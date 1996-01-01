В аутсайдерах – рыбаки и сельхозпроизводители

Промышленность

Промышленностью края за 9 месяцев этого года произведено продукции на 63,7 млрд руб., что на 0,6% ниже объемов промышленной продукции, выпущенной в соответствующем периоде прошлого года. На топливно-энергетические отрасли приходится 20% общего объема промышленного производства. В топливной промышленности выпуск продукции снизился на 3,8%, в электроэнергетике - на 3,3%. Выработка электроэнергии уменьшилась на 4,8%, производство теплоэнергии - на 0,9%. Переработано нефти на 1,1% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года, выпуск автомобильного бензина уменьшился на 5,6%, дизельного топлива - на 4,3%, топочного мазута - возрос на 1,9%. Добыча угля уменьшилась на 7,7%, или на 149 тыс. тонн.

В металлургической отрасли объем продукции цветной металлургии увеличился на 18,1%, черной металлургии - на 28,8%. Добыча золота выросла на 18%, производство проката увеличилось на 28, гнутых стальных профилей - на 7,4%. Почти 25% объемов промышленной продукции приходится на машиностроение и металлообработку, объемы производства в которой сократились на 29,8%. Из основных видов продукции, производимой предприятиями отрасли, увеличился выпуск мостовых электрических кранов, аккумуляторов и аккумуляторных батарей автомобильных, радиаторов и конвекторов отопительных. Из кабельной продукции увеличился выпуск неизолированных проводов для воздушных линий электропередачи, кабелей городской телефонной связи. Из основных видов потребительских товаров длительного пользования, выпускаемых предприятиями отрасли, увеличено производство стиральных машин (на 45,9%) и телевизоров (на 40,2%), их произведено соответственно 141,4 и 268,2 тыс. штук. Выпущено 18,5 тыс. штук печей СВЧ, 52,4 тыс. штук электропылесосов.

На лесную отрасль приходится 13% выпущенной всей промышленностью продукции. В целом в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности объемы производства возросли на 1,8%. Вывезено 5,8 млн куб. м древесины (рост на 1%), произведено 346,0 тыс. куб. м пиломатериалов (увеличение на 9,7%), 27,2 тыс. кв. м дверных блоков (рост на 50,8%), 18,9 тыс. кв. м оконных блоков (снижение на 2,1%).

В промышленности строительных материалов добыча и производство нерудных строительных материалов снизились на 24%. Производство облицовочных изделий из природного камня уменьшилось на 48,9%. Выпуск стеновых материалов увеличился на 2,6%.

Предприятиями края выпущено потребительских товаров на сумму 11149,9 млн руб., что на 33% (в действующих ценах) выше уровня соответствующего периода 2003 г. Продовольственных товаров произведено на 5905,9 млн руб. (53% от общего объема потребительских товаров). В пищевой промышленности объемы производства выросли на 17,3%. Выпуск мяса уменьшился на 18,7%, макаронных изделий - на 13,4%. Улов рыбы и добыча других морепродуктов снизились на 14,9%, производство товарной пищевой рыбной продукции возросло на 0,4%. Алкогольных напитков произведено на 2626,7 млн руб. (24% от общего объема потребительских товаров). Производство коньяка увеличилось в 2,2 раза, пива - в 1,7 раза, виноградных вин - на 29,6%, водки и ликеро-водочных изделий - уменьшилось на 5,8%.

Строительство и инвестиции

Организациями всех форм собственности на развитие экономики и социальной сферы использовано 18187,3 млн руб. инвестиций в основной капитал, что на 9,3% больше соответствующего периода 2003 г. Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда организациями всех форм собственности, составил 11793,2 млн руб., что на 16,2% превышает объем 9 месяцев 2003 г.

