторов рынка».

Охота на бренды

Другие руководители фирм отказываются комментировать эту тему. Закрытость бизнеса может объясняться тем, что слухи о переделе алкогольного рынка не лишены оснований. Конкуренция на этом рынке очень острая. Если брать тенденции последних лет, то основной оборот алкогольной продукции в крае дают вышеперечисленные компании. Остальные дилеры обороты не наращивают и рискуют потерять клиентуру. Возможно, новые лицензии как раз и станут катализатором процесса.

Если рассматривать крупнейших операторов рынка, то опрошенные «ЗР» эксперты выстраивают тройку лидеров в следующем порядке: «Дилан», «Мирей», ООО «Енисейское». Правда, опрошенные операторы рынка утверждают, что количественный оборот - не главное. Основное - это «широта» прайса, выручка и количество розничных магазинов. Даже если они действуют номинально. Как утверждают в одной из розничных сетей, по их магазинам лидируют «Мирей» и торговый дом «Уссурийский бальзам». За ними идут «Дилан» и «НВТ».

Различия в оценке экспертов не случайны. Основа бизнеса оптовой алкогольной компании - это портфель контрактов с известными брендами. Естественно, что все фирмы стремятся к получению контрактов с самыми раскрученными марками. И мечта любого оптовика - стать единственным дистрибьютором в регионе.

Чтобы получить эксклюзивный контракт, компании необходимо убедить производителя, что именно она может реализовывать наибольшое количество ее продукции. Схемы убеждения разные. Кто-то решает это за счет продажи крупного опта этого бренда другому оптовику, который потом реализует его в своей рознице. Есть другой вариант. У компании своя розничная сеть, которая одновременно является еще и складом. В результате объемы продаж в оптовом звене значительны. Коллеги по цеху утверждают, что по такой схеме работает компания «Дилан».

Генеральный директор «Дилан» Асад Шамои считает, что на успех в оптовом бизнесе влияют не только выгодные портфели, но и сбалансированный ассортимент. «У нас нет 2-3 «паровозов». Есть грамотно выстроенный прайс из 15-20 основных позиций, которые интересны рознице», - утверждает бизнесмен.

А вот компания «НВТ» делает ставку на «паровозные» портфели. Их козырь - контракт с «Мартини». Он был заключен почти 6 лет назад. Но так как коктейль «Мартини» уж очень прижился в России, контракт и сегодня приносит компании хорошие дивиденды. Еще одним выгодным контрактом для НВТ стала водка «Русский стандарт». Правда, контракт на эту продукцию имеет и другая компания.

Наперегонки

«Очень часто несколько позиций в контракте позволяют оптовику навязывать рознице дополнительный ассортимент. Сегодня мы работаем с «Гепардом». Это отличная компания, предоставляет нам широкий прайс. Хотя по некоторым позициям нам выгоднее работать с другим поставщиком, который готов дать скидки и отсрочку платежа. Но только «Гепард» имеет контракт на крымские вина. Поэтому, сменив поставщика, мы рискуем потерять для себя эту линейку вин. А они хорошо продаются», - утверждает товаровед одного владивостокских магазинов.

Торговый дом «Уссурийский бальзам» делает ставку на местного производителя. Это единственная компания, которая спокойно может существовать и развиваться за счет «водочного портфеля» местных производителей. Причем в этом есть несомненное преимущество. Несмотря на изобилие водок на прилавках, местная продукция всегда хорошо продается. Сегодня водочный бренд не живет больше года. Поэтому оптовики все время ищут новые марки, особенно те, которые имеют федеральную рекламу. Но 400 заводов в России и безумное количество марок водки приводят к тому, что компании, получив долгожданные поставки, не получают от продаж ожидаемого успеха. Потребитель не успевает привыкнуть к определенному виду продукции, как ему предлагают уже новый. Поэтому водочные бренды «Уссурийского бальзама» за счет длительного присутствия на рынке имеют стабильные продажи. То же самое можно сказать о горьких настойках. Но на одной местной продукции оптовик не выживет. Поэтому в прайсе торгового дома есть сотни завозных позиций.

Выявилась еще одна общая тенденция. Рентабельность этого бизнеса падает. «Производители очень часто ставят жесткие условия по отгрузке товаров и оплате продукции. Товарный кредит дается на 30-40 дней, 20 дней идет контейнер в регион. Рознице - отсрочка с оплатой в 20 дней. В итоге средства компании все время в обороте. При этом розничные магазины «копят» дебиторку, порой сознательно не оплачивают счета - даже если у оптовика лопнет терпение и он отказывает в поставках - клиента тут же подберет конкурент», - утверждает наш собеседник.

Получается, что острая конкуренция на рынке пока на руку магазинам. И переделить рынок желающих немало. Например, в ходе опросов выяснилось, что уже несколько магазинов сменили поставщиков в пользу прежде никому неизвестной компании «Влад-ОПТ». И смена лицензий лишь подхлестнет процесс передела.