С начала текущего года введены в эксплуатацию: в Хабаровске - линии электропередачи напряжением 35-110 кВ протяженностью 7,1 км, трансформаторные понизительные подстанции напряжением 35 кВ мощностью 50,0 тыс. кВА, секция изомеризации фракции С5-С6 производственной мощностью 105,2 тыс. т сырья в год на нефтеперерабатывающем заводе, произведено техническое перевооружение цеха № 10 управления промышленным производством ФГУП "УСС Дальспецстрой" по выпуску железобетонных безнапорных труб мощностью 7194 куб. м в год; в Ванинском районе - линии электропередачи для электрификации сельского хозяйства напряжением 10 кВ - 2,17 км; в Аяно-Майском районе (рудник "Рябиновый") - золотообогатительная фабрика на 300 тыс. т золотосодержащей руды в год; в районе им. Лазо - коровник на 200 голов. Расширены АТС на 456 номеров и подвижная телефонная связь на 25 тыс. номеров. В Хабаровске введена в эксплуатацию первая очередь онкологического диспансера на 183 койки.

Организациями всех форм собственности и населением построены 824 новые квартиры общей площадью 68,1 тыс. кв. м, что составило 137,7% к уровню соответствующего периода предыдущего года, в том числе индивидуальными застройщиками - 20,1 тыс. кв. м (129,8%)

Транспорт

На предприятия железнодорожного транспорта приходится 56% всех объемов перевезенных грузов. Объем погрузки в целом увеличился на 0,8%. При этом погрузка зерна и продуктов перемола возросла на 39,2%, лесных грузов - на 9%. Погрузка цемента снизилась на 28,9%, каменного угля - на 6,1%, нефти и нефтепродуктов - на 1,4%.

Объем погрузки грузов в среднесуточном исчислении на Хабаровском отделении железной дороги в сентябре 2004 г. снизился на 2,8%, на Комсомольском отделении - на 11%. Автомобильным транспортом отраслей экономики на коммерческой основе перевезено 9,3 млн т (больше на 0,1%). Грузооборот составил 322,5 млн ткм (больше на 4,4%). Силами и средствами Ванинского и Николаевского морских портов переработано 4,6 млн т грузов, что на 5,3% больше, чем за 9 месяцев 2003 г. Судами внутреннего водного транспорта перевезено 2899,6 тыс. т грузов (на 30,6% больше). На воздушном транспорте объем перевозок грузов с учетом нерегулярных авиаперевозчиков составил 6,7 тыс. т (больше на 15,5%).

Перевозки пассажиров всеми видами транспорта уменьшились на 3,4%. Всего перевезено 194,3 млн человек, из них 141,7 млн человек (72,9% от всех пассажиров) перевезено предприятиями автомобильного транспорта, что на 2% меньше, чем в январе-сентябре предыдущего года.

Аварийность на транспорте. На автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов зарегистрировано 2012 ДТП (120% к 9 месяцам 2003 г.), в них погибло 238 человек (81,2%) и 2425 получили ранения, что на 24,6% больше, чем за 9 месяцев 2003 г. Почти каждое девятое ДТП совершено водителями в состоянии алкогольного опьянения.

Связь

Общий объем услуг связи составил, по оценке, 3604,7 млн руб., что в сопоставимых ценах на 38,9% больше, чем за 9 мес. 2003 г. По состоянию на 1 октября 2004 г. насчитывалось 290,5 тыс. телефонных аппаратов (включая таксофоны), подключенных к сети общего пользования организаций Федерального агентства связи. Их число увеличилось на 6,2%. Количество телефонов, установленных у населения, возросло на 15,7 тыс. (на 7%). Число таксофонов организаций Федерального агентства связи на 1 октября 2004 г. составило 2313 единиц, в том числе междугородных (международных) - 117 единиц (5,1% от общего числа).

Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хозяйства увеличился на 1%. По состоянию на 1 октября в сельскохозпредприятиях зерновые скошены и обмолочены на площади 13,1 тыс. га (87% к площади посева). Зерна в первоначально оприходованном весе намолочено 184,6 тыс. центнеров, урожайность зерновых культур составила 14,1 центнера с га против 13,1 на эту дату в прошлом году. Картофель выкопан на площади 1088 га (85% к площади посадок), накопано картофеля 143,3 тыс. центнеров, урожайность его составила 132 центнера с га против 107 в соответствующем периоде 2003 г. Овощей собрано 18 тыс. центнеров, что составило 156% к прошлогоднему периоду.

Зябь вспахана на площади 19,3 тыс. га против 20 на эту дату в 2003 г. Во всех категориях хозяйств произведено 18,4 тыс. т мяса, что на 0,3% меньше, 58,4 тыс. тонн молока (на 1% меньше), 208,8 млн штук яиц (на 3% больше). В сельскохпредприятиях средний надой на одну корову увеличился на 4% и составил 2027 кг, яйценоскость кур-несушек - на 2% и составила 216 яиц на одну курицу-несушку. На 1 октября 2004 г. в хозяйствах, по расчетам, имелось 44,2 тыс. голов крупного рогатого скота (- 11%), в том числе коров - 21,7 тыс. голов (-11%), свиней - 59,8 тыс. голов (- 6% ).

Выход приплода телят в сельскохозяйственных предприятиях уменьшился и в расчете на 100 маток составил 47 голов (за 9 мес. 2003г. - 51 голова), поросят - 1048 голов (1156 голов). Среднесуточный привес крупного рогатого скота на выращивании и откорме сократился на 11%, свиней - на 7%. Падеж крупного рогатого скота и свиней увеличился. Реализация хозяйствами всех категорий зерновых культур увеличилась на 75%, овощей - на 19, яиц - на 9, сои - на 7, картофеля - на 5, молока - на 1%. Реализация скота и птицы сократилась на 2%.

Внешнеэкономическая деятельность

Внешнеторговый оборот за 9 месяцев, по предварительным данным, составил $ 1695,6 млн и по сравнению с 2003 г. возрос на 15,9%. Экспорт товаров увеличился на 17,6%, импорт - на 5,2%. В структуре экспорта товаров (в стоимостном выражении) наибольший удельный вес приходился на нефтепродукты (55,4%), лес необработанный (26%). В структуре импорта товаров наибольшую долю составили машины, оборудование и транспортные средства (59,1%), одежда и обувь (10,7%), продовольственные товары (8,9%). Во внешнеэкономической деятельности края основными торговыми странами-партнерами остаются Китай, Япония, Швейцария, Республика Корея.

В экономику края поступило $ 59,2 млн иностранных инвестиций, что в 2,9 раза больше, чем 9 месяцев предыдущего года (без учета органов денежно-кредитного регулирования, банков). На организации цветной металлургии пришлось 62,6% поступивших иностранных инвестиций, черной металлургии - 21,6%, лесной и деревообрабатывающей промышленности - 10,7%.

Организациями края экспортировано 46,3 тыс. т рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов (41,1% общего объема добычи). 90,7% продукции реализовано зарубежным государствам без захода в российские порты (за пределами таможенной границы). Экспорт рыбной продукции сократился в натуральном выражении на 11,5%, в стоимостном увеличился на 5,5%. В ассортименте экспортируемой продукции (в натуральном выражении) преобладала рыба мороженая (92,2%). Наибольший объем рыбной продукции был реализован в США (37,4%), Республику Корея (35,6%). Экспортные поставки осуществлялись и в Японию, Китай, на Багамские острова, Сянган (Гонконг), Кипр.

Экспорт нефтепродуктов по сравнению с январем-сентябрем 2003 г. увеличился на 10,1%. На экспорт поставлено 2822,9 тыс. т нефтепродуктов (56,9% общего объема поставки), из них 651,9 тыс. т дизельного топлива (38,7% общего объема поставки дизтоплива) и 2166 тыс. т топочного мазута (90,7%).

Финансы

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности крупных и средних предприятий Хабаровского края на конец августа 2004 г. в действующих ценах сложился в размере 6022,7 млн руб.

Убытки понесли около 36% предприятий края, сумма убытка этих предприятий составила 2598,9 млн руб. Более половины этой суммы (65,7%) приходится на промышленные предприятия, на предприятия ЖКХ - 13,9%.

Суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская и задолженность по кредитам и займам) крупных и средних предприятий края составила 87600,4 млн руб. и по отношению к соответствующему периоду 2003 г. увеличилась на 6,2%; при этом просроченная задолженность уменьшилась на 10,1%. На конец августа просрочено по срокам оплаты 28,4% суммарной задолженности (на конец августа прошлого года - 33,6%). Задолженность предприятий и организаций по полученным кредитам и займам составила 31724,9 млн руб., в том числе просроченная задолженность - 6808,8 млн руб. (21,5% от общей суммы задолженности).

Кредиторская задолженность составила 55875,5 млн руб., из нее на просроченную пришлось 32,4% (на конец августа 2003 года - 31,8%). Из структуры просроченной кредиторской задолженности видно, что предприятия основные сложности испытывают при расчетах с бюджетами всех уровней и поставщиками. На конец августа 2004 г. в структуре просроченной кредиторской задолженности на них пришлось соответственно 33,1% и 32,6%. Доля неплатежей во внебюджетные фонды составила 22,4%. Дебиторская задолженность составила 40267,9 млн руб., из нее просроченная - 10022,1 млн руб., или 24,9% от общего объема дебиторской задолженности (в конце августа 2003 г. - 26,7%). Основная часть просроченной дебиторской задолженности (79,2%) приходится на задолженность покупателей и заказчиков.

В 2004 г. на крупных и средних предприятиях и в организациях края сохраняется тенденция более быстрого образования собственных долгов предприятий по сравнению с суммами, которые должны оплатить им. Так, в целом по краю кредиторская задолженность превысила дебиторскую на 15607,6 млн руб., что по отношению к последней составило 38,8%.

Потребительский рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли составил 32949,2 млн руб., что в товарной массе на 7,3% больше, чем за 9 мес. 2003 г. Доля торгующих организаций в обороте розничной торговли составила 79,5%, рынков - 20,5%. Малые предприятия и индивидуальные предприниматели формируют около половины оборота розничной торговли. В макроструктуре оборота розничной торговли продовольственные товары занимают 54,7%. Населению продано продовольственных товаров на 18011 млн руб., что в физическом объеме на 6,2% больше, чем за 9 месяцев 2003 г., непродовольственных товаров - больше на 8,5%. По данным ежеквартально проводимых обследований деловой активности предприятий розничной торговли, отмечена относительная стабильность основных показателей деятельности торговых организаций. Так, в III кв. 2004 г. 96% руководителей обследованных предприятий оценили экономическое положение предприятий розничной торговли как "благоприятное" и "удовлетворительное" и лишь 4% - как "неблагоприятное".

Среди факторов, препятствующих развитию организаций розничной торговли, респонденты продолжают выделять "недостаточный платежеспособный спрос населения", "высокий уровень налогов", "высокая арендная плата" и "недостаток собственных оборотных средств". Оценивая перспективы развития организаций розничной торговли в IV квартале 2004 г., 92% опрошенных предпринимателей придерживаются мнения, что экономическое положение их организаций не ухудшится, что позволит многим из них сохранить объем продаж в натуральном выражении, заказы на поставку продукции и их ассортимент, а также финансовые показатели на уровне предшествующего периода. Оборот общественного питания составил 2033 млн руб. (+10,2%).

Населению оказано платных услуг на сумму 21912,8 млн руб., что на 4,5% больше. В потребительских расходах населения платные услуги составили 39%. Объем платных услуг населению на 76% формировался крупными и средними организациями. Из объема услуг, оказанных субъектами малого предпринимательства, 62% оказано физическими лицами и некорпоративными предприятиями, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

В структуре платных услуг населению преобладающую долю составили услуги пассажирского транспорта (40% от общего объема), жилищно-коммунальные услуги (22%). Объем бытовых услуг составил 1166,9 млн руб., на 1,3% меньше прошлогоднего. В структуре бытовых услуг преобладают услуги по автосервису, парикмахерские услуги.

Цены и тарифы

Индекс потребительских цен в сентябре 2004 г. по отношению к декабрю 2003 г. составил 110,1% (за соответствующий период 2003 г. - 110,5%), в том числе на продовольственные товары - 108,5% (106,6%), непродовольственные - 105,8% (107,1%), платные услуги населению - 119,3% (124,9%). С начала года из наблюдаемых продовольственных товаров на 18% дороже стали крупа и бобовые, на 17,2 - сахар-песок, на 13,2 - хлеб и хлебобулочные изделия, на 11,4 - макаронные изделия, на 10,2% - яйца куриные. На 6,3 - 9,7% выросли цены на мясопродукты, масло сливочное, маргарин, молоко и молочную продукцию, сыр, консервы овощные, кондитерские изделия, муку, алкогольные напитки. Цены на рыбопродукты, консервы фруктово-ягодные, фрукты и цитрусовые, напитки безалкогольные увеличились на 4,2 - 5,7%. Снижение цен отмечено на овощи (6,4%). Стоимость минимального набора продуктов питания в сентябре 2004 г. составила по Хабаровскому краю 1494,21 руб. в расчете на месяц и возросла с начала года на 9,6%.

Среди субъектов РФ по стоимости набора Хабаровский край в сентябре занимал 12 место. Среди наблюдаемых непродовольственных товаров на 25% увеличились цены на бензин, на 14,6 - на печатные издания, на 10,4% - на топливо. Трикотажные изделия, мебель, металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода, фарфорофаянсовая посуда стали дороже на 6,5 - 7,9%. Цены на одежду и белье, обувь, чулочно-носочные изделия, галантерею, строительные материалы, медицинские товары, медикаменты возросли на 4,4 -5,6%. Из наблюдаемых платных услуг населению тарифы на жилищно-коммунальные услуги возросли на 23,6%, бытовые услуги - на 15,7, услуги пассажирского транспорта - на 14,8, образования - на 14,7, медицинские услуги - на 10,4%. Услуги организаций культуры, физической культуры и спорта, санаторно-оздоровительные услуги подорожали на 6,7 - 8,7%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в сентябре 2004 г. по отношению к декабрю 2003 г. составил 109,0% (за соответствующий период 2003 г. - 112,3%). Прирост цен за истекший период составил в комбикормовой промышленности 29,3%, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной - 20,9%, производстве художественных изделий - 18,9%, строительных материалов - 17,7%, черной металлургии - 11,3%, пищевой промышленности - 11,2%, полиграфической промышленности -10,9%. Цены на продукцию машиностроения, топливной промышленности, электроэнергетики возросли на 3,8-7,0%. Индекс тарифов на грузовые перевозки в сентябре 2004 г. по отношению к декабрю 2003 г. составил 112%. Тарифы на грузовые перевозки железнодорожным транспортом возросли на 12%, автомобильным транспортом - на 11, внутренним водным транспортом - на 10, воздушным транспортом - на 8,6%.

Население и рынок труда

Прошедшие девять месяцев характеризуются позитивными изменениями в демографическом развитии края: рождаемость возросла на 4,6%, смертность уменьшилась на 1,8% уровень естественной убыли сократился на 14,8%. Но несмотря на улучшение демографической ситуации, смертность по-прежнему превышает рождаемость (в 1,4 раза). На каждую 1000 жителей края приходится 11 родившихся и 16 умерших.

Естественная убыль населения наблюдалась на всех территориях края, за исключением Аяно-Майского и Хабаровского районов, где отмечался незначительный естественный прирост. Основными причинами смерти продолжают оставаться болезни системы кровообращения, несчастные случаи, отравления и травмы и новообразования. В структуре причин смерти они составляют соответственно 54%, 19,5% и 12,4% от общего числа умерших. Рост смертности прослеживался от болезней органов дыхания (на 3,9%) и новообразований (на 0,9%). В остальных классах причин смерти фиксируется сокращение уровня смертности.

На фоне снижения общей смертности продолжился рост младенческой - умерли 184 ребенка в возрасте до 1 года. На каждую 1000 родившихся приходится 16 младенцев, умерших в возрасте до 1 года. Беспокоит то обстоятельство, что растет число детей первого года жизни, погибших от неестественных причин смерти, - 19 (10,3%) из 184, в аналогичном периоде прошлого года - 16 детей (9,5%) из 168.

Прошедший период характеризовался ростом числа браков (на 1,1%) и снижением числа разводов (на 23,4%). На 100 зарегистрированных браков пришлось 65 оформленных разводов.

Численность экономически активного населения к концу сентября, по оценке, составила 778,5 тыс. человек, или 54,6% от общей численности населения края. В их числе 727,5 тыс. человек (93,4%) были заняты в экономике и 51 тыс. человек (6,6%) не имел занятия, но активно его искал. По сведениям органов государственной службы занятости, имеют статус безработного 24,6 тыс. человек, или 3,2% экономически активного населения.

Преобладающая часть занятого населения сосредоточена на крупных и средних предприятиях (428 тыс. человек). На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще более 18 тыс. человек. За период с начала года 6,2 тыс. работников (1,4% среднесписочной численности) крупных и средних организаций имели вынужденные административные отпуска, средняя продолжительность административных отпусков в расчете на одного работника, который находился в отпуске, составила 20 рабочих дней (за 9 месяцев 2003 г. - 16 дней). Более 4 тыс. человек, или 70% работников, имевших вынужденные отпуска, не получали за период отпуска никакой денежной компенсации. В режиме неполной рабочей недели (дня) работали более 6 тыс. работников. По сравнению с соответствующим периодом 2003 г. численность работников, имевших вынужденные административные отпуска, сократилась на 31%, численность работавших в режиме неполной рабочей недели (дня) по инициативе администрации увеличилась на 12%.

На учете в органах государственной службы занятости в конце сентября состояло 33827 граждан, из них 24562 человека имели статус безработного (против 19550 человек в конце сентября 2003 г.). Увеличение числа регистраций граждан в качестве безработных отмечено во всех районах края, наиболее существенно в районе им. Лазо (в 2,1 раза), Бикинском (в 2 раза), Аяно-Майском (в 1,9 раза), Амурском (на 48%), Ульчском (на 48%) районах.

Рост численности зарегистрированных безработных и снижение числа вакансий обусловило рост коэффициента напряженности на регистрируемом рынке труда (человек на одну заявленную вакансию): с 2,9 в конце сентября 2003 г. до 3,3 в конце сентября 2004 г.

Уровень жизни

По предварительным данным, за 9 месяцев 2004 г. номинальные денежные доходы населения сложились в сумме 88963,8 млн руб., что на 19,5% больше, чем за 9 мес. 2003 г. При этом реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) увеличились на 5,1% (в январе-сентябре 2003 года - на 17,9%). Среднедушевой денежный доход составил 6927 руб. в месяц (на 20,1% больше, чем за этот период предыдущего года), потребительские расходы на душу населения - 4430,1 руб. (больше на 21,6%).

Среднемесячная номинальная зарплата, начисленная работникам к выплате (без выплат социального характера), составила 8547,6 руб. и увеличилась на 22,7%. Размер реальной среднемесячной заработной платы (начисленной) увеличился на 7,7%.

Наиболее высокая среднемесячная заработная плата у работников топливной промышленности (13895 руб.), железнодорожного транспорта (14818 руб.), морского транспорта (13910 руб.), проектных организаций (13459 руб.), финансов, кредитования и страхования (17519 руб.). Самая низкая величина оплаты труда по-прежнему сохраняется у работников легкой промышленности (4338 руб.), сельского хозяйства (5536 руб.), лесного хозяйства (5912 руб.).

По состоянию на 1 октября из 880 обследованных хозяйствующих субъектов 244 (28%) имеют просроченную задолженность по заработной плате (против 206 организаций на 1 января 2004 г.). Численность работников, перед которыми имеется просроченная задолженность по заработной плате, увеличилась на 15% и составила 62,1 тыс. человек, из них 21,4 тыс. человек (34,5%) - работники промышленных организаций. Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного работника составила 10,4 тыс. рублей (против 9,7 тыс. рублей по состоянию на 1 января 2004 года).

Общая сумма просроченной задолженности по зарплате перед работниками обследованных организаций составила 644,9 млн руб. и увеличилась по сравнению с началом 2004 г. на 24%. В отраслях производственной сферы просроченная задолженность по сравнению с началом года увеличилась на 8%, в социальной сфере - на 77%. Из общего объема просроченной задолженности более 140 млн руб. (22%) составляет задолженность из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней (по сравнению с началом года она увеличилась в 3 раза). Из общего объема просроченной задолженности из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней 5% - задолженность федерального бюджета и 95% - краевого и местных бюджетов.

Однако главной причиной задержек заработной платы работникам остается отсутствие средств у организаций. По этой причине к началу октября была задержана заработная плата на сумму 504 млн рублей, из нее 56% - долги перед работниками промышленных организаций. По сравнению с началом года наиболее значительный рост просроченной задолженности по заработной плате отмечен в Аяно-Майском районе (в 9 раз), в г. Комсомольске-на-Амуре и Тугуро-Чумиканском районе (в 3 раза), районе им. Полины Осипенко, Солнечном, Ванинском, Хабаровском, Николаевском районах (от 2,8 до 1,7 раз). Уменьшилась просроченная задолженность по заработной плате в Хабаровске, Охотском, Советско-Гаванском районах, районе им. Лазо.

По состоянию на 30 сентября 2004 г. на учете в отделении Пенсионного фонда состояли 361,6 тыс. пенсионеров. Средний размер месячных пенсий увеличился на 20,6% и составил 2334,3 руб. Реальный размер назначенных месячных пенсий по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года вырос на 5,1%.

Эпидемиологическая обстановка

По данным краевого центра Госсанэпиднадзора, в крае за 9 месяцев 2004 года отмечался рост заболеваемости активным туберкулезом (на 0,6%), скарлатиной (на 3%), гонореей (на 10%). Заболеваемость краснухой сократилась на 22%, острыми вирусными гепатитами - на 35, сифилисом - на 18, острыми кишечными инфекциями - на 3%.

При снижении заболеваемости по отдельным инфекциям в ряде территорий наблюдается рост заболеваемости: острыми вирусными гепатитами (в Ванинском, Советско-Гаванском, Николаевском, Вяземском, Хабаровском, им. Лазо районах), сифилисом (в Ванинском, Вяземском, Комсомольском, им. П. Осипенко, Хабаровском районах). За 9 мес. 2004 г. выявлено 22 случая заболевания сифилисом и 6 - гонореей у детей до 14 лет, за соответствующий период 2003 года - 25 и 11 соответственно. Зарегистрировано 105 случаев (за 9 мес. 2003 г. - 106) болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека.

Правонарушения

По данным правоохранительных органов, в крае зарегистрировано 33098 преступлений (снижение на 2,7%). Из общего числа преступлений 12128 отнесено к тяжким и особо тяжким преступлениям, их число сократилось на 17%. В структуре преступлений преобладали преступления против собственности (63%), из них 68% приходилось на кражи. Против личности совершено 4279 преступлений, что на 9% меньше, чем за 9 месяцев 2003 года.

Зарегистрировано 431 убийство и покушение на убийство (снижение на 4%), 730 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (снижение на 8%), 81 изнасилование и покушение на изнасилование (снижение на 16%), 362 разбоя (рост на 10%), 3003 грабежа (рост на 8%), 766 фактов мошенничества (рост на 34%).

Зарегистрировано 2054 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков (снижение на 30%). В крупных и особо крупных размерах совершено 61% преступлений. Изъято 259,5 кг наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов сильнодействующих веществ. На краевой центр приходилось 59% таких преступлений.

Выявлено 4554 преступления экономической направленности, что на 18% больше, чем за 9 месяцев 2003 г. Материальный ущерб от этих преступлений составил (на момент возбуждения уголовного дела) 584 млн руб. За совершение преступлений привлечено к уголовной ответственности 1035 человек.

Из числа раскрытых преступлений каждое седьмое совершено несовершеннолетними или при их соучастии, шестое - совершено в группе, четвертое - в нетрезвом состоянии, третье - ранее совершавшими преступления, 63% - неработающими.

К уголовной ответственности привлечено 11286 человек, что на 26% больше. Общая раскрываемость преступлений составила 51% (за 9 месяцев 2003 г. - 56%).

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю. Публикуется выборочно.